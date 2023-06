100 Jah­re GV Lie­der­kranz Pop­pen­dorf – Fest- und Ehrungs­abend am 13. Mai 2023

Fest­lich, modern und abwechs­lungs­reich star­te­ten wir am Sams­tag, den 13. Mai 2023 mit unse­rem Fest- und Ehrungs­abend in die­ses Jubi­lä­ums­jahr ohne dabei Alt­be­währ­tes und Tra­di­tio­nel­les aus dem Auge zu verlieren.

Um kurz nach 19 Uhr läu­te­te ein Ensem­ble der Pop­pen­dor­fer Musi­kan­ten mit dem „Fest­ruf“ unse­re fei­er­li­che Auf­takt­ver­an­stal­tung ein und nahm alle Anwe­sen­den in den zwei voll­be­setz­ten Sälen des Ver­eins­lo­kals direkt mit auf die Rei­se durch einen kurz­wei­li­gen Abend, der hof­fent­lich noch lan­ge in ehr­wür­di­ger Erin­ne­rung blei­ben wird.

Nach der Begrü­ßung des Ersten Vor­stands Erwin War­ter und dem Fest­pro­log, vor­ge­tra­gen von der Zwei­ten Vor­stän­din Syl­via Erl­wein, prä­sen­tier­te sich der Jubel­chor unter Lei­tung von Wolf­gang Ismai­er mit dem tra­di­tio­nel­len Lied „Fei­er­klang“ von Wal­ter Schmid.

Das Gruß­wort unse­res Schirm­her­ren Josef Bräu­nig, der zu Ehren die­ses Jubi­lä­ums an die­sem Abend ein lie­be­voll gestal­te­tes Fah­nen­band über­reich­te, wur­de umrahmt vom gemein­sa­men Auf­tritt unse­res gemisch­ten Erwach­se­nen­chors mit dem ver­eins­ei­ge­nen Kin­der- und Jugend­chor. Die­se zwei Lie­der reprä­sen­tier­ten den gan­zen Stolz des Lie­der­kranz, denn es ist in der heu­ti­gen Zeit eine wah­re Lei­stung, wenn 24 Kin­der und Jugend­li­che gesang­lich ihr Bestes neben 32 Sän­gern und Sän­ge­rin­nen in einem gemein­sa­men Pro­jekt geben. Das Lied „Adie­mus“ von Karl Jenk­ins wur­de musi­ka­lisch von Mag­da­le­na Schu­ster an der Quer­flö­te und Lukas Erl­wein am Cajón beglei­tet. Und spä­te­stens bei „Ich woll­te nie erwach­sen sein“ von Peter Maf­fay war klar: der Lie­der­kranz besteht zu Recht seit 100 Jah­ren und kann erwar­tungs­voll in die Zukunft blicken.

Im wei­te­ren Ver­lauf des Abends über­brach­ten nam­haf­te Poli­ti­ker wie Thor­sten Glau­ber, Dr. Her­mann Ulm, Micha­el Hof­mann und der Erster Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Herolds­bach Bene­dikt Graf von Bent­zel ihre unter­halt­sa­men Gruß­wor­te. Auch den Gruß­wor­ten des Paten­ver­eins GV Cäci­lia Herold­bach, der Kreis­vor­sit­zen­den Anet­te Wirth-Hücking, der Grup­pen­vor­sit­zen­den Clau­dia Fab­ry und der gela­de­nen Nach­bar­ver­ei­ne wur­de inter­es­siert und auf­merk­sam gelauscht. Einen kurz­wei­li­gen Rück­blick auf die ver­gan­ge­nen 100 Jah­re Ver­eins­ge­schich­te gab Schrift­füh­re­rin Vere­na War­ter in der vor­ge­tra­ge­nen Vereinschronik.

Musi­ka­lisch wur­de der Abend von den Män­ner­chö­ren des Paten­ver­ein „GV Cäci­lia Herolds­bach“ (Lei­tung Anke Ros­bi­gal­le) und „GV 1907 Brei­ten­le­s­au“ (Lei­tung Johan­nes Neu­ner), dem Chor des „GV Cäci­lia Lyra Wei­lers­bach“ (Lei­tung Anke Ros­bi­gal­le) sowie von unse­rem ver­eins­ei­ge­nem Kin­der- und Jugend­chor (Lei­tung Chri­sti­na Rod­ler) und dem Jubel­chor (Lei­tung Wolf­gang Ismai­er) mit bemer­kens­wert abwechs­lungs­rei­chem Lied­gut umrahmt.

