Die Dele­ga­ti­on um Bür­ger­mei­ster Glü­sen­kamp erkun­dig­te sich zu kli­ma­schutz­be­zo­ge­nen Pro­jek­ten und Maß­nah­men in Oberbayern.

Im Rah­men einer „Kli­ma­tour“ besuch­te eine Bam­ber­ger Dele­ga­ti­on die Stadt Pfaf­fen­ho­fen an der Ilm. Neben dem Zwei­ten Bür­ger­mei­ster und Kli­ma­re­fe­ren­ten Jonas Glü­sen­kamp sowie Mit­ar­bei­ten­den aus dem Pro­jekt „Mit­Mach­Kli­ma“ nah­men auch die Stadt­rä­te Pro­fes­sor Dr. Ger­hard Seitz (CSU), Felix Hol­land (SPD), Jür­gen Weich­lein (Bam­berg Mit­te) und Ste­phan Kett­ner (Bam­ber­ger Lin­ke Liste) an der Infor­ma­ti­ons­rei­se teil. Pfaf­fen­ho­fen gilt als eine der kli­ma­freund­lich­sten Städ­te in Bayern.

Die 8‑köpfige Bam­ber­ger Dele­ga­ti­on zeig­te beson­de­res Inter­es­se an vor­zeig­ba­ren, inno­va­ti­ven Lösun­gen im Bereich Kli­ma­schutz und Kli­ma­wan­del­an­pas­sung, sowie Instru­men­ten der Bür­ger­be­tei­li­gung. Schließ­lich star­te­te im Som­mer 2022 das Pro­jekt ‚Mit­Mach­Kli­ma‘, das vom Bund mit 3,3 Mil­lio­nen Euro Kli­ma­schutz­maß­nah­men in Bam­berg för­dert. Im Rah­men des Pro­jekts wer­den alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf­ge­ru­fen, gemein­sam für den Kli­ma­schutz aktiv zu wer­den und den städ­ti­schen Lebens­raum mit nach­hal­ti­gen Ange­bo­ten zu beleben.

„Kli­ma­schutz geht nicht von oben her­ab, son­dern nur gemein­sam mit den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern. Im Pro­jekt „Mit­Mach­Kli­ma“ wol­len wir in den Stadt­tei­len Bam­bergs Kli­ma­schutz­pro­jek­te umset­zen“, erklärt Zwei­ter Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp und ergänzt: „Dabei muss das Rad nicht immer neu erfun­den wer­den, ande­re Städ­te haben schon gute Bei­spie­le für gelun­ge­ne Pro­jek­te. Des­halb besu­chen wir mit dem Stadt­rat im Rah­men von „Kli­ma­tou­ren“ ande­re Städ­te in Deutschland.“

In Pfaf­fen­ho­fen war der Start für die „Kli­ma­tou­ren“. Die Stadt gilt nicht nur als Vor­rei­te­rin in der Ener­gie- und Mobi­li­täts­wen­de, son­dern punk­tet auch durch star­ke Bürger:innenbeteiligung. Das wur­de im Aus­tausch mit Pfaf­fen­ho­fens Zwei­tem Bür­ger­mei­ster Roland Dörf­ler und wei­te­ren Ver­tre­tern der ober­baye­ri­schen Stadt deut­lich. Dank wirk­sa­mer Stra­te­gien und Kon­zep­te ist Pfaf­fen­ho­fen heu­te schon eine der kli­ma­freund­lich­sten Städ­te Bay­erns. Um eine Kli­ma­neu­tra­li­tät bis 2035 zur errei­chen – ein Ziel des Pfaf­fen­ho­fe­ner Kli­ma­schutz­kon­zep­tes 2.0 – wer­den aktu­ell Pro­jek­te zum kli­ma­neu­tra­len Gebäu­de­be­stand rea­li­siert, so etwa das „120-Häu­ser-Pro­gramm“.

Nach dem Auf­takt in Pfaf­fen­ho­fen, bei dem bei einer Stadt­füh­rung auch die prak­ti­sche Umset­zung von Kli­ma­schutz­pro­jek­ten ver­deut­licht wur­de, führt die „Kli­ma­tour“ im Lau­fe des Jah­res auch nach Mün­chen und Tübingen.