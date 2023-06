Nach drei Jah­ren Zwangs­pau­se fand am 29. April 2023 der 7. Bur­ge­bra­cher Kelch, die 2. Baye­ri­sche Mei­ster­schaft sowie die Bam­ber­ger Stadt­mei­ster­schaft im Apnoe­tau­chen im Hal­len­bad Bur­ge­brach statt.

Unter der Lei­tung von Eva Geis fand die Ver­an­stal­tung des Tauch­club Bam­berg statt. Apnoe­tau­chen ist das Tau­chen mit ange­hal­te­nem Atem. Durch­ge­führt wur­de der Wett­kampf in den Dis­zi­pli­nen Strecken­tau­chen (Dyna­misch) und Zeit­tau­chen ohne Bewe­gung (Sta­tik). Ange­tre­ten waren 25 Ath­le­ten aus ganz Deutsch­land. Für den Wett­kampf gal­ten die Regu­la­ri­en des Ver­ein Deut­scher Sporttaucher.

Nach einem har­ten und auf­re­gen­den Wett­kampf­tag wur­den gleich vier neue deut­sche Rekor­de auf­ge­stellt. So erreich­te Klaus Kasten beim dyna­mi­schen Tau­chen ohne Flos­sen die außer­ge­wöhn­li­che Distanz von 163 Metern und sicher­te sich somit eine Gold­me­dail­lie. Die beste Lei­stung im sta­ti­schen Tau­chen erziel­te Lean­der Moder­sohn mit 7:05 Minu­ten. Am Ende des Tages konn­ten 25 Medail­len in der offe­nen Wer­tung und wei­te­re 14 Medail­len für die Baye­ri­sche Mei­ster­schaft und Aus­zeich­nun­gen an die glück­li­chen Gewin­ner über­ge­ben wer­den. Die Star­te­rin des Tauch­club Bam­berg erreich­te im Strecken­tau­chen ohne Flos­sen in der Baye­ri­schen Mei­ster­schaft den 2. Platz und ist hier­mit Bam­ber­ger Stadt­mei­ste­rin im Apnoe­tau­chen. Wolf­gang Reich­mann, erster Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des für Sport: „Im Namen des Stadt­ver­ban­des, aber auch per­sön­lich, gra­tu­lie­re ich allen Teil­neh­men­den, die sich sozu­sa­gen eine Medail­le ertaucht haben. Ich bin schon beein­druckt, wie das so geht unter Was­ser. Dem Tauch­club Bam­berg mit Chef­or­ga­ni­sa­to­rin Eva Geis dan­ke ich für die Durch­füh­rung der Stadt­mei­ster­schaft. Es war die erste in die­sem Jahr.“

Neben tol­len Rekor­den und neu­en per­sön­li­chen Höchst­lei­stun­gen stand das Mit­ein­an­der an erster Stel­le. Es bot sich Gele­gen­heit, Gleich­ge­sinn­te zu tref­fen, inter­es­san­te Gesprä­che zu füh­ren und Neu­ig­kei­ten aus­zu­tau­schen. Mehr Infos unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de