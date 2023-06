Neu­er Ver­ein für Heimatmacher

In den Räu­men der Röste­rei-Gar­ten­ca­fé in Plan­ken­fels fand eine beson­de­re Grün­dungs­ver­samm­lung statt. Ziel des Hei­mat­ma­cher-Ver­eins ist es, regio­na­le Akteu­re zusam­men­zu­brin­gen und die Lebens­qua­li­tät im länd­li­chen Raum zu erhöhen.

„In der Regi­on gibt es zahl­rei­che Hei­mat­ma­cher mit span­nen­den Ideen und Pro­jek­ten. Nun haben wir einen Ver­ein dafür geschaf­fen“, sag­te Initia­to­rin und neu-gewähl­te Ver­eins­vor­sit­zen­de Mari­on Deinlein bei der Grün­dungs­ver­samm­lung in Plan­ken­fels. Deinlein arbei­tet als Hei­ma­t­ent­wick­le­rin für die Baye­ri­sche Ver­wal­tung für Länd­li­che Ent­wick­lung. Ihre Auf­ga­be ist es, sol­che Men­schen zu fin­den und zu unter­stüt­zen, die ihre Hei­mat gestal­ten und vor­an­brin­gen. Auf die­se Wei­se ist ein gro­ßes Netz­werk ent­stan­den, dass mit der Grün­dung des gemein­nüt­zi­gen Ver­eins auf regio­na­ler Ebe­ne ver­tre­ten ist.

Die Ver­an­stal­tung fand in den Räu­men der Röste­rei-Gar­ten­ca­fé statt, einem neu reno­vier­ten Teil­be­reich der Genuss­schu­le Plan­ken­fels. Das ehe­ma­li­ge Schul­ge­bäu­de hat bereits ver­gan­ge­nes Jahr als Büh­ne gedient für zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen im Rah­men von Kul­tur und Natur, etwa eine Buch­le­sung mit Fran­ken­kri­mi-Autor Hel­mut Vorn­dran, eine Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung zur Kitz­ret­tung oder ein Pflan­zen­floh­markt mit sel­te­nen Gemü­se­ar­ten. Die­sen Som­mer läuft als Pro­jekt des Hei­mat­ma­cher-Ver­eins eine Kurz­ge­schich­ten-Schreib­werk­statt, bei der Hob­by-Schrift­stel­ler aus der Regi­on aktu­el­le oder histo­ri­sche The­men rund um die Neu­bürg auf krea­ti­ve Wei­se ver­ar­bei­ten. Unter­stützt wird die Schreib­werk­statt von der Inte­grier­ten Länd­li­che Ent­wick­lung (ILE) „Rund um die Neu­bürg“. Kom­men­den Win­ter wird die Kurz­ge­schich­ten-Samm­lung als Buch erscheinen.

„Wir wol­len gleich­ge­sinn­te, regio­na­le Akteu­re zusam­men­brin­gen, die ört­li­che Bevöl­ke­rung ein­bin­den und damit die Lebens­qua­li­tät im länd­li­chen Raum erhö­hen“, so Deinlein. Genau das sei auch in der Sat­zung des Hei­mat­ma­cher-Ver­eins nie­der­ge­schrie­ben: die För­de­rung von Brauch­tum, Hei­mat­pfle­ge und Orts­ver­schö­ne­rung sowie von Kunst, Kul­tur, Umwelt­schutz und Bil­dung. Zu den Grün­dungs­mit­glie­dern zäh­len Regio­nal­ak­teu­re wie Wolf von Auf­seß, der sich für die Schaf­fung kli­ma­re­si­sten­ter und arten­rei­cher Zukunfts­wäl­der ein­setzt oder Lydia Stei­ner, die Geschäfts­füh­re­rin des Salat­so­ßen­her­stel­lers Res­si-Freund im Fich­tel­ge­bir­ge. Als zwei­ter Vor­sit­zen­der des Hei­mat­ma­cher-Ver­eins wur­de Juli­us Stint­zing gewählt, Mana­ger der Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz. Zudem ist Stint­zing Mit­grün­der des Unter­neh­mens Boxen­stopp und Initia­tor der Dorf­la­den­box in Obern­sees, einem voll-auto­ma­ti­sier­ten Dorf­la­den, der Ver­brau­cher und Erzeu­ger zusam­men­brin­gen soll. „Ein gemein­nüt­zi­ger Hei­mat­ma­cher-Ver­ein ist wert­voll für die Regi­on, weil hier moti­vier­te Akteu­re die Mög­lich­keit haben, inno­va­ti­ve Pro­jek­te zu kre­ieren oder zu unter­stüt­zen und somit unse­re Hei­mat noch lebens­wer­ter zu gestal­ten“, so Stint­zing. Durch Koope­ra­ti­on ent­ste­he auf die­se Wei­se Innovation.

Wei­te­res Grün­dungs­mit­glied ist die Wirt­schafts­för­de­rin des Land­krei­ses Bay­reuth und Geschäfts­füh­re­rin des Ver­eins Bay­reu­ther Land e.V., Jana-Lisa Mönch vom Land­rats­amt in Bay­reuth. Sie sagt: „Ich sehe den Hei­mat­ma­cher-Ver­ein als ein Dreh­kreuz für alle die­je­ni­gen an, die etwas in der Regi­on bewe­gen wol­len. Hier haben wir die Mög­lich­keit Wis­sen und Ideen zu bün­deln und vor allem gemein­sam umzusetzen.“

Im näch­sten Schritt wird der Hei­mat­ma­cher-Ver­ein in das Ver­eins­re­gi­ster beim Amts­ge­richt Bay­reuth ein­ge­tra­gen und führt danach den Zusatz „e.V.“. Neue Mit­glie­der und Unter­stüt­zer sind will­kom­men. Pri­vat­per­so­nen, Insti­tu­tio­nen, Ver­ei­ne, Fir­men, Kör­per­schaf­ten des öffent­li­chen Rechts kön­nen Mit­glied wer­den. Spen­den sind eben­falls mög­lich. Wer Inter­es­se hat, mel­det sich bei der Vor­sit­zen­den Mari­on Deinlein unter marion.​deinlein@​heimatunternehmen.​bayern.