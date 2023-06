HOF. Am Mitt­woch über­gab eine Dame nach einem betrü­ge­ri­schen Anruf Gold und Schmuck im Wert eines fünf­stel­li­gen Euro­be­tra­ges an einen Unbe­kann­ten. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Mitt­woch­mit­tag, 12 Uhr, rie­fen Trick­be­trü­ger bei der 76-Jäh­ri­gen an und hiel­ten sie über meh­re­re Stun­den hin­weg in der Lei­tung. Sie gaben sich als Poli­zi­sten und Staats­an­wäl­te aus und setz­ten die Frau mit der übli­chen Geschich­te eines schwe­ren Ver­kehrs­un­falls, den eine nahe Ange­hö­ri­ge ver­ur­sacht haben soll, mas­siv unter Druck. Um die Ver­wand­te vor dem ver­meint­li­chen Gefäng­nis­auf­ent­halt zu bewah­ren, kam die Senio­rin der Geld­for­de­rung der Betrü­ger nach. Sie über­gab um 17 Uhr in der Kreuz­stein­stra­ße in Hof Schmuck und Gold, im Wert einer nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Euro­sum­me, an einen Unbe­kann­ten. Die Wert­sa­chen befan­den sich in einem Stoff­beu­tel mit Katzenmotiven.

Der Geld­ab­ho­ler wird wie folgt beschrieben:

Männ­lich

Zir­ka 180 Zen­ti­me­ter groß

Zir­ka 40 – 45 Jah­re alt

Ath­le­ti­sche Figur

Brau­nes Haar

Trug eine beige Hose und ein blau­es T‑Shirt

Kam zu Fuß aus Rich­tung Wilhelmstraße

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 mit der Kri­po Hof in Ver­bin­dung zu setzen.