Mit dem Beschluss der Sit­zung des Mini­ster­rats der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung am 20.06.2017 in Kulm­bach wur­de der Aus­bau der bestehen­den Außen­stel­le der Uni­ver­si­tät Bay­reuth am Stand­ort Kulm­bach zu einer Fakul­tät VII für Lebens­wis­sen­schaf­ten: Lebens­mit­tel, Ernäh­rung und Gesund­heit auf den Weg gebracht.

Mit­ten in Kulm­bach ent­steht ein Cam­pus der Inter­dis­zi­pli­na­ri­tät und Inter­na­tio­na­li­tät, der die natur‑, wirtschafts‑, rechts‑, sozi­al- und ver­hal­tens­wis­sen­schaft­li­che Per­spek­ti­ve an einem Ort in bis­her ein­ma­li­gen Wei­se ver­eint. Damit ent­spricht die neue Fakul­tät dem Leit­bild der Uni­ver­si­tät Bay­reuth: krea­tiv – mutig – inno­va­tiv – lebenswert!

Nach den Vor­stel­lun­gen der Uni­ver­si­tät Bay­reuth wird sich der Cam­pus Kulm­bach als „Grü­ner Cam­pus“ und „Living Lab“ auf­stel­len, was auch für die Mobi­li­tät neue, inno­va­ti­ve Kon­zep­te für den Ver­kehrs­raum Bay­reuth-Kulm­bach erfor­der­lich macht. So wur­den bereits 2018 sowohl für den Rad-(Schnell)-Weg Bay­reuth-Kulm­bach als auch für die sog. „CAM­PUS-Linie“ Bay­reuth-Thur­n­au-Kulm­bach-Kro­nach erste Ideen in den neu­en Nah­ver­kehrs­plan 2018 aufgenommen.

Der Land­kreis Kulm­bach hat gemein­sam mit den bei­den ande­ren Auf­ga­ben­trä­gern für den ÖPNV, dem Land­kreis Bay­reuth und dem Land­kreis Kro­nach, alles dafür getan, dass aus der Idee ein Kon­zept und aus dem Kon­zept ein Umset­zungs­pro­jekt wird.

Seit 2021 haben die drei Land­krei­se das CAM­PUS-Lini­en-Kon­zept inten­siv wei­ter­ge­führt und in Fahr­plä­ne umge­setzt. Am 19.10.2022 wur­de bei der Regie­rung von Ober­fran­ken eine För­der­skiz­ze und am 28.02.2023 ein För­der­an­trag ein­ge­reicht. Sowohl die För­der­skiz­ze als auch der Antrag wur­den sowohl von der Regie­rung von Ober­fran­ken als auch vom Baye­ri­schen Ver­kehrs­mi­ni­ste­ri­um posi­tiv auf­ge­nom­men. Am 05.04.2023 wur­de dem Vor­zei­ti­gen Maß­nah­men­be­ginn für die Cam­pus-Linie über das För­der­instru­ment zur Ver­bes­se­rung der Mobi­li­tät im länd­li­chen Raum zugestimmt.

Das Fahr­plan­kon­zept wur­de bereits jetzt auf die Anschlüs­se der Schie­ne – ab dem Fahr­plan 2023/2024 – sowie auf die beschlos­se­ne VGN-Inte­gra­ti­on von Kro­nach und Kulm­bach zum 01.01.2024 abge­stimmt. Auf­grund der unter­schied­li­chen Vor­ga­ben der Auf­ga­ben­trä­ger, der räum­li­chen Bedarfs­ana­ly­sen und der Nach­fra­ge­si­tua­ti­on sind fol­gen­de ÖPNV-Ach­sen und ÖPNV-Kno­ten neu beplant worden:

• Bay­reuth – Neu­dros­sen­feld – Kulmbach

• Bay­reuth – Neu­dros­sen­feld – Thur­n­au (bzw. Neu­dros­sen­feld – Thurnau)

• Kulm­bach – Wei­ßen­brunn – Kronach

Das Cam­pus-Kon­zept fußt auf einem Stun­den­takt zwi­schen Kulm­bach und Bay­reuth (mit Anschluss zum/​vom RE aus/​nach Nürn­berg), der zwi­schen Bay­reuth und Neu­dros­sen­feld zu einem 30-Minu­ten-Takt ver­stärkt wird. In Neu­dros­sen­feld wird ein min­de­stens zwei­stünd­li­ches Ange­bot nach/​von Thur­n­au ange­dockt, wel­ches Anschlüs­se nach Bay­reuth und Kulm­bach hat.

