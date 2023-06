KAB-Semi­nar erklärt nach­hal­ti­ge Waldbewirtschaftung

Alle Anmel­dun­gen bit­te unter www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen

„Nach­hal­ti­ge Wald­be­wirt­schaf­tung und Mit­tel­wald – am Bei­spiel von Kirch­eh­ren­bach“ so lau­tet der Titel eines Semi­nars im Wald, zu dem das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg mit dem Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Bam­berg einlädt.

Die Teil­neh­men­den erfah­ren auf die­ser Tour vom Refe­ren­ten Lorenz Her­tel unter ande­rem, wel­che Aus­wir­kun­gen der Kli­ma­wan­del auf den hei­mi­schen Wald hat und wie Wald­be­wirt­schaf­tung nach­hal­tig gelin­gen kann.

Die Tour fin­det statt am Mitt­woch, 14.06.2023, Beginn ist um 14:00 Uhr, Dau­er beträgt ca. 2 Stun­den, Treff­punkt am Nor­ma Park­platz, Pretz­fel­der Str. 1, 91356 Kirch­eh­ren­bach. Die Strecke ist ca. 2,5 Kilo­me­ter lang. Das Tra­gen von geeig­ne­tem Schuh­werk und das Mit­brin­gen von Son­nen- und Regen­schutz, Ver­pfle­gung und Medi­ka­men­ten wer­den empfohlen.

KAB lädt zu phi­lo­so­phi­schem Nacht­ca­fé ein

„Das Phi­lo­so­phi­sche Nacht­ca­fé: Wer­te oder Inter­es­sen – was hält uns zusam­men?“ so lau­tet der Titel der Auf­takt­ver­an­stal­tung eines neu­ar­ti­gen Ver­an­stal­tungs­for­mats, zu dem das Bil­dungs­werk der KAB Bam­berg gemein­sam mit Phi­lo­so­phie­leh­rer, Uni­ver­si­täts­do­zent und Sach­buch­au­tor, Dr. Jens Wim­mers, ein­lädt: am Don­ners­tag, 15.06.2023, um 19:00 Uhr, in der Rost­scheu­ne, Fär­ber­gas­se 28, 96052 Bamberg.

„Phi­lo­so­phi­sche Vor­kennt­nis­se sind kei­ne Vor­aus­set­zung, alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den“, so Wim­mers. „Jedes The­ma eines phi­lo­so­phi­schen Nacht­ca­fés beginnt mit einem Kurz­vor­trag, wird anschlie­ßend in Klein­grup­pen dis­ku­tiert und dann in einen grö­ße­ren Zusam­men­hang gestellt“, erläu­tert er.

Die­ser Abend beschäf­tigt sich mit der Fra­ge: „Wer­te oder Inter­es­sen – was hält uns zusam­men?“ Wo fin­det der Mensch noch das Ver­bin­den­de? Was ist der Unter­schied zwi­schen Inter­es­sen und Wer­ten? Wofür setzt man sich stär­ker ein?

Für die Bewir­tung mit Geträn­ken ist gesorgt. Um Anmel­dung wird gebe­ten, tele­fo­nisch unter 0951/9169116 oder digi­tal unter www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen. Park­plät­ze fin­den sich nicht direkt vor Ort, fuß­läu­fig ist die Tief­ga­ra­ge Bam­berg Mit­te zu erreichen.

Das KAB Medi­en-Mobil macht Sta­ti­on in Sass­an­fahrt – Schwer­punkt Tablet

Am 20.06.2023 um 10:00 Uhr macht das KAB Medi­en-Mobil Sta­ti­on in Sass­an­fahrt mit Treff­punkt im Pfarr­zen­trum, St.-Mauritius-Str. 18, 96114 Hirschaid.

Das KAB Medi­en-Mobil ist ein Klein­trans­por­ter, der im Auf­trag des Bil­dungs­werks der Katho­li­schen Arbeit­neh­mer-Bewe­gung (KAB) Bam­berg in digi­ta­ler Mis­si­on unter­wegs ist. Es geht auf Tour, um Men­schen fit für digi­ta­le Welt zu machen. Im Gepäck hat es Infor­ma­tio­nen zum The­ma Digi­ta­li­sie­rung und End­ge­rä­te zum Aus­pro­bie­ren. Am Steu­er sitzt Tech­nik-Exper­te Johan­nes Michel, bekannt als „Tech­nik-Michel“ aus den Zei­tun­gen der Medi­en­grup­pe Ober­fran­ken, er bringt Inter­es­sier­te auf den aktu­el­len Stand der Tech­nik und beant­wor­tet ver­ständ­lich alle Fra­gen rund um das Tablet und die digi­ta­le Welt. Das Ange­bot ist kosten­los und wird geför­dert durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz und die Ver­brau­cher­bil­dung Bayern.

Anmel­dung ger­ne tele­fo­nisch bei Michae­la Hof­mann, KAB, 0951/ 91 6 91 16 oder digi­tal: www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​k​a​b​-​m​e​d​i​e​n​-​m​o​bil



Erleb­nis­rei­se durch die Welt der Kräuter

Das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg und der Kreis­ver­band Erlan­gen-Neu­stadt / Aisch laden ein zum Kräu­ter­se­mi­nar am Mitt­woch, 21.06.2023 um 14:00 Uhr im Kräu­ter­gar­ten Mar­tin Bau­er, Duten­dor­fer Str. 5–7, 91487 Vestenbergsgreuth.

Beim Gang durch den Kräu­terg­a­ren erfah­ren die Teil­neh­men­den von Refe­ren­tin Hed­wig Wedel Neu­es, Über­ra­schen­des und nahe­zu Ver­ges­se­nes über Küchen- und Heil­kräu­ter. Außer­dem gibt es Lecke­rei­en aus der Kräu­ter­kü­che und ver­schie­de­ne Tee­sor­ten zum Probieren.

Das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg und der KAB Orts­ver­band Adels­dorf laden am Don­ners­tag, den 29. Juni 2023 um 19:00 Uhr nach Adels­dorf zu einem Work­shop ein: „Nach­hal­tig­keit – do it yours­elf! Selbst machen statt kaufen“.

Die Refe­rie­ren­den, Brit­ta und Chri­sti­an Rauscher, ver­mit­teln in Theo­rie und Pra­xis, wie mit Hil­fe natür­li­cher Bestand­tei­le mehr Nach­hal­tig­keit im All­tag ent­ste­hen kann. Die benö­tig­ten Zuta­ten sind über­schau­bar, in ihrer Mischung sehr effek­tiv, frei von Schad­stof­fen und Che­mie, scho­nend zu Abwas­ser­sy­stem, Roh­ren und Geldbeuteln.

Vor Ort wer­den Haus­halts­rei­ni­ger, Wasch­mit­tel und Kos­me­tik­ar­ti­kel her­ge­stellt. Die Teil­neh­men­den dür­fen von den her­ge­stell­ten Pro­duk­ten auch Pro­ben mit nach Hau­se neh­men und wer­den daher gebe­ten, eige­ne Schraub­glä­ser mitzubringen.

Ter­min­de­tails: Work­shop: „Nach­hal­tig­keit – do it yours­elf! Selbst machen statt kau­fen“ am Don­ners­tag, 29.06.2023, 19:00 Uhr im Pfarr­zen­trum Adels­dorf, Haupt­str. 21, 91325 Adelsdorf.

Die Teil­nah­me ist kostenlos.