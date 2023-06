In der 21. Kalen­der­wo­che fand auf der Schieß Sport­an­la­ge im Wei­chen­ge­reuth der SG Coburg 1354 e.V. ein ganz beson­de­rer Wett­streit um die Rin­ge statt. Wäh­rend des Cobur­ger Con­vents, so ist es seit je her brauch, wer­den sport­li­che Wett­kämp­fe aus­ge­tra­gen. So begab sich eine bunt­ge­misch­te fro­he Schar jeden Alters, Geschlechts und Natio­na­li­tä­ten der Stu­den­ten zu uns.

Zurück zu den Wurzeln

Neu ist, dass sie wie­der bei der SG Coburg um die Rin­ge rin­gen, nach­dem wir mit dem Her­zogs­tand Neu­ses in die­sem Jahr fusio­nie­ren, und künf­tig gemein­sam einen gro­ßen Ver­ein bil­den. Bis in die 80er Jah­re trug näm­lich die SG Coburg den seit weit über einem hal­ben Jahr­hun­dert jähr­lich statt­fin­den­den Wett­kampf aus. Streng nach den Sicher­heits­vor­schrif­ten und den Regeln des Deut­schen Sport­schüt­zen­bun­des. Vier Dis­zi­pli­nen wur­den gebo­ten. Luft­pi­sto­le und Luft­ge­wehr auf je 10 Meter in der wohl­tem­pe­rier­ten Hal­le, Klein­ka­li­ber­ge­wehr auf 50 Meter und Sport­pi­sto­le auf 25 Meter auf den Frei­stän­den. Einen Herz­li­chen Dank an alle unse­re flei­ßi­gen Mit­glie­der, die am Sams­tag mit­hal­fen. Denn nur durch ihr per­sön­li­ches Enga­ge­ment, war die­se logi­sti­sche Mei­ster­lei­stung in der Viel­falt an gebo­te­nen Dis­zi­pli­nen erst mög­lich. Beson­ders die Ergeb­nis­se der Teil­neh­me­rin­nen, lie­ßen so man­chen männ­li­chen Mit­strei­ter weit hin­ter sich im Abseits und ihnen Respekt zollen.