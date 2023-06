Sie wol­len inter­es­san­te Typen ken­nen­ler­nen, sich aus­tau­schen oder ein offe­nes Feed­back zu ihrem Unter­neh­mens­the­ma oder einer aktu­el­len Fra­ge­stel­lung? Dann schau­en Sie vor­bei beim Grün­dungs-Treff der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Coburg.

Bei „Zün­der für Grün­der“ ste­hen das Netz­wer­ken und der Aus­tausch von Grün­den­den, Inter­es­sier­ten sowie Unter­stüt­zern im Fokus. „Unse­re Visi­on ist es Men­schen, die mit neu­en Geschäfts­kon­zep­ten im Cobur­ger Land begei­stern und die sich von krea­ti­ven Ideen und neu­en Ange­bo­ten auch ger­ne anstecken las­sen, zusam­men zu brin­gen“, sagt Mar­tin Schmitz, Lei­ter der Wirt­schafts­för­de­rung. „Wir ent­wickeln immer wie­der Events, wel­che für eine eige­ne Grün­dung wer­ben, und bei denen es um Wis­sens­trans­fer und Ver­net­zung geht, so Schmitz weiter.

„Zün­der für Grün­der ist unse­re moder­ne Inter­pre­ta­ti­on eines Grün­der­stamm­tischs“, ergänzt Flo­ri­an Eckardt aus der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Coburg. Der Ansprech­part­ner für Grün­de­rin­nen und Grün­der im Land­rats­amt orga­ni­siert das neue Ange­bot. Ein­ge­la­den sind alle, wel­che sich mit der Idee einer eige­nen Selbst­stän­dig­keit beschäf­ti­gen, oder wel­che bereits gegrün­det haben.

Ger­ne gese­hen bei „Zün­der für Grün­der“ sind auch erfah­re­ne Per­so­nen aus Wirt­schaft und Ver­wal­tung, die ihr Wis­sen an ande­re wei­ter­ge­ben oder selbst neue Leu­te tref­fen möch­ten. Für ihren Grün­dungs-Treff besucht die Wirt­schafts­för­de­rung span­nen­de und wech­seln­de Loca­ti­ons in der Regi­on. Dadurch über­rascht „Zün­der für Grün­der“ also nicht nur mit sei­nen Teil­neh­men­den, son­dern auch mit den Ver­an­stal­tungs­or­ten selbst. Aber immer gibt’s: inter­es­san­te Men­schen an span­nen­den Orten.

Den Auf­takt von „Zün­der für Grün­der“ gibt es am Don­ners­tag, 15. Juni, ab 18 Uhr im „Schnürs Pavil­lon“ in Coburg.

Zün­der für Grün­der ist ein kosten­frei­es Ange­bot der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Coburg. Um bes­ser pla­nen zu kön­nen, wird um vor­he­ri­ge Anmel­dung gebe­ten. Wei­te­re Infos und den Link zu Anmel­dung gibt es unter: www​.wirt​schaft​-coburg​.de