Arten­rei­che Gär­ten mit hei­mi­schen Wild­pflan­zen locken vie­le Insek­ten, Vögel und ande­re Tie­re an. Hei­mi­sche Tie­re pro­fi­tie­ren von hei­mi­schen Pflan­zen: Vie­le Insek­ten haben sich auf bestimm­te Pflan­zen als Fut­ter- und Nek­tar­pflan­zen spe­zia­li­siert. Wenn Gar­ten­be­sit­ze­rin­nen und Gar­ten­be­sit­zer vie­le ver­schie­de­ne Vögel und Insek­ten in ihren Gär­ten beob­ach­ten möch­ten, brau­chen die­se ein viel­fäl­ti­ges Nah­rungs­an­ge­bot. Hei­mi­sche Wild­pflan­zen sind gut geeig­net und zudem ide­al in Zei­ten des Kli­ma­wan­dels, da sie robust und anpas­sungs­fä­hig sind. Natur­na­he Gär­ten sind zudem ein Bei­trag zum Kli­ma­schutz. Sie schüt­zen Böden, sen­ken den Was­ser­ver­brauch und küh­len die Umgebung.

Wel­che Pflan­zen zäh­len zu den hei­mi­schen Wild­pflan­zen? Bekann­ter sind viel­leicht die Wie­sen-Mar­ge­ri­te (Leu­can­the­mum vul­ga­re), die Rund­blätt­ri­ge Glocken­blu­me (Cam­pa­nu­la rotun­di­fo­lia) oder die Kar­täu­ser-Nel­ke (Dian­thus car­thu­sia­n­o­rum). Aber auch Ech­ter Eibisch (Alt­haea offi­ci­na­lis), Wie­sen-Sal­bei (Sal­via pra­ten­sis), Heil-Ziest (Beto­ni­ca offi­ci­na­lis) oder der Blut­wei­de­rich (Lythrum sali­ca­ria) brin­gen Gär­ten mit ihren Blü­ten zum Leuch­ten und Sum­men. Eine ganz beson­de­re Wild­stau­de ist die Wie­sen-Flocken­blu­me (Cen­tau­rea jacea). Sie ist ein wah­rer Star unter den Wild­stau­den. An ihr wur­den mehr als 50 Schmet­ter­lings­ar­ten und fast 40 Wild­bie­nen­ar­ten beobachtet.

Hei­mi­sche Wild­stau­den aus Gärt­ne­rei­en und Gartenmärkten

Immer mehr Men­schen möch­ten natur­nah gärt­nern und einen Bei­trag gegen das Arten­ster­ben und den Insek­ten­rück­gang lei­sten. Sie sind auf der Suche nach insek­ten­freund­li­chen hei­mi­schen oder sogar regio­na­len Wild­stau­den, wer­den in Gar­ten­cen­tern bis­lang aber nur sel­ten fün­dig. Das möch­ten drei Pro­jek­te im Bun­des­pro­gramm Bio­lo­gi­sche Viel­falt jetzt ändern und einen Markt für Wild­pflan­zen mit ech­tem Mehr­wert für Insek­ten eta­blie­ren. Denn oft kau­fen die Kun­din­nen und Kun­den exo­ti­sche Stau­den oder Blüh­mi­schun­gen mit dem Label „bie­nen­freund­lich“ oder „insek­ten­freund­lich“, die aber unse­ren hei­mi­schen Insek­ten kei­ne oder kaum Nah­rung bie­ten. „Insek­ten­freu­de“, „Tau­sen­de Gär­ten – Tau­sen­de Arten“ und „Urba­ne Insek­ten­bio­to­pe“ haben im gesam­ten Bun­des­ge­biet Gärt­ne­rei­en gefun­den, die hei­mi­sche oder regio­na­le Wild­stau­den pro­du­zie­ren. Die Stau­den sind echt wild und insek­ten­freund­lich, weil sie nach­weis­lich aus zer­ti­fi­zier­tem Saat­gut hei­mi­scher Pflan­zen stam­men und züch­te­risch nicht ver­än­dert wurden.

Auch mit hei­mi­schen Wild­stau­den las­sen sich attrak­ti­ve Rabat­ten anle­gen. Wer hei­mi­sche Wild­stau­den pflanzt, wird sich schnell über dank­ba­re Insek­ten­be­su­cher auf den bun­ten Blü­ten freu­en. Ein gelun­ge­nes Bei­spiel ist der Schau­gar­ten des Natur­gar­ten e.V. auf der Bun­des­gar­ten­schau in Mann­heim oder hier vor Ort der Natur­gar­ten Bun­ter Hügel von Die Sum­mer e.V.

Mehr Infor­ma­tio­nen zu die­sem Gar­ten fin­den Sie unter:

https://​natur​gar​ten​.org/​b​u​n​d​e​s​g​a​r​t​e​n​s​c​h​a​u​-​m​a​n​n​h​e​i​m​-​2​0​23/

Mehr Infor­ma­tio­nen zum „Bun­ten Hügel“:

https://​die​sum​mer​.de/​b​u​n​t​e​r​_​h​u​e​g​el/

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen und Verkaufsorte:

Hin­ter­grund

Anläss­lich des Tag des Gar­tens am 11. Juni 2023 ver­öf­fent­li­chen drei im Bun­des­pro­gramm Bio­lo­gi­sche Viel­falt geför­der­te Pro­jek­te eine gemein­sa­me Pres­se­mit­tei­lung zu natur­na­hen Gär­ten und hei­mi­schen Wild­pflan­zen: Die drei Pro­jek­te „Tau­sen­de Gär­ten – Tau­sen­de Arten“, „Urba­ne Insek­ten­bio­to­pe“ und „Insek­ten­freu­de – mit regio­na­len Wild­pflan­zen“ möch­ten die bio­lo­gi­sche Viel­falt för­dern und arten­rei­che Gär­ten mit hei­mi­schen Wild­stau­den popu­lär machen.