STADT­RA­DELN für den Kli­ma­schutz und die Gesundheit!

Die ehe­ma­li­ge Pro­fi­sport­le­rin und Influen­ce­rin Inga­le­na Schöm­burg-Heuck ist Bot­schaf­te­rin für das STADT­RA­DELN 2023 im Land­kreis Bamberg

Vom 12. Juni bis 2. Juli 2023 heißt es wie­der kräf­tig in die Peda­le tre­ten, denn Stadt und Land­kreis Bam­berg betei­li­gen sich bereits zum 8. Mal gemein­sam am inter­na­tio­na­len Wett­be­werb STADT­RA­DELN des Kli­ma­bünd­nis. Das Ziel von STADT­RA­DELN ist es, den Rad­ver­kehr vor­an­zu­brin­gen und sowohl die Poli­tik als auch die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger für die Vor­tei­le des Rad­fah­rens im All­tag zu begei­stern. Jetzt konn­te die ehe­ma­li­ge deut­sche Mei­ste­rin im Halb­ma­ra­thon und Gewin­ne­rin des Halb­ma­ra­thons beim Welt­kul­tur­er­belauf 2023 Inga­le­na Schöm­burg-Heuck für die­ses wich­ti­ge The­ma als Bot­schaf­te­rin im Land­kreis Bam­berg gewon­nen werden.

Die zwei­fa­che Mut­ter lebt seit 7 Jah­ren in Bam­berg und hat sich schon in ihrer alten Hei­mat Weß­ling (Land­kreis Starn­berg, Ober­bay­ern) für das STADT­RA­DELN ein­ge­setzt. „Die eige­ne Fit­ness ver­bes­sern und gleich­zei­tig das Kli­ma schüt­zen? Das ist mög­lich und im All­tag umsetz­bar mit dem Umstieg auf das Fahr­rad!“, unter­streicht die Influen­ce­rin. „Ein Umden­ken und ein Hin­ter­fra­gen von Rou­ti­nen kann hel­fen neue Wege zu fin­den, um so für die Kin­der und das nahe Umfeld ein Vor­bild zu sein.“

Beim STADT­RA­DELN gilt es ein­zeln oder im Team, wäh­rend des 21-tägi­gen Akti­ons­zeit­raums mög­lichst vie­le Kilo­me­ter beruf­lich sowie pri­vat mit dem Fahr­rad zurück­le­gen und die­se im Online-Kilo­me­ter-Buch ein­zu­tra­gen oder mit der STADT­RA­DELN-App zu sam­meln. Die App kann auch zur Ver­bes­se­rung der Rad­in­fra­struk­tur bei­tra­gen. Mehr zur App: www​.stadt​ra​deln​.de/​a​pp/.

Eine Anmel­dung ist jeder­zeit bis zum letz­ten der 21-Akti­ons­ta­ge mög­lich unter www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​b​a​m​b​erg (Teil­neh­men­de aus dem Land­kreis) und www​.stadt​ra​deln​.de/​b​a​m​b​erg (Teil­neh­men­de aus der Stadt). Dort gibt es auch wei­te­re Infos, das Kilo­me­ter-Buch, Sta­ti­sti­ken, Kon­takt­da­ten und vie­les mehr.