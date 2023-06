Das Frei­Bad hat geöff­net, Hof­Bad und HofSauna star­ten in die Som­mer­pau­se – noch bis Sonn­tag, 04. Juni 2023, begrü­ßen die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter Bade- und Sau­na­gä­ste, dann ste­hen wie­der umfang­rei­che War­tungs­ar­bei­ten und Repa­ra­tu­ren in den Becken und an den tech­ni­schen Anla­gen auf dem Pro­gramm. Vor­aus­sicht­lich am Mon­tag, 11. Sep­tem­ber 2023, öff­nen bei­de Ein­rich­tun­gen wie­der ihre Türen.