Start der CAM­PUS-Linie ist am 01.06.2023

Begon­nen wird mit dem Kon­zept zum 01.06.2023 in der 1. Stu­fe. Mit den 2h-Tak­ten zwi­schen Kro­nach und Kulm­bach bzw. Neu­dros­sen­feld und Thur­n­au, wer­den die Ach­sen erwei­tert und ergänzt. Die 2. Stu­fe erfolgt mit dem Bei­tritt der Land­krei­se Kro­nach und Kulm­bach zum Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg (VGN) am 1.1.2024. Dann wer­den vie­le der neu­en Ver­bin­dun­gen in umstei­ge­freie Fahr­ten zwi­schen Bay­reuth, Kulm­bach und Kro­nach umgewandelt.

Zusam­men­ge­fasst bedeu­tet die Eröff­nung der CAM­PUS-Linie für die drei Landkreise:

1. eine Ver­bes­se­rung des Ange­bo­tes und kür­ze­re Rei­se­zei­ten für den Schü­ler- Berufs- und Ver­sor­gungs­ver­kehr durch ein erwei­ter­tes, abge­stimm­tes und getak­te­tes ÖPNV-Kon­zept auf der gan­zen Linie.

2. eine erst­ma­li­ge und bes­se­re Ver­knüp­fung der Hoch­schul­stand­or­te und damit ein Ange­bot auch für die Stu­den­ten, Mit­ar­bei­ter, Dozen­ten und Fach­be­su­cher der Hoch­schu­len; ab 01.06.2023 gilt bereits das Semesterticket.

3. eine fahr­plan- und erschlie­ßungs­tech­ni­sche Ergän­zung der CAM­PUS-Linie zur Bahn­li­nie und kei­ne Konkurrenzsituation.

4. eine Ver­knüp­fung der CAM­PUS-Linie mit den jewei­li­gen Stadt­bus­sen in Bay­reuth und Kulmbach.

5. ein land­kreis­über­grei­fen­des, getak­te­tes, abge­stimm­tes ÖPNV-Kon­zept mit über­re­gio­na­ler Bedeu­tung, in des­sen Ein­zugs­be­reich über Ein­woh­ner erschlos­sen wer­den können.

6. ein Basis­kon­zept, das nach 2 Jah­ren mög­lichst zu einer lan­des­be­deut­sa­men Bus­li­nie nach Coburg und Wun­sie­del aus­ge­baut wer­den soll.

7. ein För­der­kon­zept, das in den ersten zwei Betriebs­jah­ren vom Frei­staat Bay­ern mit 70% und 60% För­de­rung aus­ge­stat­tet wer­den soll.

Zitat Land­rat Klaus Peter Söllner:

„Die Eröff­nung der CAM­PUS-Linie ist nicht nur für die Umset­zung des Nah­ver­kehrs­pla­nes Kulm­bach, son­dern für die drei Land­krei­se Bay­reuth, Kulm­bach und Kro­nach ein gro­ßer Tag und Gewinn für die bes­se­re Ver­knüp­fung der Uni­ver­si­täts­stand­or­te, Bay­reuth, Kulm­bach und Kro­nach und die Außen­stel­le Thur­n­au. Dar­über hin­aus bedeu­tet es eine enor­me Ver­bes­se­rung und Beschleu­ni­gung für den Schul- und Aus­bil­dungs­ver­kehr, den Ver­sor­gungs- und Berufs­ver­kehr. Sie heißt zwar CAM­PUS-Linie, ist aber damit eine zen­tra­le ÖPNV-Ach­se mit Kor­ri­dorf­unk­ti­on in Ober­fran­ken mit über­re­gio­na­ler Bedeu­tung, die evtl. lan­des­be­deut­sam noch nach Coburg und Wun­sie­del aus­ge­baut wer­den kann.“

