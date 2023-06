Aktu­el­le Her­aus­for­de­run­gen in der Landwirtschaft

Das Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Bam­berg lädt Inter­es­sier­te Bür­ge­rIn­nen und Land­wir­tIn­nen zur dies­jäh­ri­gen Land­kreis­rund­fahrt am Mon­tag, den, 12.06.2023 ein.

Land­wirt­schaft­li­che Betrie­be sind heu­te mehr denn je gefor­dert, sich fle­xi­bel an die poli­ti­schen und gesell­schaft­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen anzu­pas­sen. Sowohl in der Tier­hal­tung als auch im Acker­bau erge­ben sich immer neue Her­aus­for­de­run­gen. Wie wirkt sich dies auf unse­re Betrie­be in der Regi­on aus?

Besich­tigt wer­den ein Milch­vieh­be­trieb mit Umbau von Anbin­de­hal­tung auf einen Lauf­stall, ein diver­si­fi­zier­ter Betrieb mit beson­de­ren Acker­bau­stra­te­gien zu Boden- und Gewäs­ser­schutz, das Pro­jekt einer Kom­mu­ne zur Stei­ge­rung der Bio­di­ver­si­tät im Ort sowie eine Baum­schu­le vor dem Hin­ter­grund des „Streu­obst­pakts Bayern“.

Es sind noch eini­ge weni­ge Plät­ze frei. Bit­te unbe­dingt beim Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Bam­berg, Tel. 0951/8687–0 oder poststelle@​aelf-​ba.​bayern.​de anmel­den. Abfahrt (Bus) ist um 8:30 Uhr am Park & Ride- Park­platz Hirschaid, Rück­kunft ist für ca. 16:30 Uhr geplant.