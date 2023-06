Jubelnd und mit strah­len­den Gesich­tern ver­lie­ßen die Fuß­ball-Mäd­chen des Gym­na­si­ums Frän­ki­sche Schweiz das Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­on in Bay­reuth. Mit einer beein­drucken­den Lei­stung sicher­ten sie sich den Titel bei der dies­jäh­ri­gen Bezirks­mei­ster­schaft und bewie­sen ein­mal mehr ihr gro­ßes Können.

Das Halb­fi­na­le gegen das GMG aus Bay­reuth war ein packen­des Duell, in dem bei­de Teams lan­ge Zeit aus­ge­gli­chen kämpf­ten. Chan­cen waren auf bei­den Sei­ten vor­han­den, doch letzt­end­lich ent­schie­den die GFS-Schü­le­rin­nen die Par­tie mit einer geschlos­se­nen Mann­schafts­lei­stung und dis­zi­pli­nier­ter Tak­tik mit 2:0 für sich. Ein wahr­lich hart erkämpf­ter Sieg, der den Ein­zug ins Fina­le ermöglichte.

Im Fina­le war es dann soweit: Nach zunächst vor­sich­ti­gem Abta­sten leg­te Saskia Pie­ger von der SpVgg Greu­ther Fürth los wie die Feu­er­wehr. Mit einem lupen­rei­nen Hat­trick in der ersten Halb­zeit eröff­ne­te sie den Tor­rei­gen und brach­te ihr Team mit 3.:0 in Füh­rung. Von da an gab es kein Hal­ten mehr. Die Spie­le­rin­nen des GFS lie­ßen den in der zwei­ten Hälf­te völ­lig ver­un­si­cher­ten Schü­le­rin­nen des Kas­par-Zeuß-Gym­na­si­ums Kro­nach kei­ne Chan­ce. Das Spiel ende­te schließ­lich mit einem über­wäl­ti­gen­den 10:0‑Sieg.

Die Trai­ner, Tobi­as Becken­bach und Mar­kus Nagel, waren voll des Lobes für ihre Mann­schaft. „Die Spie­le­rin­nen haben alles gege­ben und eine groß­ar­ti­ge Team­lei­stung gezeigt. Ihr Sieg ist ver­dient und spie­gelt die har­te Arbeit in die­sem Schul­jahr wider“, äußer­ten sie unisono.

Mit dem Bezirks­mei­ster­ti­tel in der Tasche ste­hen die Mäd­chen des Gym­na­si­ums Frän­ki­sche Schweiz nun vor einer neu­en Her­aus­for­de­rung: dem Nord­bay­ern-Fina­le. Dort wer­den sie auf star­ke Geg­ner aus der gesam­ten Regi­on tref­fen und erneut zei­gen, was sie drauf­ha­ben. Die frisch­ge­backe­nen Mei­ste­rin­nen sind vol­ler Ehr­geiz und wer­den hart dafür arbei­ten, ihren Erfolgs­kurs fortzusetzen.

Das Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz und sei­ne Schul­mann­schaft sind stolz auf ihre groß­ar­ti­ge Lei­stung bei der Bezirks­mei­ster­schaft sein. Mit ihrem beein­drucken­den Sieg haben sie nicht nur ihren eige­nen Erfolg gefei­ert, son­dern auch die gesam­te Schu­le und die Regi­on reprä­sen­tiert. Wir wün­schen den Mäd­chen viel Glück und Erfolg für das anste­hen­de Nordbayern-Finale.