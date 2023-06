Die SPD Frak­ti­on im Forch­hei­mer Stadt­rat freut sich dar­über, dass vie­le ihrer Anre­gun­gen beim neu­en Stadt­bus­kon­zept, wel­ches im Jahr 2025 star­ten wird, berück­sich­tigt wor­den sind. Laut Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den Rei­ner Bütt­ner hat­te die SPD-Frak­ti­on drei Haupt­for­de­run­gen nach dem erstem Ent­wurf eingebracht.

Zum einen soll­te ein 15-Minu­ten-Takt im gan­zen Stadt­ge­biet den Bürger*innen eine mög­lichst hohe Fle­xi­bi­li­tät ermög­li­chen. Zwei­tens soll­ten man­che lan­gen Bus­li­nen auf­ge­teilt wer­den, um den Nutzer*innen lan­ge Fahr­schlei­fen durch die Stadt zu erspa­ren. Als drit­tes Ziel wünsch­te sich die SPD Frak­ti­on, dass die Betriebs­zei­ten in den Abend­stun­den und an Sams­ta­gen- und Sonn­ta­gen aus­ge­wei­tet wird.

Laut Ani­ta Kern, die in der Steue­rungs­grup­pe „Stadt­bus“ die SPD-Ideen ein­ge­bracht hat­te, fin­det man vie­le davon in dem nun am 25.5.2023 beschlos­se­nen Stadt­bus­kon­zept. Das High­light ist natür­lich der 15-Minu­ten-Takt, der fast im gan­zen Stadt­ge­biet erreicht wer­den wird. Eine Bus­fre­quenz, die für eine Stadt mit der Grö­ße von Forch­heim, her­aus­ra­gend ist. Auch konn­te z.B. die Bus­li­ne 261 so ent­zerrt wer­den, dass z.B. Fahr­gä­ste aus der Lich­ten­ei­che auf dem Weg zum Bahn­hof nicht mehr über den John‑F.-Kennedy-Ring fah­ren müs­sen. Das Ziel, die Betriebs­zei­ten zu erwei­tern wur­de lei­der nicht erreicht, jedoch soll außer­halb der Betriebs­zei­ten ein Bedarf­sy­stem (On-Demand) ein­ge­führt wer­den, der dann die Abends­stun­den und Wochen­en­den abdeckt. Bereits im Beschluss hat die SPD mit auf­neh­men las­sen, dass die Linie 206, wel­che auch Abends und am Wochen­en­de fährt, mög­lichst wei­ter am Abend und am Wochen­en­de den Burker*innen zur Ver­fü­gung steht. Bei der Kon­zi­pie­rung des Bedarf­sy­stems wird die SPD Frak­ti­on dar­auf ach­ten, dass dies zuver­läs­sig und ein­fach nutz­bar wird und dadurch Bus­fah­ren in Zukunft für vie­le Bürger*innen noch attrak­ti­ver wird.