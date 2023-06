Wenn ein Fami­li­en­mit­glied pfle­ge­be­dürf­tig wird, stel­len sich den Ange­hö­ri­gen unver­mit­telt vie­le Fra­gen. Zum The­ma Pfle­ge hat die AOK daher gemein­sam mit den Bei­rä­ten einen Work­shop abge­hal­ten. „Die Anzahl der Pfle­ge­be­dürf­ti­gen ist über die Jah­re hin­weg gestie­gen“, berich­tet Mat­thi­as Graß­mann, Bei­rats­vor­sit­zen­der bei der AOK in Bamberg.

In der Pfle­ge unverzichtbar

„Ange­hö­ri­ge sind eine tra­gen­de Säu­le in der Ver­sor­gung pfle­ge­be­dürf­ti­ger Men­schen – deren Enga­ge­ment gilt es, ange­mes­sen wert­zu­schät­zen und wei­ter­hin mit bedarfs­ge­rech­ten Lei­stun­gen der Pfle­ge­kas­sen umfas­send zu unter­stüt­zen“, macht sich Mat­thi­as Graß­mann für die pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen stark. Mehr als 6.615 Ver­si­cher­te der AOK Bam­berg wer­den der­zeit zu Hau­se gepflegt, davon befin­den sich 581 in den höch­sten Pfle­ge­gra­den 4 oder 5 mit ent­spre­chend hohem Betreu­ungs­be­darf. Damit Pfle­ge Ange­hö­ri­ge nicht über­for­dert und nicht nur die Pfle­ge­qua­li­tät, son­dern auch die Lebens­qua­li­tät für bei­de Sei­ten stimmt, benö­ti­gen Pfle­gen­de eine opti­ma­le Unter­stüt­zung. Die AOK bie­tet nicht nur eine indi­vi­du­el­le Pfle­ge­be­ra­tung, son­dern über­nimmt auch Lei­stun­gen der pfle­ge­ri­schen Ver­sor­gung wie bei­spiels­wei­se Hil­fe bei der Kör­per­pfle­ge, der Ernäh­rung und der Mobi­li­tät sowie Unter­stüt­zung bei der Haus­halts­füh­rung. „Wich­tig ist auch, dass sich Pfle­ge­per­so­nen Aus­zei­ten gön­nen“, rät Mat­thi­as Graß­mann. So kön­nen die soge­nann­te Kurz­zeit­pfle­ge oder Ver­hin­de­rungs­pfle­ge für Pfle­ge­per­so­nen freie Zeit schaf­fen. Ange­bo­te der Tages- oder Nacht­pfle­ge ermög­li­chen eben­falls Freiräume.

Hil­fe auch digital

Vie­le Ant­wor­ten rund um das The­ma Pfle­ge gibt es auch digi­tal. „Spe­zi­ell für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge wur­den AOK-Online-Pfle­ge­kur­se mit ver­schie­de­nen The­men­schwer­punk­ten ent­wickelt“, so Mat­thi­as Graß­mann. Unab­hän­gig von Zeit und Ort ist es damit mög­lich, sich Kennt­nis­se anzu­eig­nen, die den Pfle­ge­all­tag erleich­tern kön­nen. Das Online-Pro­gramm „Fami­li­en­coach Pfle­ge“ soll dazu bei­tra­gen, die psy­chi­sche Gesund­heit der Pfle­ge­per­so­nen zu stär­ken und sie vor Über­la­stung zu schüt­zen. Mit Hin­wei­sen, Infor­ma­tio­nen und inter­ak­ti­ven Übun­gen ler­nen die Nut­zer, wie sie bes­ser mit den see­li­schen Her­aus­for­de­run­gen umge­hen kön­nen. Ein Fokus liegt dabei auf beson­ders schwie­ri­gen Pfle­ge­si­tua­tio­nen in der Betreu­ung von Men­schen mit Demenz oder in der Beglei­tung von Sterbenden.

Exper­ten­rat gefragt

Abge­run­det wur­de die Ver­an­stal­tung mit dem Ange­bot, sich von Exper­tin­nen und Exper­ten der AOK Bam­berg bera­ten zu las­sen. „Gera­de der inten­si­ve Aus­tausch mit den Fach­leu­ten aus der Pfle­ge ist wesent­lich, denn die Betrof­fe­nen müs­sen wis­sen, wel­che Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten es gibt und wie Pfle­ge zu Hau­se orga­ni­siert wer­den kann“, betont Mat­thi­as Graß­mann. Das gro­ße Inter­es­se an der Ver­an­stal­tung, die vie­len Gesprä­che und die posi­ti­ve Reso­nanz der Teil­neh­men­den rege dazu an, das The­ma Pfle­ge regel­mä­ßig auf die Agen­da zu setzen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen rund um das The­ma Pfle­ge gibt es bei der AOK in Bam­berg unter susanne.​baeuerlein@​by.​aok.​de.

Inter­net-Tipps:

www​.aok​.de/​b​a​y​e​r​n​/​p​f​l​e​g​e​b​e​r​a​t​ung

www​.aok​.de/​b​a​y​e​r​n​/​p​f​l​e​g​e​n​z​u​h​a​use

www​.fami​li​en​coach​-pfle​ge​.de