Zitat Land­rat Flo­ri­an Wiedemann:

„Gut getak­te­te Express­bus­li­ni­en im regio­na­len Ver­bund sind für den Land­kreis Bay­reuth wich­ti­ge stra­te­gi­sche Eck­pfei­ler für eine attrak­ti­ve „Mobi­li­täts­land-schaft der Zukunft“. Die CAM­PUS-Linie als land­kreis­über­schrei­ten­des Koope­ra­ti­ons­pro­jekt setzt hier ein star­kes Zei­chen. Beson­ders freut mich die regio­na­le Koope­ra­ti­on: gemein­sam kön­nen wir auf die­ser Grund­la­ge Syn­er­gien nut­zen, die uns ver­kehrs- und regio­nal­po­li­tisch deut­lich vor­an­brin­gen und gleich­zei­tig wirt­schaft­lich deut­li­che Vor­tei­le bie­ten. Ein­ge­bun­den in ein weg­wei­sen­des staat­li­ches För­der­sche­ma wird dar­aus schon jetzt ein Erfolgsmodell.“

Zitat Land­kreis Kro­nach – Land­rat Klaus Löffler:

„Die Bus­ver­bin­dung von Bay­reuth, Kulm­bach und Kro­nach hal­te ich für emi­nent wich­tig. Durch die neue CAM­PUS-Linie erfah­ren unse­re Uni­ver­si­täts- bezie­hungs­wei­se Hoch­schul­stand­or­te eine bedeut­sa­me Ver­knüp­fung und gegen­sei­ti­ge Stär­kung! Die CAM­PUS-Linie stellt eine wert­vol­le Erwei­te­rung des neu­en Kro­na­cher Mobi­li­täts­kon­zepts dar und ist somit als eine Ver­net­zung des ÖPNV über Land­kreis­gren­zen hin­weg zu sehen.“

Zitat der Regie­rungs­prä­si­den­tin Heid­run Piwernetz:

„Die Regi­on Ober­fran­ken ist 2017 in der Sit­zung des Baye­ri­schen Kabi­net­tes in Kulm­bach mit den stra­te­gi­schen Groß­pro­jek­ten der VGN-Erwei­te­rung und der Stär­kung von Schie­ne und Bus in Ober­fran­ken und dem Ziel von 1.000 Stu­den­ten für Kulm­bach ange­tre­ten. Stand heu­te kön­nen wir zum 01.06.2023 die CAM­PUS-Linie und zum 01.01.2024 den VGN-Bei­tritt voll­zie­hen. Das sind für den SPNV und ÖPNV in ganz Ober­fran­ken groß­ar­ti­ge Meilensteine.“

Zitat der Kanz­le­rin der Uni­ver­si­tät Dr. Nico­le Kaiser:

„Wir freu­en uns sehr, dass mit der neu­en CAM­PUS-Linie unse­re drei Uni­ver­si­täts­stand­or­te Bay­reuth, Thur­n­au und Kulm­bach eine wesent­lich bes­se­re Bus­ver­bin­dung erhal­ten. Die Mobi­li­tät zwi­schen den Stand­or­ten, sei es Bus, Bahn oder auch Fahr­rad zu ver­bes­sern ist damit einen wesent­li­chen Schritt vor­ge­kom­men. Wir freu­en uns über die Eröff­nung der CAM­PUS-Linie ganz besonders.“

Zitat der Deka­nin der Fakul­tät VII: Prof.Dr.Janin Henkel-Oberländer:

