Ab Sep­tem­ber 2023 gibt es in der Gemein­de Strul­len­dorf ein ganz beson­de­res Kin­der­be­treu­ungs­an­ge­bot: Auf rund 6.800 Qua­drat­me­tern ent­steht am Orts­rand von Lee­sten eine ein­ma­li­ge Natur­oa­se in der bis zu 25 Kin­der an und mit der Natur spie­len und ler­nen können.

Auf dem Gelän­de des ehe­ma­li­gen „Wald­stüb­las“ in Lee­sten star­tet zum Beginn des neu­en Kin­der­gar­ten­jah­res im Sep­tem­ber der Betrieb eines Wald- und Natur­kin­der­gar­tens. Damit wird erneut eine Idee der CSU-Frak­ti­on in die Rea­li­tät umge­setzt: „Schon für die Wald­er­ho­lungs­stät­te haben wir die Idee eines Wald­kin­der­gar­tens ein­ge­bracht – und zwar aus zwei Grün­den: Prag­ma­tis­mus und ein inno­va­ti­ves Betreu­ungs­kon­zept. Mit dem Wald­kin­der­gar­ten kön­nen wir schnell zusätz­li­che Betreu­ungs­plät­ze schaf­fen und haben gleich­zei­tig ein abso­lut attrak­ti­ves, natur­na­hes und enorm nach­ge­frag­tes Ange­bot. Vie­len Dank an Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Desel, der die Umset­zung rasch vor­an­treibt“, betont der CSU-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Phil­ipp Spör­lein. Als Trä­ger für den Wal­kin­der­gar­ten konn­te das Baye­ri­sche Rote Kreuz gewon­nen wer­den, das einen gro­ßen Erfah­rungs­schatz auf die­sem Gebiet vor­wei­sen kann.

Natur­na­he Päd­ago­gik auf 6.800 Quadratmetern

Bis zu 25 Kin­der im Alter von drei bis sechs Jah­ren kön­nen ab Sep­tem­ber auf rund 6.800 Qua­drat­me­tern betreut wer­den. Das päd­ago­gi­sche Kon­zept des Kin­der­gar­tens ist beson­ders natur­nah. Der Fokus liegt auf dem Ler­nen und Spie­len mit und an der Natur. Es sol­len Klein­tie­re gehal­ten sowie Obst und Gemü­se selbst ange­baut wer­den. Als Schutz- und Rück­zugs­raum dient ein Schä­fer­wa­gen mit gro­ßem Son­nen­se­gel und Regen­schutz, den die Gemein­de gera­de beschafft.

Mehr Betreu­ungs­plät­ze im gesam­ten Gemein­de­ge­biet: IGZ kommt bis 2025

Auf Initia­ti­ve des CSU-Bür­ger­mei­sters Wolf­gang Desel ist es gelun­gen, die Flä­che am Orts­rand von Lee­sten für die Gemein­de zu erwer­ben. Und es gibt bereits wei­te­re Plä­ne für das Gelän­de, wie der Bür­ger­mei­ster erläu­tert: „Der Wald­kin­der­gar­ten ist nur der Anfang. Im näch­sten Schritt pla­nen wir auch einen kom­plet­ten KiTA-Neu­bau für meh­re­re Krip­pen-Grup­pen auf dem Gelän­de.“ Der Bedarf an Betreu­ungs­plät­zen stei­ge ste­tig und man wer­de im gesam­ten Gemein­de­ge­biet neue Plät­ze schaf­fen. Dazu zäh­le auch die Umset­zung des lang ersehn­ten Inte­gra­ti­ven-Gene­ra­tio­nen-Zen­trums in Strul­len­dorf. „Noch in die­sem Jahr beginnt der Abriss des Grö­ne-Gebäu­des und die Arbei­ten für den Neu­bau wer­den aus­ge­schrie­ben. Unser Ziel: Bezug der neu­en Räu­me für Kin­der­gar­ten und Krip­pe bis 2025“, so Desel.