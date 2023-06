Die­se Woche fand in Nürn­berg die euro­pa­weit bedeu­ten­de Mes­se „Med­Tec“ für Pro­duk­te aus der Medi­zin­tech­nik statt. Auch Unter­neh­men aus dem Land­kreis Forch­heim waren dort als Aus­stel­ler ver­tre­ten. Der Wirt­schafts­för­de­rer des Land­krei­ses Forch­heim, Andre­as Rösch, besuch­te zu die­sem Anlass u.a. die Fir­men Pro­Ca­re­ment aus Forch­heim und CNC Hof­mann aus Gräfenberg-Haidhof .

Mit der Fir­ma Pro­Ca­re­ment GmbH erprobt der Land­kreis in einem Modell­pro­jekt eine App für Herz­pa­ti­en­ten im länd­li­chen Raum. Die Fir­ma Hof­mann GmbH hat neben Pro­duk­ten für die Automobil‑, Luft- und Raum­fahrt­in­du­strie seit Jah­ren nun auch ganz stark die Medi­zin­tech­nik erfolg­reich im Blick. Auf dem Mes­se­stand prä­sen­tier­te das Unter­neh­men neue­ste Pro­duk­te aus der Frän­ki­schen Schweiz. Der­zeit arbei­ten 75 Mit­ar­bei­ter für das Unter­neh­men in Haid­hof. Geschäfts­füh­rer Roland Hof­mann zeig­te sich zum Mes­se­er­folg in Nürn­berg zuver­sicht­lich. „Ins­ge­samt spielt der Bereich Medi­zin­tech­nik für den Land­kreis Forch­heim eine wich­ti­ge Rol­le und die Erfah­run­gen auf der Mes­se las­sen auf eine wei­ter gute Ent­wick­lung in die­ser Bran­che schlie­ßen“ zieht Wirt­schafts­för­de­rer Andre­as Rösch ein posi­ti­ves Fazit.