Hier­für möch­ten wir uns noch ein­mal recht herz­lich bei allen Chö­ren, allen Sän­ge­rin­nen und Sän­gern sowie den Chor­lei­te­rin­nen und Chor­lei­tern bedan­ken. Wir wis­sen eure Freund­schaft, das Enga­ge­ment und den mit solch einem Abend ver­bun­de­nen Pro­ben­auf­wand sehr zu schät­zen. Das Publi­kum war begei­stert vom brei­ten und abwechs­lungs­rei­chem Reper­toire, das die Chö­re dar­zu­bie­ten hat­ten und wür­dig­ten dies stets mit Bei­fall. Ein gro­ßes Dan­ke­schön geht auch an alle Hel­fer, die die­sen Abend vor­be­rei­tet und mög­lich gemacht haben.

Nach den Dan­kes­wor­ten des Ver­eins­vor­stan­des fand der durch­weg gelun­ge­ne Fest- und Ehrungs­abend mit dem gemein­sa­men Lied „Freun­de, schö­ner Göt­ter­fun­ken“ sein offi­zi­el­les Ende. Im Anschluss klang der Abend in gewohnt gesel­li­ger Run­de aus und der Lie­der­kranz konn­te dann vol­ler Freu­de und erwar­tungs­voll in Rich­tung Fest­wo­chen­en­de im Juli blicken, wo das 100-jäh­ri­ge Ver­eins­ju­bi­lä­um sei­nen Höhe­punkt errei­chen wird.

Im Rah­men des Fest- und Ehrungs­abend zele­brier­ten wir fol­gen­de Ehrungen:

1. EHRUN­GEN AKTI­VER SÄNGER:

Für akti­ves Sin­gen im Chor wur­den geehrt…

für 10 Jah­re: Bea­tri­ce Tren­ner, Kat­rin Schuster,

Syl­via Erlwein

für 25 Jah­re: Wal­bur­ga Meh­ling, Rena­te Hauenstein,

Bet­ti­na Kru­ijs­se, Petra Schmitt, Gabrie­le Reck,

Chri­sta Kosch­stein, Vik­tor Lang, Ernst Gügel

für 50 Jah­re: Bar­ba­ra Bräunig

für 60 Jah­re: Gün­ter Kupfer

für 65 Jah­re: Fritz Schleicher

2. VER­EIN­SEH­RUN­GEN:

Für die Mit­glied­schaft im GV Lie­der­kranz Pop­pen­dorf wur­den geehrt…

für 25 Jah­re: Gabrie­le Reck, Petra Schmitt, Bet­ti­na Kru­ijs­se, Rena­te Hau­en­stein, Wal­bur­ga Mehling,

Vitkor Lang

für 40 Jah­re: Andrea Gal­ster, Ger­traud Warter,

Oswald Dippacher

für 50 Jah­re: Bar­ba­ra Bräu­nig, Sieg­lin­de Ruppert

für 60 Jah­re: Gün­ter Kupfer

Anmer­kung: Auf­grund der Viel­zahl an Ehrun­gen wur­den an die­sem Abend nur die aktu­ell akti­ven Sän­ger für ihre Ver­eins­treue aus­ge­zeich­net (aus­ge­nom­men Sieg­lin­de Rup­pert und Oswald Dipp­a­cher, da bei­de am Abend zum Ehren­mit­glied ernannt wur­den). Alle ande­ren Ver­ein­seh­run­gen wer­den im Rah­men unse­res Fest­wo­chen­en­des (28. bis 30. Juli 2023) durgeführt.

3. EHREN­MIT­GLIE­DER:

Zum Ehren­mit­glied des GV Lie­der­kranz wur­den ernannt:

Sieg­lin­de Rup­pert, Ani­ta Mei­er, Rena­te Bom­mel, Wolf Die­ter Frank, Ernst Arndt, Oswald Dippacher