Freun­de der SENU Foch­heim erleb­ten kürz­lich Forch­heims Stadt­ge­schich­te auf eine beson­de­re Art. Mit einem Schritt durch die Por­ta Vorch­hei­men­sis kam die Grup­pe sym­bo­lisch aus der Neu­zeit in eine Erleb­nis­rei­se durch die Jahr­hun­der­te davor in Forch­heim. Der Herr der Zeit Chro­nos sitzt als Figur auf der halb­ge­öff­ne­ten Por­ta, lei­der von Tau­ben beschmutzt. Dafür geben aber Herr Wokit­tel vom StaTT­Thea­ter als leben­di­ger, sympha­ti­scher Chro­nos und sei­ne Schau­spie­ler­grup­pe ein sehr anse­hens­wer­tes Bild ab. Die Senio­ren­grup­pe wur­de von ihnen durch die Zeit­epo­chen beglei­tet. An ver­schie­de­nen Schau­plät­zen in der Alt­stadt erleb­te man Markt­frau­en, Bäcker, Sol­da­ten und Offi­zie­re, fei­ne Damen aus der dama­li­gen Gesell­schaft und einen hart­her­zi­gen Schult­heiß als Rich­ter gegen­über der ver­zwei­fel­ten Bäcker­zunft im Ort. Die Sze­nen wur­den amü­sant, aber auch geschicht­lich gut dargeboten.

Natür­lich wur­de die Senio­ren­grup­pe nach all dem Erleb­ten gesund und fröh­lich vom Chro­nos, Herrn Wokit­tel wie­der ins Forch­hei­mer Jahr 2023 zurück­ge­bracht. Der Vor­sit­zen­de der SENU CSU Forch­heim, Herr Rapp dank­te dem Thea­ter­team für die sehr emp­feh­lens­wer­te sze­ni­sche Füh­rung. Das wur­de durch den star­ken Bei­fall der Teil­neh­mer bejaht.