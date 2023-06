Fami­li­en sind viel­fäl­tig – Allein­er­zie­hen­de, Patch­work-Fami­li­en oder Flücht­lings­fa­mi­li­en sind nur eini­ge weni­ge Bei­spie­le. Um die­sen viel­fäl­ti­gen Bedarf abzu­decken gibt es für alle Fami­li­en ins­ge­samt drei Fami­li­en­stütz­punk­te im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge: Markt­red­witz, Selb und Weißenstadt.

Seit März 2023 lei­tet Frau Mela­nie Lot­tes, staatl. aner­kann­te Sozi­al­päd­ago­gin B.A. (FH), den Fami­li­en­stütz­punkt bei den „Win­kel­wich­teln“ Markt­red­witz. Frau Lot­tes hat bereits seit acht Jah­ren Erfah­rung in der Arbeit mit Kin­dern, Jugend­li­chen und Eltern gesam­melt und freut sich auf die Arbeit in Markt­red­witz. Der Fami­li­en­stütz­punkt ist in Markt­red­witz seit Mai 2022 bei den „Win­kel­wich­teln“ in der Dörf­la­ser Haupt­stra­ße 10 zu finden.

Die Fami­li­en­stütz­punk­te sind Anlauf­stel­le bei sämt­li­chen Fra­gen rund um das Fami­li­en­le­ben und geben Rat und Hil­fe­stel­lung und ver­mit­teln bei Bedarf an ent­spre­chen­de Stel­len wei­ter. Die­ses Ange­bot ist natür­lich kosten­frei und völ­lig individuell.

Der Trä­ger für Markt­red­witz ist das Evan­ge­li­sche Jugend- und Für­sor­ge­werk (EJF). Das EJF gAG ist ein bun­des­wei­ter sozia­le Trä­ger mit dia­ko­ni­scher Prä­gung. Unter sei­nem Dach ver­eint das EJF Ein­rich­tun­gen und Ange­bo­te der Behin­der­ten­hil­fe, Kinder‑, Jugend- und Fami­li­en­hil­fe, Alten­hil­fe, Flücht­lings­hil­fe sowie der Bera­tungs- und Bil­dungs­ar­beit. Das EJF ist seit vie­len Jah­ren im Land­kreis Wun­sie­del mit ver­schie­de­nen Ange­bo­ten sta­tio­nä­rer Jugend­hil­fe tätig.

Die offe­ne Sprech­stun­de bei Frau Lot­tes im Fami­li­en­stütz­punkt fin­det wöchent­lich immer don­ners­tags von 15 bis 16 Uhr statt. Kom­men Sie ger­ne vor­bei. Es fin­den in jedem Fami­li­en­stütz­punkt feste Sprech­stun­den, Spiel­grup­pen gemein­sam mit der Koor­di­nie­ren­den Kin­der­schutz­stel­le (Frü­he Hil­fen) statt und es wur­de ein gemein­sa­mes Jah­res­pro­gramm mit vie­len ver­schie­de­nen Aktio­nen wie Spie­le­nach­mit­ta­ge, gemein­sa­me Aktio­nen, Vor­trä­gen für Eltern mit Kin­dern vom Baby bis zum „Puber­tier“ und vie­les mehr erstellt.

Das Pro­gramm aller Fami­li­en­stütz­punk­te befin­det sich im Fami­li­en­Por­tal des Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge und ist unter https://​fami​li​en​por​tal​-wun​sie​del​.de/​a​r​t​i​k​e​l​/​w​a​s​-​i​s​t​-​l​o​s​-​i​m​-​f​a​m​i​l​i​e​n​s​t​u​e​t​z​p​u​nkt (sie­he QR-Code) abruf­bar und wird stets aktua­li­siert und erweitert.

Nut­zen Sie ger­ne die Ange­bo­te und mel­den Sie sich bei den Fami­li­en­stütz­punkt­lei­tun­gen an. Wir freu­en uns!

In Markt­red­witz sind aktu­ell fol­gen­de Ange­bo­te für alle Eltern aus dem Land­kreis Wun­sie­del i. F. geplant:

Diens­tag, 30.05.2023

Hap­py Pain­ting für Fami­li­en mit Kindern

9:30–11:00 Uhr für Fami­li­en mit Kin­dern von 2–4 Jahren

14:00–15:30 Uhr für Fami­li­en mit Kin­dern von 5–8 Jahren

Gemein­sam wer­den tol­le Fan­ta­sie­bil­der mit Hän­den und Fin­gern gestaltet.

Mitt­woch, 31.05.2023; 14.00–15.30

For­scher­nach­mit­tag für Kin­der mit Vater/​Onkel/​Opa. Kin­der ab 5 Jah­ren erkun­den zusam­men mit ihrem Papa, Onkel oder Opa das Ele­ment Luft. Es wer­den tol­le Expe­ri­men­te gemacht, die man auch zuhau­se leicht nach­ma­chen kann.

Frei­tag, 02.06.2023; 13.00–14.30

Offe­ner Spiel­platz­treff im Auenpark

Von 13:00–14:30 Uhr ist der Fami­li­en­stütz­punkt Markt­red­witz im Auen­park und bringt krea­ti­ve Spiel­ideen mit. Auch bie­tet es die Mög­lich­keit in Aus­tausch mit­ein­an­der zu treten.

Don­ners­tag, 22.06.2023; 10.00 Uhr bis 10:45

Schnup­per­kurs Babymassage