Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh ent­wen­de­te ein bis­lang noch Unbe­kann­ter in einem Geschäft im Bam­ber­ger Nord-Osten eine Fla­sche Wod­ka für 5,50 Euro und flüch­te­te anschlie­ßend. Trotz einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung blieb der Laden­dieb verschwunden.

BAM­BERG. Auf eine Crè­me, Geträn­ke und Lebens­mit­teln im Gesamt­wert von 20 Euro hat­ten es zwei Frau­en im Alter von 31 und 55 Jah­ren in einem Geschäft in Bahn­hofs­nä­he abge­se­hen. Sie woll­ten das Die­bes­gut ver­steckt in ihren Hand­ta­schen aus dem Laden schmuggeln.

BAM­BERG. Auf Waren für knapp 200 Euro hat­te es ein 41-jäh­ri­ger Mann am Mitt­woch­mit­tag in einem Super­markt An der Brei­ten­au abge­se­hen. Auch er wur­de vom auf­merk­sa­men Per­so­nal bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei festgehalten.

Dieb­stahl eines Rucksacks

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, zwi­schen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr, wur­de einem Gast in einer Knei­pe in der Kle­ber­stra­ße sein Ruck­sack mit einem drei­stel­li­gen Bar­geld­be­trag sowie einem schwar­zen Nokia Han­dy im Gesamt­wert von 350 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Dieb­stahl eines ver­sperr­ten Motorrades

BAM­BERG. In der Mem­mels­dor­fer Stra­ße wur­de am Mitt­woch, zwi­schen 06.25 Uhr und 15.50 Uhr, ein dort ver­sperrt abge­stell­tes Motor­rad der Mar­ke Piag­gio RS 660, rot/​lila/​violett im Zeit­wert von 12.000 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­eins­bus verkratzt

BAM­BERG. In der Korn­stra­ße wur­de zwi­schen Diens­tag, 19.00 Uhr, und Mitt­woch 13.00 Uhr, ein dort gepark­ter Ver­eins­bus der Mar­ke Toyo­ta, schwarz, von einem Unbe­kann­ten an der kom­plet­ten Bei­fah­rer­sei­te zer­kratzt. Der bis­lang noch unbe­kann­te Täter rich­te­te an dem Fahr­zeug Sach­scha­den in Höhe von etwa 3000 Euro an.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Rechts­ab­bie­gen von der Anna­stra­ße auf die Star­ken­feld­stra­ße über­sah am Mitt­woch­früh, kurz nach 10.00 Uhr, eine Vol­vo-Fah­re­rin eine vor­fahrts­be­rech­tig­te Pedelec-Fah­re­rin, wel­che zwar noch aus­wei­chen woll­te, aller­dings die Kon­trol­le über ihr Fahr­rad ver­lor und anschlie­ßend stürz­te. Die Rad­fah­re­rin wur­de leicht ver­letzt ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Am Pedelec ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 50 Euro entstanden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh, gegen 08.45 Uhr, fuhr ein Lkw-Fah­rer beim Abbie­gen von der Gabels­ber­ger Stra­ße auf den Kuni­gun­den­damm einen gepark­ten blau­en Mer­ce­des an und rich­te­te Sach­scha­den in Höhe von etwa 4000 Euro an. Als die Poli­zei über den Unfall von Zeu­gen ver­stän­digt wur­de, flüch­te­te der Lkw-Fah­rer. Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht aufgenommen.

BAM­BERG. Beim Aus­fah­ren von einem Auto­haus in der Rodez­stra­ße wur­de am Mitt­woch, kurz vor 11.00 Uhr, ein Lkw-Fah­rer dabei beob­ach­tet, wie er gegen ein Schild fuhr und den Bord­stein beschä­dig­te. Hier­bei rich­te­te der Fah­rer Sach­scha­den in Höhe von über 2000 Euro an, bevor er ein­fach wei­ter­fuhr. Auf­grund des abge­le­se­nen Kenn­zei­chens konn­te der Fah­rer aber im Rah­men einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung von der Poli­zei ermit­telt werden.

