Am ver­gan­ge­nen Sams­tag fan­den im Dojo der Forch­hei­mer Kara­te­kas, Gür­tel­prü­fun­gen für die Jüng­sten und für Fort­ge­schrit­te­ne statt. Ins­ge­samt hat­ten sich 12 Ath­le­ten ein­ge­fun­den, um unter den stren­gen Blicken der Prü­fer zu zei­gen, was sie in den ver­gan­ge­nen Mona­ten gelernt hat­ten. Geprüft wur­de vom 9.Kyu (Weiß/​Gelbgurt) bis zum 3. Kyu (1.Braungurt). Bei den Prüf­lin­gen zum 9.Kyu han­del­te es sich um die Klein­sten im Grund­schul­al­ter und hier war gut zu erken­nen, dass im Trai­ning flei­ßig geübt wur­de, denn durch die Bank wur­de von Allen eine sehr gute Prü­fung abgelegt.

Bei den nach­fol­gen­den, höher­gra­di­gen Absol­ven­ten, wur­den eben­falls sehr gute bis her­vor­ra­gen­de Lei­stun­gen gezeigt. Eine Beson­der­heit war hier­bei, dass mit Joscha und Mar­tin Leh­nert, Sohn und Vater gleich­zei­tig die Prü­fung zum 7.Kyu(Orangegurt) erfolg­reich abge­legt haben. In der Mit­tel­stu­fe und der Ober­stu­fe, das sind Kämp­fer die bereits zwei, drei oder mehr Jah­re trai­nie­ren, konn­te man sehen, wie kon­se­quent und flei­ßig in Forch­heim gear­bei­tet wird, denn auch hier durch­weg exzel­len­te Leistungen.

Her­vor­zu­he­ben aber waren die Lei­stun­gen von Han­nah Groß zum 3. Kyu (1.Braungurt) und Maxi­mi­li­an Halach zum 4.Kyu (2.Blaugurt). Bei­de zeig­ten in allen Tei­len der Prü­fung sehr sau­be­re und kraft­vol­le Tech­ni­ken und über­zeug­ten dar­über hin­aus mit einem sehr star­ken Aus­druck in all ihren gezeig­ten Prüfungsteilen.

Ins­ge­samt ist fest­zu­stel­len, dass das Niveau bei den Forch­hei­mer Kara­te­kas in den letz­ten Jah­ren kon­ti­nu­ier­lich gestie­gen ist, weil nur noch der­je­ni­ge zur Prü­fung zuge­las­sen wird, der sich gut vor­be­rei­tet hat. Und damit ist gewähr­lei­stet, dass der Kara­te­s­port in all sei­nen Facet­ten kon­se­quent gelehrt wird.

Die Prüf­lin­ge im Ein­zel­nen: 9.Kyu Franz und Nora Pol­ster, Joshua Kai­ser, Lui­sa Diek­mann und Julie Lösel, 8.Kyu Janosch Husi­st­ein, 7.Kyu Joscha und Mar­tin Leh­nert, 6.Kyu Marie Dam­ba­cher, Sophia Mod­rak, 4. Kyu Maxi­mi­li­an Halach , 3. Kyu Han­nah Groß