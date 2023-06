Wir haben gera­de die Halb­zeit der Wahl­pe­ri­ode 2020/2026 erreicht und die Frak­ti­on von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen im Stadt­rat zu Coburg lädt zu einer „Blau­derschd­und“ vor dem Wahl­kreis­bü­ro des Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Johan­nes Wag­ner in die Juden­gas­se in Coburg ein. Und da man „blau­dern“ am besten im Sit­zen und bei einem kal­ten oder hei­ßen Getränk kann, wird auch dafür gesorgt sein.

Ger­ne kön­nen also inter­es­sier­te Men­schen am Sams­tag, 3. Juni ab 09:00 Uhr in die Juden­gas­se und mit der Frak­ti­on ins Gespräch kom­men. Was bewegt die Cobur­ger und Cobur­ge­rin­nen? Was woll­ten sie schon immer mal los­wer­den? Wel­che Ideen haben die Men­schen in unse­rer schö­nen Stadt? „Wir wol­len Poli­tik für die und mit den Men­schen in unse­rer Stadt machen. Alle sechs Jah­re ein Kreuz­chen machen las­sen ist uns da ein­fach zu wenig. Wir wol­len mit unse­ren Bür­gern und Bür­ge­rin­nen zusam­men­ar­bei­ten und Coburg gemein­sam gestal­ten“, so Wolf­gang Weiß, Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der der Grü­nen im Cobur­ger Stadtrat.

Für all das und noch viel mehr ste­hen die Grü­nen gut gelaunt und neu­gie­rig bereit und freu­en sich sehr auf kon­struk­ti­ve Gesprä­che und auch auf „a biss­la Geblauda!“