BAM­BERG. Auf dem Park­platz eines Bau­mark­tes am Lau­ban­ger wur­de am Mitt­woch, zwi­schen 17.30 Uhr und 17.50 Uhr, der lin­ke Rad­ka­sten eines wei­ßen Sko­da Fabia beschä­digt. Auf­grund des Scha­dens­bil­des wur­de das Auto ver­mut­lich mit einem Ein­kaufs­wa­gen kaputt gemacht, wes­halb Sach­scha­den in Höhe von etwa 200 Euro ent­stan­den ist.

E‑S­coo­ter-Fah­rer war betrun­ken und ohne gül­ti­gen Ver­si­che­rungs­schutz unterwegs

BAM­BERG. Ein 23-jäh­ri­ger E‑S­coo­ter-Fah­rer fiel am Mitt­woch­abend, kurz vor 22.00 Uhr, in der Pödel­dor­fer Stra­ße einer Poli­zei­strei­fe auf, weil er mit einem abge­lau­fe­nen Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen unter­wegs war. Zudem war der jun­ge Mann sicht­lich alko­ho­li­siert und brach­te es bei einem Vor­test auf 1,86 Pro­mil­le, wes­halb er sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen musste.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HIRSCHAID. Ein ver­sperrt im Schleu­sen­weg abge­stell­tes E‑Bike der Mar­ke Celo­na City Tou­ring ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter am Frei­tag, 26. Mai, zwi­schen 06.30 und 09.00 Uhr. Das graue Rad hat einen Zeit­wert von ca. 1.200 Euro.

Wer kann Hin­wei­se auf den Dieb bzw. zum Ver­bleib des Rades geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

STRUL­LEN­DORF. Unbe­kann­te Die­be ent­wen­de­ten aus dem Grund­stück eines Anwe­sens in der Bahn­hof­stra­ße ein blau­es Kin­der­rad sowie einen schwarz-oran­gen Kin­der­rol­ler im Gesamt­wert von ca. 150 Euro. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich zwi­schen 21./22.Mai.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

HUNDS­HAUP­TEN. Ihr grau­es Apple I‑Phone 8 leg­te eine Besu­che­rin des Wild­par­kes am Diens­tag­nach­mit­tag, gegen 17 Uhr, auf einer Abla­ge in der Damen­toi­let­te ab und ver­gaß das Han­dy dort. Als sie ihr Ver­se­hen nur weni­ge Minu­ten spä­ter bemerk­te und zurück­kehr­te, konn­te sie das Smart­phone nicht mehr auf­fin­den. Offen­sicht­lich ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter das I‑Phone. Die lee­re wein­ro­te Klapp-Hül­le konn­ten Mit­ar­bei­ter auf dem Park­platz auffinden.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

HALL­STADT. Ein Kraft­rad­fah­rer muss­te am Mitt­woch­mor­gen nach einem Ver­kehrs­un­fall ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Beim Links­ab­bie­gen von der Miche­lin­stra­ße auf den MAR­KET-Park­platz über­sah eine 70-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin den ent­ge­gen kom­men­den 57-jäh­ri­gen Kraft­rad­fah­rer. Beim Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge stürz­te der Zwei­rad­fah­rer und zog sich leich­te Ver­let­zun­gen zu. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ins­ge­samt ein Scha­den von geschätzt etwa 3.000 Euro.

HALL­STADT. Leich­te Ver­let­zun­gen zog sich am Mitt­woch­mor­gen ein 35-jäh­ri­ger Rad­fah­rer zu. Beim Befah­ren der Miche­lin­stra­ße über­sah der Rad­ler auf Höhe der Bau­stel­le die dor­ti­ge Ampel, als er sich nach hin­ten umsah. Er prall­te gegen die Ampel und stürzte.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

WALS­DORF. Zeu­gen einer Unfall­flucht wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, gesucht.

Ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer stieß ver­mut­lich am Diens­tag, 23. Mai, gegen einen Later­nen­mast in der Orts­stra­ße „Am Schloß­gar­ten“. Obwohl dabei ein Scha­den von ca. 1.500 Euro ent­stand, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon, ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nachzukommen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zwei Autos auf­ein­an­der geschoben

Bam­berg. Am Mitt­woch­abend fuhr der 26-jäh­ri­ge Fah­rer eines Peu­geot auf der A73 in Rich­tung Suhl auf dem lin­ken Fahr­strei­fen. Auf­grund Ver­kehrs­stö­run­gen muss­te er sein Auto bis zum Still­stand abbrem­sen. Hin­ter ihm fuhr der 57-jäh­ri­ge Fah­rer eines Ford, wel­cher das Abbrem­sen eben­falls noch schaff­te. Lei­der erkann­te der 84-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW die­se Situa­ti­on zu spät, fuhr auf den Ford hin­ten auf und schob die­sen noch auf den Peu­geot. Der Ford wur­de dabei auch noch gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke geschleu­dert. Glück­li­cher­wei­se blieb es nur bei leich­ten Ver­let­zun­gen für den VW- und Ford-Fah­rer. Bei­de wur­den mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kli­ni­kum gebracht. Alle Autos muss­ten abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Pkw wäh­rend Ker­wa beschädigt

Klein­ge­see. Ein 26-jäh­ri­ger park­te sei­nen Pkw Audi A4 am Sams­tag gegen 22 Uhr am „Vogel­berg“ in Klein­ge­see. Als er am Sonn­tag gegen 11 Uhr sei­nen Pkw auf­such­te, stell­te er eine Beschä­di­gung am hin­te­ren lin­ken Kot­flü­gel sei­nes Pkw fest. Es ent­stand ein Sach­scha­den in einer Höhe von ca. 2000 Euro. Wer kann Anga­ben zum Täter­fahr­zeug machen?

Hin­wei­se kön­nen unter der Tel.-Nr. 09194/73880 der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt mit­ge­teilt werden.

Auf­sitz­ra­sen­mä­her in Brand geraten

Grä­fen­berg. Am Mitt­woch mäh­te ein 36-jäh­ri­ger mit einem Auf­sitz­ra­sen­mä­her den Rasen der Grund­schu­le Grä­fen­berg. Auf­grund eines „Fahr­feh­lers“, kipp­te der Rasen­mä­her um und fing dar­auf­hin Feuer.

Der Brand konn­te aber durch den 36-jäh­ri­gen bis zum Ein­tref­fen der Feu­er­wehr selbst gelöscht wer­den. Die nun anwe­sen­den Feu­er­wehr­ler hal­fen dafür beim Auf­rich­ten des Aufsitzrasenmähers.

Am Rasen­mä­her ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 500 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Herolds­bach. Am Mitt­woch­abend gegen 17:45 wur­de die Säu­le einer Hof­ein­fahrt in der Berg­stra­ße durch einen bis­her unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer ange­fah­ren. Dadurch ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 1.500.- EUR. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te im Anschluss von der Unfall­stel­le und konn­te hier­bei durch einen Anwoh­ner beob­ach­tet wer­den. Zeu­gen oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel. 09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Mitt­woch gegen 12:40 Uhr ging bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim eine Mit­tei­lung über meh­re­re Laden­die­be in einem Dro­ge­rie­markt in der Haupt­stra­ße ein. Beim Ein­tref­fen der Strei­fe war nur noch ein Täter vor Ort, zwei waren flüch­tig. Der 18-Jäh­ri­ge hat­te in sei­nem Ruck­sack einen Kopf­hö­rer in Höhe von 69,99 Euro ent­wen­den wol­len. Die bei­den flüch­ti­gen Täter konn­ten in Rah­men der Nah­be­reichs­fahn­dung in der Nähe auf­ge­grif­fen wer­den. Hier­bei han­delt es sich um einen 40-Jäh­ri­gen und einen 29-Jäh­ri­gen. Die drei Män­ner müs­sen sich nun wegen Dieb­stahl und Bei­hil­fe zum Dieb­stahl verantworten.

