Gesund­heits­re­gi­on Plus und die AOK star­ten Hit­ze­ak­ti­ons­plan im Land­kreis: Viert­kläss­ler wer­den mit Trink­fla­schen und Tipps versorgt

Strah­len­de Gesich­ter heu­te bei den Viert­kläss­lern der Jean-Paul-Grund­schu­le in Wun­sie­del. Beim Auf­takt zum Hit­ze­ak­ti­ons­plan für die Grund­schu­len im Land­kreis haben sie nicht nur vie­le gute Tipps zum rich­ti­gen Trin­ken, son­dern auch hoch­wer­ti­ge Trink­fla­schen bekom­men. Bei der Akti­on haben das Team der Gesund­heits­re­gi­on Plus im Land­kreis, Nina Zie­sel und Mar­ti­na Busch, die Gesund­heits­be­auf­tra­ge des Land­krei­ses, Kor­ne­lia Schaff­hau­ser, und das Team der AOK Hand in Hand gear­bei­tet. Das gemein­sa­me Ziel: die Kin­der beson­ders an hei­ßen Tagen für das aus­rei­chen­de Trin­ken zucker­frei­er Geträn­ke zu begeistern.

Die Anschaf­fung der Trink­fla­schen und auch das klei­ne dazu­ge­hö­ri­ge Rezept­heft, hat die AOK über ihr För­der­pro­gramm „Gesund­heits­för­de­rung in Lebens­wel­ten“ ermög­licht. Die Koor­di­nie­rung der Akti­on, die Ver­tei­lung der Fla­schen an alle vier­ten Klas­sen im Land­kreis und die Wer­bung für das The­ma hat das Team der Gesund­heits­re­gi­on Plus übernommen.

Pro­mi­nen­te Unter­stüt­zung gab es dabei vom „Fich­tel­ge­birgs-Wer­ner“, dem Gesicht der Image­kam­pa­gne des Land­krei­ses #frei­raum­fich­tel­ge­bir­ge, der sich auch als Namens­pa­ten für das Rezept des „Sau­ren Wer­ner“ zur Ver­fü­gung gestellt hat. Wei­te­re Ideen für zucker­freie Geträn­ke, die zuhau­se schnell gemacht sind, nen­nen sich „Fich­tel­frisch“, „Fich­tel­was­ser“ oder „Bee­ren­stark“.

Nach dem Auf­takt in Wun­sie­del wer­den in den kom­men­den Wochen nun alle Schu­len im Land­kreis besucht. Dort wer­den den Kin­dern der vier­ten Klas­sen in einer etwa halb­stün­di­gen Prä­sen­ta­ti­on die wich­tig­sten Infos und natür­lich die Trink­fla­schen an die Hand gege­ben werden.