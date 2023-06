Am ver­gan­ge­nen Frei­tag ver­an­stal­te­te die Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung 1931 Burg­kunst­adt in ihrem Ver­eins­lo­kal Hotel „Drei Kro­nen“ das „Ver­eins­mei­ster­schafts­er­öff­nungs-Blitz­tur­nier“. Dies­mal betei­lig­ten sich 10 Spie­ler. Über­ra­schend sou­ve­rän gewann Micha­el Wag­ner mit 8,5 Punk­ten aus 9 Par­tien. Nur gegen den 2. Plat­zier­ten Jens Güt­her spiel­te er Remis – in bes­se­rer Stel­lung. Denn Güt­her hat­te bereits zuvor Remis gegen Toni Pet­te­rich gespielt, so dass ihn nur ein Sieg auf den 1.Rang gebracht hät­te. Den 3. Platz beleg­te Johan­nes Türk, der nach Nie­der­la­gen gegen die bei­den Erst­plat­zier­ten auf 7:2 Punk­te kam. Vier­ter wur­de Toni Pet­te­rich mit 4,5 Punk­ten vor Jonas Wag­ner, Franz Hirt­rei­ter und Seba­sti­an Qui­de­nus mit jeweils 4 Punkten.

Am Frei­tag, den 2.Juni beginnt um 20 Uhr die 1. Run­de der dies­jäh­ri­gen Vereinsmeisterschaft.