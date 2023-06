Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth zeigt ab Diens­tag, 6. Juni, in der Gale­rie des RW21 (1. OG) die Aus­stel­lung „17. Juni kom­pakt. Der Volks­auf­stand in der DDR 1953“ der Bun­des­stif­tung Auf­ar­bei­tung für Ihre Kul­tur– und Bil­dungs­ar­beit. Sie wird bis zum 1. Juli zu sehen sein.

Der Volks­auf­stand in der DDR vom 17. Juni 1953 jährt sich in die­sem Jahr zum 70. Mal. Die Aus­stel­lung der Bun­des­stif­tung Auf­ar­bei­tung fasst die Geschich­te auf sechs Tafeln kom­pakt zusam­men. Illu­stra­tio­nen, Info­gra­fi­ken, zeit­hi­sto­ri­sche Fotos und leicht ver­ständ­li­che Tex­te zeich­nen die Ereig­nis­se rund um den 17. Juni nach. Damals gin­gen im Osten Deutsch­lands über eine Mil­li­on Men­schen auf die Stra­ße. Aus einem sozia­len Arbei­ter­pro­test wur­de ein Volks­auf­stand, der die gesam­te dama­li­ge DDR erfass­te. Ein­zig das Ein­grei­fen sowje­ti­scher Pan­zer sicher­te an die­sem Tag die kom­mu­ni­sti­sche Dik­ta­tur in der DDR. Ein erin­ne­rungs­wür­di­ges Datum der deut­schen Demo­kra­tie­ge­schich­te, es führt die Macht und Ohn­macht der Men­schen vor Augen. Zugleich erin­nert das Datum an die Bedeu­tung demo­kra­ti­scher Werte.