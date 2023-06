Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt – Aktu­el­les von der Bergkirchweih

Fest­ge­län­de

Trotz besten Wet­ter­be­din­gun­gen war der sieb­te Berg­tag der bis­lang besu­cher­schwäch­ste Fest­tag. Erst am Abend füll­ten sich die Sitz­plät­ze auf den Kel­lern bis maxi­mal 80 Prozent.

Im Bereich der Fahr­ge­schäf­te und Schau­stel­ler sowie auf den Wegen des Fest­ge­län­des konn­te die Besu­cher genüss­lich schlendern.

Für einen 70-jäh­ri­ger Berg­be­su­cher ende­te der Tag in der Aus­nüch­te­rungs­zel­le. Mit knapp zwei Pro­mil­le stürz­te er auf dem Heim­weg vom Fest­ge­län­de in der Essen­ba­cher Straße.

Gegen 23 Uhr gerie­ten zwei Män­ner im Besu­cher­abs­trom mit­ein­an­der in Streit.

Die­ser ende­te mit gegen­sei­ti­gen Faust­schlä­gen. Der Grund für ihre Aus­ein­an­der­set­zung dürf­te in deren Alko­ho­li­sie­rung zu suchen sein. Die Poli­zei­be­am­ten stell­ten bei der Anzei­gen­auf­nah­me Atem­al­ko­hol­wer­te von 1,16 und 2,04 Pro­mil­le fest.

Gegen die bei­den Män­ner im Alter von 24 und 31 Jah­ren wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Kör­per­ver­let­zung eingeleitet.

Nach­fei­ern in der Innenstadt

Bis Mit­ter­nacht beweg­ten sich die Fest­be­su­cher über den Mar­tin-Luther-Platz in Rich­tung Innen­stadt, wo sie die Knei­pen und Dis­ko­the­ken auf­such­ten. Ver­ein­zelt bil­de­ten sich klei­ne­re Mensch­trau­ben vor den Lokalen.

Im Zuge des Besu­cher­abs­troms fiel den Ein­satz­kräf­ten ein 39-jäh­ri­ger Fest­be­su­cher auf, der die Beleuch­tung einer Stra­ßen­ab­sper­rung mit­führ­te. Er muss sich nun wegen Dieb­stahls verantworten.

Gegen 3:30 Uhr kamen zwei Nacht­schwär­mer vor einer Dis­ko­thek in der Haupt­stra­ße mit­ein­an­der in Streit. Zunächst belei­dig­ten sich die bei­den Män­ner im Alter von 28 und 43 Jah­ren gegen­sei­tig. Spä­ter flo­gen die Fäu­ste. Außer­dem biss der 43-jäh­ri­ge Mann aus Ober­bay­ern sei­nem Kon­tra­hen­ten auch noch in die Hand. Wie nicht anders zu ver­mu­ten, waren auch die bei­den Streit­häh­ne nicht uner­heb­lich alko­ho­li­siert. Die gemes­se­nen Alko­hol­wer­te lagen bei 1,18 und 1,58 Promille.

Bedau­er­li­cher­wei­se zeig­ten sich eini­ge Fest­be­su­cher unein­sich­tig und mach­ten sich trotz Alko­hol­ge­nus­ses mit E‑Scootern und Fahr­rad auf dem Nach­hau­se­weg. So wur­den im Rah­men von Kon­trol­len vier Ver­kehrs­teil­neh­mer, die unter Alko­hol­ein­fluss stan­den, aus dem Ver­kehr gezo­gen und zur Anzei­ge gebracht. Die fest­ge­stell­ten Alko­hol­wer­te lagen zwi­schen 0,5 und 1,78 Promille.

Frei­zeit­an­la­ge Bürgermeistersteg

Auch am Mitt­woch kam es im Bereich der Frei­zeit­an­la­ge am Bür­ger­mei­ster­steg wie­der zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung unter den fei­ern­den jun­gen Leuten.

Kurz nach 23 Uhr pro­vo­zier­te ein 21-Jäh­ri­ger aus Unter­fran­ken eine Per­so­nen­grup­pe Gleich­alt­ri­ger indem er ihnen den aus­ge­streck­ten Mit­tel­fin­ger ent­ge­gen­streck­te. Anschlie­ßend rann­te der jun­ge Mann mit vol­ler Wucht in die Grup­pe hin­ein und brach­te einen aus der Grup­pe zu Boden. Die bei­den Per­so­nen kämpf­ten schließ­lich am Boden mit­ein­an­der und zogen sich leich­te­re Ver­let­zun­gen zu. Außer­dem zer­riss bei der Aus­ein­an­der­set­zung das T‑Shirt eines Beteiligten.

Der 21-jäh­ri­ge Aggres­sor ent­fern­te sich von der Ört­lich­keit. Auf­grund sei­ner Alko­ho­li­sie­rung und sei­ner Erkran­kung mach­ten sich des­sen Beglei­ter Sor­gen, sodass eine grö­ße­re Such­ak­ti­on nach dem jun­gen Mann ein­ge­lei­tet wur­de. In deren Rah­men der 21-Jäh­ri­ge wohl­be­hal­ten auf­ge­fun­den wer­den konnte.