„Für den Cam­pus Kulm­bach ist der Aus­tausch zwi­schen Bay­reuth und Kulm­bach ganz beson­ders wich­tig, da wir zum Win­ter­se­me­ster 2023/2024 fast 300 ein­ge­schrie­be­ne Stu­den­ten an der Fakul­tät VII haben werden“

Zitat der OVF GmbH: Herr Flo­ri­an Hofer:

„Die OVF GmbH als Kon­zes­si­ons­in­ha­ber wird nicht nur die unter­neh­me­ri­sche Durch­füh­rung des Cam­pus-Kon­zep­tes über­neh­men, son­dern kann heu­te die Aner­ken­nung des Stu­den­ten­tickets auf der CAM­PUS-Linie bereits ab dem 01.06.2023 zusichern.“

Kon­kre­te Ziel­stel­lun­gen im Angebot

Das Ange­bot rich­tet sich sowohl an Schü­ler, Berufs­tä­ti­ge und Per­so­nen im Ver­sor­gungs­ver­kehr, als auch an Stu­den­ten der Uni­ver­si­tä­ten, um ihre all­ge­mei­nen Nah­ver­kehrs­be­dürf­nis­se zu erfül­len. Ziel ist es, mit getak­te­ten Ver­keh­ren die Erreich­bar­keit der Cam­pus, Stand­or­te und Neben­stel­len zu erhö­hen. Die Stu­den­ten, wel­che mit dem ÖPNV rei­sen wol­len, erhal­ten damit die Mög­lich­keit die poten­zi­el­len Wohn­or­te in einem grö­ße­ren Raum zu suchen. Des Wei­te­ren soll die Qua­li­tät der Ver­bin­dun­gen zwi­schen den Stand­or­ten deut­lich gestei­gert wer­den. Das unter­schied­lich getak­te­te Gesamt­kon­zept ent­spricht auch dem Nach­fra­ge­po­ten­ti­al, das im Rah­men des Nah­ver­kehrs­pla­nes 2018 mit Hil­fe eines ein­woh­ner­be­zo­ge­nen Ver­kehrs­er­zeu­gungs­mo­del­les für die Fahrt­zwecke Beruf, Aus­bil­dung, Ver­sor­gung und Frei­zeit von der Uni­ver­si­tät Würz­burg erstellt wurde.

Wich­tig ist im Kon­zept die Erschlie­ßung des Rau­mes für Stu­den­ten bzw. Mit­ar­bei­ter der Hoch­schul- bzw. Uni­ver­si­täts­stand­or­te. Die Ver­bin­dung der drei Cam­pus und Insti­tu­te macht somit auch den zwi­schen den Hoch­schul­stand­or­ten lie­gen­den länd­li­chen Raum als poten­ti­el­len Wohn­ort für Stu­die­ren­de und Mit­ar­bei­ter attraktiver.

Von Neu­en­reuth bei­spiels­wei­se wird über den Kno­ten Neu­dros­sen­feld der Cam­pus Kulm­bach, der Cam­pus Bay­reuth nun schnell erreicht. Alle Orte zwi­schen den Uni­ver­si­täts- und Hoch­schul­stand­or­ten pro­fi­tie­ren von die­sen schnel­len Anschluss­ver­bin­dun­gen. Das Ange­bot bekommt damit Express-Cha­rak­ter ohne die für den länd­li­chen Raum so wich­ti­ge Erschlie­ßung zu ver­nach­läs­si­gen. Auch das Zuord­nen von Schul-Umweg­fahr­ten auf Schul­bus­ver­stär­ker trägt zur Beschleu­ni­gung bei.

Die Ver­knüp­fung der Hoch­schul­stand­or­te und Hochschuleinrichtungen

Neben den zur Uni­ver­si­tät Bay­reuth gehö­ren­den Cam­pus Kulm­bach und Bay­reuth – Bay­reuth im Anschluss­ver­kehr des Stadt­bus­ses – lie­gen die dazu­ge­hö­ri­gen Stand­or­te Geschwi­ster-Scholl-Platz (800 Meter Fuß­weg) die Außen­stel­le Thur­n­au sowie der Lukas-Cra­nach-Cam­pus der Hoch­schu­le in Kro­nach an bzw. im Ein­zugs­be­reich der Linie.

