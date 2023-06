„Musik liegt in der Luft“ geht in die zwei­te Run­de – Musi­ka­li­sche Teil­ha­be­an­ge­bo­te orga­ni­sie­ren und gekonnt durchführen

Die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken möch­te das im Jahr 2022 gestar­te­te Pro­jekt „Musik liegt in der Luft“ im Regie­rungs­be­zirk wei­ter ver­wur­zeln. Hier­zu gehö­ren die fol­gen­den drei Bausteine.

Die Schu­lun­gen für demenz­sen­si­ble Musik­an­ge­bo­te erfreu­en sich gro­ßer Beliebt­heit in Ober­fran­ken. So fin­det am 5. Juli 2023 von 17.00–18.00 Uhr in Koope­ra­ti­on mit dem Inklusions‑, Inte­gra­ti­ons- und Teil­ha­be­be­auf­trag­ten des Frän­ki­schen Sän­ger­bun­des bereits zum drit­ten Mal eine die­ser Fort­bil­dungs­ver­an­stal­tun­gen statt. Die Teil­neh­men­den erfah­ren nicht nur etwas über Grund­la­gen zum Krank­heits­bild Demenz und zum Umgang mit Betrof­fe­nen, son­dern erhal­ten auch pra­xis­na­he Infor­ma­tio­nen zum Durch­füh­ren demenz­sen­si­bler Musik­ver­an­stal­tun­gen sowie zur Organisation.

Des Wei­te­ren besteht die Mög­lich­keit einer indi­vi­du­el­len Bera­tung im Nach­gang der Schu­lung zum Auf- und Aus­bau demenz­sen­si­bler, musi­ka­li­scher Ver­an­stal­tun­gen durch die Mit­ar­bei­te­rin­nen der Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken. Auch erhal­ten inter­es­sier­te Musi­zie­ren­de den kosten­frei­en Weg­wei­ser „Musik liegt in der Luft“ zum Nach­le­sen in Vor­be­rei­tung ihres demenz­sen­si­blen Teil­ha­be­an­ge­bo­tes für Men­schen mit Demenz und Begleitpersonen.

Nach erfolg­ter Schu­lung haben sich im Rah­men der 3. Baye­ri­schen Demenzwo­che im Jahr 2022 zahl­rei­che musi­ka­li­sche Akteu­rin­nen und Akteu­re auf den Weg gemacht Teil­ha­be­an­ge­bo­te in Ober­fran­ken umzu­set­zen. Hier­bei möch­te die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken zur zwei­ten Run­de in die­sem Jahr auf­ru­fen. Die 4. Baye­ri­sche Demenzwo­che fin­det vom 15. Sep­tem­ber bis zum 24. Sep­tem­ber 2023 statt.

Bei Inter­es­se an Schu­lung, Weg­wei­ser oder Umset­zung von musi­ka­li­schen Teil­ha­be­an­ge­bo­ten wird um Kon­takt­auf­nah­me unter info@​demenz-​pflege-​oberfanken.​de oder 0951/85–512 gebeten.