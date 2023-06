Dank an lang­jäh­ri­gen Biberbeauftragten

Bereits seit Jahr­zehn­ten enga­giert sich Karl-Heinz Selk aus Kro­nach im Bereich Natur­schutz. Vor gut zehn Jah­ren absol­vier­te der Natur­lieb­ha­ber dann die Aus­bil­dung zum geprüf­ten Biber­be­ra­ter und Natur­schutz­wäch­ter. Ab die­sem Zeit­punkt brach­te er sich auch als Biber­be­auf­trag­ter des Land­krei­ses Kro­nach ein und wur­de in die Natur­schutz­wacht inte­griert. Nun wur­de er von Land­rat Klaus Löff­ler von die­sem offi­zi­el­len Amt ver­ab­schie­det. Karl-Heinz Selk habe auch als Ver­mitt­ler zwi­schen der Bevöl­ke­rung und dem sen­si­blen The­men­be­reich Biber einen wert­vol­len Dienst im Auf­trag des Natur­schut­zes wahr­ge­nom­men – und das alles ehren­amt­lich, so Land­rat Löff­ler bei der Ver­ab­schie­dung. Den Dan­kes­wor­ten des Land­kreis­chefs schlos­sen sich Tho­mas Häm­mer­ling und Julia Engel­hardt von der Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de an.

Zu Sel­ks Auf­ga­ben­schwer­punk­ten gehör­te neben der Betreu­ung der Biber­re­vie­re und der Bera­tung bei Schutz­maß­nah­men auch die sehr wert­vol­le Öffent­lich­keits­ar­beit. Durch sei­nen gro­ßen Erfah­rungs­schatz galt er als erst­klas­si­ger Fach­mann und ver­mit­tel­te sein Wis­sen ger­ne bei Exkur­sio­nen und Vor­trä­gen. Mit vie­le Hin­ga­be brach­te er sei­nen Fach­be­reich auch Schü­le­rin­nen und Schü­lern näher.