Auch 27 frän­ki­sche AG erhal­ten För­de­rung durch die EU

Für die neue För­der­pe­ri­ode des EU-Pro­gramms für den länd­li­chen Raum LEA­DER haben bay­ern­weit 69 Loka­len Akti­ons­grup­pen (LAG) jetzt „grü­nes Licht“ bekom­men. Denn sie erhal­ten in den näch­sten Tagen ihre Beschei­de mit der offi­zi­el­len Aner­ken­nung. Land­wirt­schafts­mi­ni­ste­rin Michae­la Kani­ber: „Die bis­he­ri­ge Anstren­gung hat sich gelohnt. Zu die­sem Erfolg gra­tu­lie­re ich allen von Her­zen! Jetzt haben Sie es schwarz auf weiß, dass sie ihre krea­ti­ven Ideen vor Ort umset­zen kön­nen. Dazu wün­sche ich den enga­gier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­gern viel Erfolg. Denn sie gestal­ten damit die Zukunft ihrer Regi­on und unser aller Hei­mat aktiv mit.“ Die Loka­len Akti­ons­grup­pen waren bereits im Dezem­ber von einer Jury aus­ge­wählt wor­den und muss­ten aller­dings noch eini­ge zusätz­li­che for­ma­le Anfor­de­run­gen der EU erfül­len und nachliefern.

Die Loka­len Akti­ons­grup­pen sind Part­ner­schaf­ten aus Kom­mu­nen, Ver­ei­nen, Ver­bän­den, Unter­neh­men und Pri­vat­per­so­nen, die sich mit viel Zeit und Herz­blut als Ideen­schmie­den für die Wei­ter­ent­wick­lung ihrer Regi­on ein­set­zen. Sie wer­den dabei von LEA­DER-Koor­di­na­to­ren unter­stützt. Gemein­sam sor­gen sie dafür, dass sich die beson­de­ren Merk­ma­le des EU-Pro­gramms wie Bür­ger­en­ga­ge­ment, Ver­net­zung, Inno­va­ti­on und Koope­ra­ti­on in der Regi­on dau­er­haft wider­spie­geln. „Die aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen der Regio­nen, wie Kli­ma­schutz und die Anpas­sung an den Kli­ma­wan­del, Res­sour­cen­schutz und Arten­viel­falt, Siche­rung der Daseins­vor­sor­ge, regio­na­le Wert­schöp­fung und sozia­ler Zusam­men­halt sind rie­sig. Gemein­sam kön­nen wir sie mei­stern! Die Zusam­men­ar­beit vor Ort ist der Schlüs­sel für den Erfolg von LEA­DER“, so Kaniber.

Für die neue EU-För­der­pe­ri­ode bis 2027 ste­hen in Bay­ern rund 90 Mil­lio­nen Euro EU-Mit­tel zur Ver­fü­gung. Das sind im Jah­res­schnitt rund 50 Pro­zent mehr als noch im bis­he­ri­gen För­der­zeit­raum. Die EU-Mit­tel wer­den vom Frei­staat mit Lan­des­mit­teln ergänzt. Mit der Geneh­mi­gung erhal­ten die Loka­len Akti­ons­grup­pen auch ein Bud­get mit­ge­teilt, in des­sen Rah­men sie in der För­der­pe­ri­ode Pro­jek­te beschlie­ßen kön­nen. Je nach Grö­ße und Ein­woh­ner des LAG-Gebiets lie­gen die Bud­gets zwi­schen rund 1,7 Mil­lio­nen bis zu rund zwei Mil­lio­nen Euro. LEA­DER steht für „Liai­son ent­re les actions de déve­lo­p­pe­ment de l’é­co­no­mie rura­le“, auf Deutsch: Ver­bin­dung von Aktio­nen zur Ent­wick­lung der länd­li­chen Wirtschaft.

Akti­ons­grup­pen in Franken

Ober­fran­ken

Loka­le Akti­ons­grup­pe Land­kreis Hof e.V.

Loka­le Akti­ons­grup­pe Kulm­ba­cher Land e.V.

Loka­le Akti­ons­grup­pe (LAG) Kul­tur­er­leb­nis Frän­ki­sche Schweiz e.V.

Loka­le Akti­ons­grup­pe Land­kreis Kro­nach im Fran­ken­wald e.V.

Loka­le Akti­ons­grup­pe Regi­on Ober­main e.V.

Coburg Stadt und Land aktiv e.V.

Fich­tel­ge­bir­ge-Inno­va­tiv e.V.

Bay­reu­ther Land e.V.

Regi­on Bam­berg e.V.

Mit­tel­fran­ken

Loka­le Akti­ons­grup­pe Aisch­grund (LAG Aisch­grund) e.V.

LAG Nürn­ber­ger Land e.V.

Loka­le Akti­ons­grup­pe Regi­on Hes­sel­berg e.V.3

„LAG“ Loka­le Akti­ons­grup­pe „ErLe­bens­welt Roth“ e.V.

LEA­DER Regi­on Land­kreis Fürth e.V.

Loka­le Akti­ons­grup­pe Regi­on an der Roman­ti­schen Stra­ße e.V.

Loka­le Akti­ons­grup­pe Süd­li­cher Stei­ger­wald e.V. (LAG Süd­li­cher Stei­ger­wald) 4

LAG Ran­gau e.V.

Loka­le Akti­ons­grup­pe Alt­mühl­fran­ken e.V.

Unter­fran­ken