Lukas-Cra­nach-Cam­pus Kro­nach (Güter­stra­ße 7) der Hoch­schu­len Coburg und Hof (200 Stu­den­ten) – in 250 m Ent­fer­nung Bus­hal­te­stel­le Bahn­hof zum Ein­stei­gen – zum Aus­stei­gen Hal­te­stel­le Land­rats­amt in 100 Meter Entfernung.

Cam­pus Kulm­bach der Uni­ver­si­tät Bay­reuth (bis 1.000 Stu­den­ten) (150 m bis Bus­hal­te­stel­le Kulm­bach ZOB)

Uni­ver­si­tät Bay­reuth – Außen­stel­le Thur­n­au – For­schungs­in­sti­tut für Musik­thea­ter – Hal­te­stel­le für zusätz­li­che Ver­keh­re geplant vor bzw. am Stand­ort Schloss. Uni­ver­si­tät Bay­reuth mit Cam­pus (Anschluss an Cam­pus-Linie) und Stand­ort Geschwi­ster-Scholl-Platz (800 m zu/​von Bus­hal­te­stel­le Kli­nik Her­zog­hö­he oder mit Umstieg an ZOH) Cam­pus Bay­reuth der Uni­ver­si­tät Bay­reuth (im Anschluss zum Stadt­bus­ver­kehr Bay­reuth – Lini­en 304, 306, 316)

Die­se Cam­pus­stand­or­te wer­den ver­bun­den bzw. die Ver­keh­re zu den Stand­or­ten mit der CAM­PUS-Linie inein­an­der verzahnt.

Fahr­plä­ne auf Bahn­fahr­plan 2024 abgestellt

Die Fahr­plä­ne der CAM­PUS-Linie sind bereits auf den vor­ge­se­he­nen Bahn­fahr­plan für das Jahr 2024 und fol­gen­de abge­stimmt. Dabei ver­än­dern sich im Kno­ten Bay­reuth der über­wie­gen­de Teil der Fahr­zei­ten nur marginal.

Kei­ne Kon­kur­renz­si­tua­ti­on zur Bahn

Der Fahr­plan der CAM­PUS-Linie ist so aus­ge­stal­tet, dass kei­ne Kon­kur­renz­si­tua­ti­on zum Bahn­an­ge­bot ent­steht. Das Bahn­an­ge­bot ist und bleibt das schnel­le­re Ver­kehrs­mit­tel zwi­schen Bay­reuth und Kulm­bach. Des­halb wur­de sehr dar­auf geach­tet, kein Kon­kur­renz­pro­dukt zu schaf­fen, wel­ches schnel­ler als das Regio­nal-Express-Ange­bot der Bahn ist. Statt­des­sen ist es ein zum Bahn­ver­kehr ergän­zen­des Pro­dukt, wel­ches den Spa­gat schafft, Erschlie­ßung mit attrak­ti­ver Rei­se­zeit zu kom­bi­nie­ren. Die CAM­PUS-Linie wird das ergän­zen­de Erschlie­ßungs­pro­dukt für die Fahrt von und zum Cam­pus Bay­reuth bzw. von und zum Cam­pus Kulm­bach für Stu­den­ten die zwi­schen den Bahn­hö­fen in Kulm­bach und Bay­reuth woh­nen. Zudem sind die Fahr­zei­ten der CAM­PUS-Linie auf den Bahn­kno­ten Bay­reuth mit Anschlüs­sen von und zu den Regio­nal­Ex­press-Ange­bo­ten aus Nürn­berg, Kulm­bach und Hof aus­ge­legt. Hier unter­stützt die Cam­pus-Linie im schnel­len Zu- und Abbrin­ger­ver­kehr das vor­han­de­ne Bahnangebot.

