80 Tage Kultur.erleben – unter die­sem Mot­to wid­met sich das Muse­um der Deut­schen Spiel­zeug­indu­strie mit inter­na­tio­na­ler Trach­ten­pup­pen­samm­lung in Neu­stadt bei Coburg Monat für Monat einem ande­ren kul­tu­rel­len Aspekt. Der Juni und Juli 2023 ste­hen dabei ganz im Zei­chen der Kul­tur im Muse­ums­gar­ten. Klein und Groß dür­fen sich auf ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm mit Ver­an­stal­tun­gen für alle Gene­ra­tio­nen freuen.

Don­ners­tag, 1. Juni 2023 | 10 Uhr | Kinder-Zaubershow

Den Inter­na­tio­na­len Kin­der­tag inmit­ten der baye­ri­schen Pfingst­fe­ri­en am Don­ners­tag, 1. Juni 2023, begeht das Spiel­zeug­mu­se­um in Neu­stadt bei Coburg mit einem magi­schen Pro­gramm: Um 10 Uhr begei­stert Phant­a­ro die klei­nen und gro­ßen Gäste mit einer Kinder-Zaubershow.

Die­se dau­ert ca. 45 Minu­ten und fin­det im Muse­ums­gar­ten statt. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den erbeten.

Frei­tag, 9. Juni 2023 | 14–16 Uhr | Ü60-Café „Papier schöpfen“

Ein­mal im Monat, immer der zwei­te Frei­tag, sind alle Ü60er sehr herz­lich zu einem gesel­li­gen Nach­mit­tag ins Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt ein­ge­la­den. Von 14 bis 16 Uhr ist genü­gend Zeit und Raum zum Kaf­fee trin­ken und Trat­schen – dar­über hin­aus steht jeder Ter­min unter einem ande­ren Motto.

Im Juni wid­met sich das Ü60-Café der Kunst des Papier­schöp­fens. Die Teil­neh­men­den dür­fen selbst das Schöpf­sieb in die Hand neh­men und unter Anlei­tung ihr eige­nes Papier fer­ti­gen. Sie erfah­ren, wel­che Mate­ria­li­en zur Papier­pro­duk­ti­on benö­tigt wer­den und wes­halb das Her­stel­len von Papier eine wah­re Kunst ist.

Kosten: 7 Euro inkl. Ein­tritt, Mate­ri­al, Kaf­fee & Kuchen

Anmel­dung unter 09568–5600 bzw. info@​spielzeugmuseum-​neustadt.​de

Sams­tag, 24. Juni 2023 | 14–17 Uhr | Kreativ.Atelier „Wei­den­flecht­kurs“

Hand­werk aktiv erle­ben heißt es am 24. Juni im Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt. Die aus­ge­bil­de­te Flecht­werk­ge­stal­te­rin Anja Voß aus Röden­tal ist an die­sem Tag im Muse­um zu Gast und führt die Teil­neh­men­den in die Kunst des Flecht­hand­werks ein – hier­bei ent­ste­hen bspw. hüb­sche Meisenknödelkörbchen.

Kosten: 15 Euro inkl. Material

Anmel­dung unter 09568–5600 bzw. info@​spielzeugmuseum-​neustadt.​de

Sonn­tag, 16. Juli 2023 | 16 Uhr | Spiel.Ort Museum

Fuß­thea­ter Anne Klin­ge „Die Zauberflöte“

Die Zau­ber­flö­te – nach W.A.Mozart

Mozart wäre begei­stert gewe­sen: mit gro­ßem Charme und Witz ent­ste­hen aus den Füßen von Anne Klin­ge Pami­na und Tami­no, Papa­ge­na und Papa­ge­no, Sara­stro und die Köni­gin der Nacht. Statt der drei engels­glei­chen Kna­ben begeg­net Tami­no rot­ge­sch­opf­ten Fin­ger­pup­pen in einem Ufo, Feu­er- und Was­ser­pro­be sind lan­ge nicht so furcht­bar – eine besieg­te Gieß­kan­ne blei­ben zurück und ein Taschen-Feu­er, grad recht zum Ziga­ret­te anzünden.

Gum­mi­na­sen auf der Fuß­soh­le, klei­ne Perücken auf den Zehen, bun­te Kostü­me und natür­lich die bekann­te Mozart-Musik – in Aus­schnit­ten – ergibt die­se beson­de­re Ver­si­on der „Zau­ber­flö­te“. An man­cher Stel­le augen­zwin­kernd abge­wan­delt, ist die den Opern­fans gut ver­trau­te Geschich­te ein biss­chen um die Ecke gedacht, aber ein­zig­ar­tig zu Fuß.

Dau­er: 50 Minuten

Kosten: 20 Euro

Tickets unter 09568–5600 bzw. info@​spielzeugmuseum-​neustadt.​de