Forch­heim. Am Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 14:45 Uhr wur­de ein 21-jäh­ri­ger Mann am Bahn­hof in Forch­heim einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Nach einem vor­an­ge­gan­ge­nen Dieb­stahl in einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Bam­ber­ger Stra­ße, kon­trol­lier­ten die Beam­ten den Ruck­sack des 21-Jäh­ri­gen. Hier­bei konn­ten die ent­wen­de­ten Gegen­stän­de auf­ge­fun­den wer­den. Einen Beleg über einen Ein­kauf konn­te die­ser jedoch nicht vor­zei­gen. Im Rah­men wei­te­rer Ermitt­lun­gen konn­te der Mann ein­deu­tig als Dieb iden­ti­fi­ziert wer­den. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 35,- Euro. Der jun­ge Mann muss sich nun wegen Dieb­stah­les verantworten.

Son­sti­ges

Pinz­berg. Am Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 15-Jäh­ri­ger mit sei­nem Klein­kraft­rad die Doben­reu­ther Stra­ße in Pinz­berg. Da die 22-jäh­ri­ge Mit­fah­re­rin kei­nen Helm trug, wur­den sie einer all­ge­mei­nen Fahr­zeug­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­te sich her­aus, dass der 15-Jäh­ri­ge nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis war und das Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen des Rol­lers zudem kei­ne Gül­tig­keit mehr hat­te. Der 15-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen Fah­ren ohne Füh­rer­schein und ohne Ver­si­che­rungs­schutz verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ver­kehrs­kon­trol­le mit Folgen

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­abend fiel einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Alten­kunst­adt ein Rol­ler-Fah­rer auf, der ohne Helm unter­wegs war. Der Mann soll­te dar­auf­hin kon­trol­liert wer­den, miss­ach­te­te aller­dings zunächst die Anhal­te­si­gna­le und flüch­te­te. Im Fron­leich­nams­weg konn­te er schließ­lich auf­ge­hal­ten und kon­trol­liert wer­den. Auch hier woll­te er sich der Kon­trol­le ent­zie­hen und fuhr einem der Beam­ten über den Fuß. Er muss­te schließ­lich über­wäl­tigt und zu Boden gebracht wer­den. Der Grund für sei­ne Flucht war schnell erkenn­bar, der 40-Jäh­ri­ge war merk­lich alko­ho­li­siert und mach­te den Anschein unter dem Ein­druck von Betäu­bungs­mit­teln zu ste­hen. Außer­dem war er nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis. Ein Atem­al­ko­hol­test erbrach­te einen Wert von mehr als 1 Pro­mil­le, wor­auf­hin eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels durch­ge­führt wur­de. Der 40-Jäh­ri­ge war mit den Maß­nah­men der ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten merk­lich nicht ein­ver­stan­den, belei­dig­te die­se fort­wäh­rend und beschä­dig­te auch ein Funk­ge­rät. Er wird sich im Nach­gang u.a. wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr, Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis, Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­te und Sach­be­schä­di­gung ver­ant­wor­ten müssen.

Rund 30.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

ALTEN­KUNST­ADT-BAI­ER­S­DORF, LKR. LICH­TEN­FELS. Rund 30.000 Euro Sach­scha­den und zwei Leicht­ver­letz­te ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mitt­woch­mor­gen in der Alten­kunst­adter Stra­ße ereig­ne­te. Eine 50-Jäh­ri­ge fuhr mit ihrem Ford Kuga rück­wärts aus der Hof­ein­fahrt eines Hotels her­aus und stieß dabei mit einem vor­bei­fah­ren­den Sko­da zusam­men. Bei­de Fah­re­rin­nen wur­den bei dem Zusam­men­stoß leicht ver­letzt. Ihre Autos muss­ten von Abschlepp­dien­sten gebor­gen werden.