Auf der Rela­ti­on Kulm­bach – Kro­nach muss unter­schie­den wer­den: Die zwei­stünd­li­che schnel­le RE-Umstei­ge-Ver­bin­dung zwi­schen den bei­den Städ­ten wird auch künf­tig die schnel­le­re Fahr­mög­lich­keit sein. Anders ist es bei der lang­sa­me­ren RB-Ver­bin­dung in den Zwi­schen­stun­den, in der in der End­stu­fe ab Janu­ar 2024 nach aktu­el­lem Pla­nungs­sta­di­um auch die CAM­PUS-Linie mit durch­ge­bun­de­nen Fahr­ten Bay­reuth – Kro­nach bedie­nen wird. Hier ist der Bus die schnel­le­re Option.

Auf der Gesamt­re­la­ti­on Bay­reuth – Kro­nach wird die Bahn ihren Schnel­lig­keits­vor­teil behal­ten. Die CAM­PUS-Linie hat dage­gen die Vor­tei­le, dass sie das schnel­le­re Ver­kehrs­mit­tel in der Erschlie­ßung der Flä­che zwi­schen den Bahn­hö­fen ist und bei fast allen Fahr­ten eine umsteig­freie und damit auch beque­me Ergän­zung zum Bahn­an­ge­bot sein wird. Die Bus­se „schwim­men“ im dich­ten Ver­kehr der B 85 mit, ver­lie­ren wegen der wich­ti­gen Hal­te nur weni­ge Minu­ten (10) im Ver­gleich zum Auto. Die schnel­len Anschlüs­se machen wie­der­um vie­les wett.

Ver­knüp­fung der Regio­nal­li­nie zum Cam­pus Bayreuth

Auf eine direk­te Anbin­dung an den Cam­pus Bay­reuth wird bewusst ver­zich­tet. Zum einen wird hier das „Andocken“ an den regio­na­len Bahn­ver­kehr als wich­ti­ge­res Kri­te­ri­um ein­ge­stuft, zum ande­ren wird der Cam­pus Kulm­bach bereits jetzt sehr gut mit schnel­len Nah­ver­kehrs­lei­stun­gen (Stadt­bus­li­ni­en 304, 306, 316) vom und zum ZOH in Bay­reuth aus ver­sorgt. Daher wer­den mit der CAM­PUS-Linie am ZOH Anschlüs­se zu und von den bestehen­den Stadt­bus­li­ni­en zum und vom Cam­pus gene­riert. Eine Par­al­lel­be­die­nung kann damit ver­mie­den werden.

Die Haupt­ach­se Bay­reuth – Neu­dros­sen­feld – Kulmbach

Auf dem Haupt-Ast Kulm­bach – Neu­dros­sen­feld – Bay­reuth sind zwei Berei­che in Bezug auf die Ange­bots­qua­li­tät zu unter­schei­den. Im Grund­ge­rüst wird zwi­schen Kulm­bach und Bay­reuth ein ech­ter Stun­den­takt ein­ge­rich­tet, der zwi­schen Bay­reuth und Neu­dros­sen­feld zu einem 30-Minu­ten-Takt ver­dich­tet wird.

Am Haupt­bahn­hof in Bay­reuth besteht Anschluss zu den Regio­nal­Ex­press-Ange­bo­ten, u.a. nach/​von Nürn­berg. Am ZOH in Bay­reuth besteht zudem Anschluss zu den Stadt­bus­li­ni­en zum und vom Cam­pus in Bayreuth.