Tra­gi­scher Unfall nach Bergbesuch

Mit schwe­ren Kopf­ver­let­zun­gen wur­de ein 34-jäh­ri­ger Mann am Mitt­woch­mor­gen in eine Kli­nik eingeliefert.

Der Mann war am Diens­tag mit Arbeits­kol­le­gen zu Besuch auf Fest­ge­län­de. Am frü­hen Mitt­woch­mor­gen mach­te er sich mit einer Kol­le­gin auf dem Nach­hau­se­weg. Im Bereich der Stu­ben­loh­stra­ße muss­te der 34-Jäh­ri­ge aus­tre­ten und ging des­halb in den Hin­ter­hof eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses. Dort stürz­te er meh­re­re Trep­pen­stu­fen hin­ab in den unbe­leuch­te­ten Zugang zu einer Tiefgarage.

Nach­dem der Mann nicht mehr zurück­kehr­te, mach­te sich sei­ne Beglei­te­rin auf die Suche. Schließ­lich fand sie den 34-Jäh­ri­gen im Kel­ler­ab­gang lie­gend. Da sie zunächst der Mei­nung war, ihr Beglei­ter wäre ein­ge­schla­fen, setz­te sie sich auf den Trep­pen­ab­satz und war­te­te ab. Erst nach eini­ger Zeit bemerk­te sie die Ver­let­zun­gen und brach­te ihren Bekann­ten letzt­lich mit einem Taxi in die Notaufnahme.

Dort dia­gno­sti­zier­ten die behan­del­ten Ärz­te schwe­re Kopf­ver­let­zun­gen. Nach der­zei­ti­gem Stand kann eine Lebens­ge­fahr für den ver­un­glück­ten Mann nicht aus­ge­schlos­sen werden.

Außer­halb des Berggeschehens

Schau­fen­ster­schei­be eingeworfen

Mit einer Glas­fla­sche warf ein 26-jäh­ri­ger Erlan­ger die Schau­fen­ster­schei­be eines Imbiss­lan­dens in der Haupt­stra­ße ein.

Der 26-Jäh­ri­ge schleu­der­te grund­los eine Glas­fla­sche gegen die Schau­fen­ster­schei­be, wel­che dadurch zu Bruch ging. Der Scha­den beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Das Sicher­heits­per­so­nal hielt den Van­da­len bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest. Die alar­mier­ten Beam­ten konn­ten sich die Iden­ti­täts­fest­stel­lung spa­ren, der 26-Jäh­ri­ge war ihnen hin­läng­lich bekannt. Wie sich her­aus­stell­te, stand der Mann bei der Tat­aus­füh­rung unter Alko­hol­ein­fluss, ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,84 Promille.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Im Zeit­raum vom 25.05.23 17:00 Uhr bis 28.05.23 19:00 wur­de der gepark­te Pkw Opel Cor­sa, in der Far­be Weiß, durch einen unbe­kann­ten Täter ange­fah­ren. Das Fahr­zeug war in Gro­ßen­see­bach Föh­ren­weg 2 am rech­ten Fahr­bahn­rand geparkt. Die Beschä­di­gun­gen sind im vor­de­ren, rech­ten Bereich. Es wur­de roter Fremd­lack­an­rieb sichergestellt.

Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 2500,- Euro.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Ange­brann­tes Koch­gut ver­ur­sacht Feuerwehreinsatz

Mühl­hau­sen: Am Mon­tag­abend gegen 23.00 Uhr kam es zu einem Feu­er­wehr­ein­satz in der Dr.-Pfannmüllerstraße. Ein 25jähriger woll­te sich nachts etwas zum Essen kochen, schlief jedoch dar­über ein. Es kam zu mas­si­ver Rauch­ent­wick­lung. Die Feu­er­weh­ren Wachen­roth und Mühl­hau­sen waren vor Ort. Der nächt­li­che Koch kam mit Ver­dacht auf Rauch­gas- into­xi­ka­ti­on zur Abklä­rung ins Krankenhaus.

Fahr­zeu­ge beschädigt

Röttenbach/​Hemhofen: Vom 30.05.23 auf den 31.05.23 kam es in Röt­ten­bach und Hem­ho­fen zur Beschä­di­gun­gen zwei­er Fahrzeuge.

Das Fahr­zeug in Röt­ten­bach park­te in der Nacht in der Schul­stra­ße. Als die Hal­te­rin am näch­sten Mor­gen zu ihrem Fahr­zeug kam muss­te sie fest­stel­len, dass der lin­ke Kot­flü­gel und die bei­den lin­ken Türen ver­kratzt waren.

In Hem­ho­fen in der Fritz-Fried­rich-Stra­ße wur­de vom Fahr­zeug der lin­ke Außen­spie­gel abge­ris­sen. Im wei­te­ren Ver­lauf der Stra­ße waren auch Müll­ei­mer umge­schmis­sen wor­den, so dass davon aus­zu­ge­hen ist, dass der bis­lang unbe­kann­te Täter sei­ne Aggres­si­on an Auto und Müll­ton­nen aus­ge­las­sen hat.

Zeu­gen die Hin­wei­se zur Klä­rung geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.