Ste­fan Püls weiß es sehr zu schät­zen, dass er sich auf sei­ne Bau­ern im Cobur­ger Land ver­las­sen kann. Gera­de bei Wald- und Vege­ta­ti­ons­brän­den ist der Kreis­brand­rat immer wie­der aufs Neue über­rascht, wie schnell und zuver­läs­sig die Land­wir­te aus der Regi­on die Feu­er­weh­ren im Ein­satz unter­stüt­zen: „Wenn man sie braucht, sind sie ein­fach da.“ Damit auch jeder sieht, wie erfolg­reich die­ses Zusam­men­spiel läuft, gibt es jetzt im Land­kreis Coburg eine neue Image­kam­pa­gne: „Löschen­de Landwirte“.

Land­rat Seba­sti­an Straubel hat am Pfingst­sams­tag gemein­sam mit Ver­tre­tern der Feu­er­weh­ren und der Cobur­ger Land­wirt­schaft die neu­en, gro­ßen Auf­kle­ber mit dem Schrift­zug „Löschen­de Land­wir­te“ erst­mals der Öffent­lich­keit prä­sen­tiert. Auf dem Hof der Fami­lie Flohr­schütz in Klein­wal­bur zeig­te sich der Land­rat begei­stert vom unbü­ro­kra­ti­schen Enga­ge­ment, das die Land­wir­te im Ernst­fall an den Tag legen: „Wir wis­sen die­se Hil­fe wirk­lich sehr zu schät­zen.“ Die Gesell­schaft sei der Land­wirt­schaft zum beson­de­ren Dank ver­pflich­tet, weil die­se ihre tech­ni­sche Aus­rü­stung bei Ein­sät­zen unent­gelt­lich zur Ver­fü­gung stel­le, ergänz­te der Landrat.

Die Akti­on „Löschen­de Land­wir­te“ ist ein Eigen­ge­wächs des Land­krei­ses Coburg. Gebo­ren wur­de die Idee, dem wich­ti­gen Enga­ge­ment der Land­wirt­schaft zu mehr öffent­li­cher Wahr­neh­mung zu ver­hel­fen, in der 2021 gegrün­de­ten loka­len Task Force zur Bekämp­fung von Wald- und Vege­ta­ti­ons­brän­den. Dort arbei­ten Feu­er­wehr, das Tech­ni­sche Hilfs­werk sowie die Unter­stüt­zungs­grup­pe ört­li­che Ein­satz­lei­tung (UGÖ­EL) gemein­sam an Einsatzstrategien.

Inzwi­schen gibt es sogar schon das Aus­bil­dungs­pro­gramm für einen Stand­ort­lehr­gang bei Feu­er­weh­ren, die sich auf Wald- und Vege­ta­ti­ons­brän­de vor­be­rei­ten wol­len. Wobei Ste­fan Püls aus der Erfah­rung vie­ler Ein­sät­ze weiß, dass bei man­chen Scha­dens­la­gen ohne die Hil­fe der Land­wir­te gar nichts gehen wür­de. Der Kreis­brand­rat nann­te Bei­spie­le: „Bei Wald- und Flä­chen­brän­den kom­men Grub­ber und Gül­le­fässer zum Ein­satz, in trocke­nen Mona­ten kön­nen wir zudem jeder­zeit und fast über­all auf mit Lösch­was­ser gefüll­te Gül­le­fässer zurück­grei­fen.“ Das, sag­te der Kreis­brand­rat, sei eine unbe­zahl­ba­re Unter­stüt­zung für die Feuerwehren.

Das Logo, das mit dem Motiv der Veste Coburg und einem Trak­tor-Gespann für die „Löschen­den Land­wir­te“ wirbt, stammt eben­falls aus dem Land­kreis Coburg. Ent­wor­fen hat die­ses Anna Stei­nert, die selbst bei der Feu­er­wehr in Gleu­ßen aktiv ist. An Schlep­pern oder tech­ni­scher Aus­rü­stung wie zum Bei­spiel Gül­le­fässern ange­bracht, sind die extra­gro­ßen Auf­kle­ber nach Über­zeu­gung von Ste­fan Püls ein Signal an alle: „So machen wir unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf die tol­le Zusam­men­ar­beit zwi­schen Feu­er­wehr und Land­wirt­schaft aufmerksam.“

„Nicht groß dis­ku­tie­ren, son­dern hel­fen“ – so sehe die Land­wirt­schaft die Sache, sag­te BBV-Kreis­ob­mann Seba­sti­an Por­zelt. Eine funk­tio­nie­ren­de Gesell­schaft zeich­ne aus, dass die Men­schen für­ein­an­der da sei­en. Und das sei im Cobur­ger Land der Fall, ergänz­te der BBV-Kreis­ob­mann: „Gera­de wir Land­wir­te wis­sen, dass wir bei Brän­den auf die schnel­le und tat­kräf­ti­ge Hil­fe unse­rer Feu­er­weh­ren ange­wie­sen sind.“ Des­halb sei es für ihn und sei­ne Berufs­kol­le­gen „eine Selbst­ver­ständ­lich­keit“, als „Löschen­de Land­wir­te“ zur Ver­fü­gung zu stehen.

Die Auf­kle­ber mit dem Logo gibt es ab sofort in der Geschäfts­stel­le des Baye­ri­schen Bau­ern­ver­bands in Coburg sowie der Kreisbrandinspektion.