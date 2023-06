Spen­den­ak­ti­on beim Stadt­teil­floh­markt in Wolfsbach

1.100 Euro – die­ses Geld kann Ilo­na Gol­la, Päd­ago­gi­sche Lei­te­rin der Kin­der­kli­nik am Kli­ni­kum Bay­reuth nun nut­zen, um Kin­dern eine Freu­de zu machen. Die Spen­de über­reich­ten Johan­na Reich­stein und Julia Renn­ecke stell­ver­tre­tend für das Orga­ni­sa­ti­ons­team und alle betei­lig­ten Fami­li­en des Stadt­teil­floh­markts in Wolfsbach.

Das Wet­ter war eher ungün­stig. Es war kalt. Und es reg­ne­te. Aber was der Regen zunich­te­mach­te, mach­te Enga­ge­ment wett: Das Orga­ni­sa­ti­ons­team des Stadt­teil­floh­markts, ins­ge­samt sechs Frau­en aus Wolfs­bach um Johan­na Reich­stein und Julia Renn­ecke, stat­te­te alle Pri­vat­haus­hal­te, die sich im Stadt­teil Wolfs­bach am Floh­markt betei­lig­ten, mit Spen­den­bo­xen aus. Par­al­lel zu den Ver­kaufs­stän­den woll­ten sie für die Kin­der in der Kin­der­kli­nik etwas Gutes tun und Spen­den sam­meln. Dafür dach­ten Sie sich zusätz­li­che Aktio­nen aus, die den Floh­markt beglei­te­ten. So gab es bei­spiels­wei­se ein Glücks­rad oder eine Tom­bo­la. Die klei­nen Prei­se hat­ten Johan­na Reich­stein und Julia Renn­ecke von ver­schie­de­nen Sei­ten erbe­ten oder selbst besorgt. Und sie rühr­ten im Vor­feld ordent­lich die Wer­be­trom­mel. „Tat­säch­lich haben wir an die­sem Tag mehr Spen­den für die Kin­der­kli­nik ein­ge­nom­men, als Geld durch den Ver­kauf. Vie­le Besu­che­rin­nen und Besu­cher waren extra gekom­men, um zu spen­den“, sag­ten die bei­den Orga­ni­sa­to­rin­nen als sie die Spen­de sym­bo­lisch an Ilo­na Gol­la über­reich­ten, die sich sicht­lich freu­te. 1.100 Euro sind es gewor­den, die Gol­la nun nut­zen kann, um für die klei­nen Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten die Zeit in der Kli­nik kurz­wei­li­ger zu gestal­ten. Sie besorgt Bastel­ma­te­ria­li­en, Bücher, Spie­le, aber auch klei­ne Geschen­ke, die sie an die Kin­der zu beson­de­ren Anläs­sen wie Geburts­ta­gen ver­teilt. „Vie­len Dank, dass sie das unter­stüt­zen. Ohne Spen­den wie Ihre wäre das nicht möglich.“