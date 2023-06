Einen eben­so anspruchs­vol­len wie unter­halt­sa­men Kon­zert­abend erleb­ten die Besu­che­rin­nen und Besu­cher des Blech­blä­ser­kon­zerts im Wild­park Hunds­haup­ten. Das ensem­ble hunds­haup­ten, vor über 20 Jah­ren tat­säch­lich in Hunds­haup­ten (damals noch im Schloss) gegrün­det, spiel­te erst­mals im Park und zeig­te, wie es sich im Lau­fe der Jah­re zu einer For­ma­ti­on auf hohem künst­le­ri­schen Niveau ent­wickelt hat.

Vir­tu­os erklang Johann Seba­sti­an Bachs Bran­den­bur­gi­sches Kon­zert Nr. 2 in einer Fas­sung für vier Trom­pe­ten, vier Posau­nen, zwei Hör­ner und Tuba. In einer Suite von Wil­liam Byrd zeig­te sich, welch erstaun­li­che Klang­viel­falt schon die Renais­sance bereit­hielt. In ihrem abwechs­lungs­rei­chen Pro­gramm zeig­ten die Hunds­haupt­e­n­er, die mitt­ler­wei­le nicht mehr nur aus dem Land­kreis Forch­heim, son­dern aus der gan­zen Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg kom­men, dass sie auch in der Roman­tik zuhau­se sind: Mit­rei­ßend inter­pre­tier­ten sie Wer­ke von Ver­di und Grieg.

Und auch die Film­mu­sik ist ihnen nicht fremd, was sie mit drei Titel­me­lo­dien zu bri­ti­schen Fil­men (dar­un­ter „Inspec­tor Barnaby“) von Jim Par­ker zeig­ten. Wie immer gab es dann ein über­ra­schen­des Arran­ge­ment zu hören: eine swin­gen­de Ver­si­on des Kla­ri­net­ten­muckels mit der Tuba als Soloistru­ment. Der lau­schi­ge Abend, zu dem stell­ver­tre­ten­de Land­rä­tin Rosi Kraus begrüßt hat­te und zu dem die Vögel des Wild­parks eige­ne Töne bei­steu­er­ten, ende­te mit zwei Zuga­ben: dem bra­si­lia­ni­schen „Girl From Ipan­e­ma“ und dem Radetz­ky­marsch von Johann Strauß.

Das ensem­ble hunds­haup­ten ist in der Kon­zert­rei­he des Kura­to­ri­ums zur För­de­rung von Kunst und Kul­tur im Forch­hei­mer Land noch ein­mal zu hören: Am Sonn­tag, 2. Juli, 18 Uhr, fin­det das tra­di­tio­nel­le Som­mer­kon­zert im Rosen­gar­ten von Schloss Thurn statt. Kar­ten gibt es beim Kul­tur­amt des Land­krei­ses Forch­heim, Tel. 09191 861045.