Das Ange­bot wird Mon­tag bis Frei­tag zwi­schen 5 und 19 Uhr (Betriebs­en­de) mit Bus­lei­stun­gen vor­ge­hal­ten. Ab 20 Uhr sind noch bedarfs­ge­steu­er­te Ver­keh­re im Ein­satz. An Sams­ta­gen wird zwi­schen Bay­reuth und Kulm­bach von 8 bis 16 Uhr ein 2‑Stun­den-Takt ange­bo­ten, der in den Zwi­schen­stun­den im Bereich Bay­reuth – Neu­dros­sen­feld mit bedarfs­ge­steu­er­ten Ver­keh­ren zu einer stünd­li­chen Lei­stung ergänzt wird. Abends wird auf einen 2‑Stun­den-Takt mit bedarfs­ge­steu­er­ten Lei­stun­gen umge­stellt. An Sonn- und Fei­er­ta­gen ist zwi­schen Bay­reuth und Kulm­bach ein 4‑Stun­den-Takt ange­legt, der zwi­schen Bay­reuth und Neu­dros­sen­feld mit bedarfs­ge­steu­er­ten Ver­keh­ren zu einem 2‑Stun­den-Takt ver­dich­tet wird. Mit die­ser gestaf­fel­ten Lei­stungs­ver­tei­lung wird auch den Poten­zia­len (hier Bevöl­ke­rungs­dich­te im Ein­zugs­be­reich der Linie) Rech­nung getragen.

Die Teil­li­nie (Bay­reuth / Kulm­bach –) Neu­dros­sen­feld – Thurnau

Am Ast Bay­reuth – Kulm­bach dockt in Neu­dros­sen­feld die Linie Neu­dros­sen­feld – Thur­n­au – Kasen­dorf an, hat direk­te, schnel­le Umstei­ge­be­zie­hun­gen und erzeugt einen 2h-Takt. Die­ser Vor­teil eines schnel­len Ange­bo­tes soll und wird auch Berufs­pend­ler anspre­chen. Nun bestehen schon ab 5 Uhr Ver­bin­dun­gen nach Bay­reuth. Von Thur­n­au und Lim­mers­dorf ist Nürn­berg nun bereits vor 7 Uhr erreich­bar. Bis dato war man frü­he­stens um 9 Uhr mit län­ge­ren Fahr­zei­ten in der frän­ki­schen Metro­po­le. Eine hal­be Stun­de Rei­se­zeit spa­ren sich Rei­sen­de zusätz­lich. In Zei­ten des 49-Euro-Tickets ein schla­gen­des Ange­bot. Und auch der Bei­tritt zum VGN wird damit vor­be­rei­tet. Das Rei­sen nach und von Nürn­berg aus ver­bes­sert sich. Zudem sind die ÖPNV-Fahr­zei­ten bereits jetzt auf den neu­en Bahn­fahr­plan von 2024 angepasst.

Die Teil­li­nie Kulm­bach – Kronach

Die Linie zwi­schen Cam­pus Kulm­bach und Lucas-Cra­nach-Cam­pus in Kro­nach muss aus tech­ni­schen Grün­den mit einer Umset­zung in zwei Stu­fen gear­bei­tet wer­den: In der 1. Stu­fe kann nur ein Fahr­ten­paar durch­ge­bun­den wer­den. Alle ande­ren Fahr­ten­paa­re haben einen Umstieg in Wei­ßen­brunn auf die bestehen­de Linie 2 in Kro­nach. In der 2. Stu­fe ab 1. Janu­ar 2024 wird dem gleich­zei­ti­gen VGN-Bei­tritt von Kulm­bach und Kro­nach Rech­nung getra­gen. Hier greift dann ein neu­er Fahr­plan, in dem fast alle Fahr­ten durch­ge­bun­den zwi­schen Bay­reuth und Kro­nach bzw. Kro­nach und Bay­reuth ver­keh­ren. Der Zwang zum Umstieg in Wei­ßen­brunn entfällt.

Vor­teil ist, dass neben dem Fahr­gast­po­ten­zi­al, sich erge­bend aus dem beque­men und schnel­len durch­ge­bun­de­nen Ange­bot (sie­he auch Absatz „Kei­ne Kon­kur­renz­si­tua­ti­on zur Bahn“) auch das Fahr­gast­po­ten­zi­al aus dem süd­li­chen Bereich Wei­ßen­brunn geho­ben wer­den kann. Die­ser Bereich wird nun in und aus Rich­tung Kro­nach direkt mit Nah­ver­kehrs­lei­stun­gen versorgt.