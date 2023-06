In vier­ter Gene­ra­ti­on führt sie das Bam­ber­ger Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­men seit über 38 Jah­ren gemein­sam mit ihrem Ehe­mann Tho­mas Kraus-Wey­er­mann. Mit Toch­ter Fran­zis­ka Wey­er­mann, der fünf­ten Gene­ra­ti­on, ist die Zukunft der Fami­li­en­mäl­ze­rei gesichert.

Als Leit­fi­gur der Wey­er­mann® Spe­zi­al­malz­fa­brik hat Sabi­ne Wey­er­mann das Unter­neh­men ihrer Vor­fah­ren an die Spit­ze der Malz­in­du­strie geführt. Als Welt­markt­füh­rer im Spe­zi­al­malz­be­reich ist Wey­er­mann® Malz Bran­chen­ken­nern rund um den Glo­bus ein Begriff – ein Begriff, der für Fach­kom­pe­tenz, Pro­dukt­qua­li­tät und Ser­vice auf höch­stem Niveau steht. Etwa 50.000 Bie­re welt­weit wer­den heu­te mit Wey­er­mann® Roh­stof­fen gebraut. Kenn­zeich­nend hier­für sind die Far­be und der ein­drucks­vol­le Geschmack.

Hin­ter der Wey­er­mann® Erfolgs­ge­schich­te steht maß­geb­lich Sabi­ne Wey­er­mann, die mit ihrem Pio­nier­geist, ihrem Mut, ihrer Krea­ti­vi­tät und dem rich­ti­gen Gespür die Visio­nen ihrer Ahnen bis zum heu­ti­gen Tag mit jedem Atem­zug lebt. Mit einem 260-Mann star­ken Kom­pe­tenz­team im Rücken mei­stert die erfah­re­ne Dipl.-Ing. und Bier­som­me­liè­re dabei jede Her­aus­for­de­rung mit Leich­tig­keit und navi­giert ihr rot-gel­bes Schiff ziel­si­cher durch das raue Meer der Geschäfts­welt. Als zen­tra­le Eigen­schaf­ten von Sabi­ne Wey­er­mann gel­ten ihre ver­trau­te Empa­thie, Weit­sich­tig­keit und Bedacht­heit. Unter ihrer weg­wei­sen­den, acht­sa­men Füh­rung wer­den alle Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen, Ver­triebs­part­ner und Ver­triebs­part­ne­rin­nen sowie Kun­den und Kun­din­nen als gleich wich­tig ange­se­hen. Erst so ent­ste­hen die star­ken Brücken der Freund­schaft in alle Welt mit Sabi­ne Wey­er­mann am Ausgangspunkt.

Als Wel­ten­bumm­le­rin knüpft die enga­gier­te Power­frau auf ihren Rei­sen, ob beruf­lich oder pri­vat, stets neue Kon­tak­te und begei­stert ihre Weg­be­glei­ter und Weg­be­glei­te­rin­nen mit ihrer zuvor­kom­men­den Art. Von ihrem aus­ge­präg­ten sozia­len Bewusst­sein pro­fi­tie­ren neben zahl­rei­chen Wohl­tä­tig­keits­or­ga­ni­sa­tio­nen auch ihre Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen. Es gibt eine Viel­falt an Sprach­kur­sen, Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen und Ange­bo­ten zur Gesund­heits­för­de­rung. Gezielt wer­den dadurch die Stär­ken des Ein­zel­nen geför­dert – für Sabi­ne Wey­er­mann steht der Mensch stets im Mittelpunkt!

Bei Auf­ent­hal­ten im histo­ri­schen Wald­fe­ri­en­dorf Dürr­wies® im Bay­ri­schen Wald und unter der Son­ne der ita­lie­ni­schen Adria­kü­ste tankt Sabi­ne Wey­er­mann neue Schaf­fens­kraft und Ener­gie. Neben Golf, dem Umbau­en und Ein­rich­ten von Häu­sern und dem Erler­nen von Spra­chen prak­ti­ziert sie lei­den­schaft­lich Bach­blü­ten und Homöopathie.

„Let’s keep making new memo­ries“ – nach die­sem Mot­to wird Sabi­ne Wey­er­mann ihr bun­tes Leben wei­ter­hin mit kost­ba­ren Erin­ne­run­gen fül­len und an der Sei­te ihrer Fami­lie, Busi­ness­part­ner und Busi­ness­part­ne­rin­nen, Kun­den und Kun­din­nen und Team­mit­glie­dern den rot-gel­ben Spi­rit in die Welt hinaustragen.

Ihren beson­de­ren Ehren­tag zele­brier­te Sabi­ne Wey­er­mann aus­gie­big im Krei­se ihrer Fami­lie, lang­jäh­ri­gen Weg­be­glei­tern und Weg­be­lei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern und Mit­ar­bei­te­rin­nen. Im Rah­men eines Emp­fangs im Wey­er­mann® Gäste­zen­trum lie­ßen sie ihre gela­de­nen Gäste mit vie­len krea­ti­ven und bedach­ten Geschen­ken hoch­le­ben. Eines von vie­len High­lights war der ihr zu Ehren kre­ierte Wey­er­mann® „Malz­kö­ni­GIN“ inklu­si­ve dem ersten eigens her­ge­stell­ten Mal­ty Tonic Waters. Pas­send dazu durf­te sich Sabi­ne Wey­er­mann über eine ein­drucks­vol­le Cor­ten­stahl­skulp­tur aus der haus­ei­ge­nen Wey­er­mann® Schlos­se­rei freu­en. Zum Strah­len brach­ten sie an die­sem beson­de­ren Tag außer­dem Gesangs­ein­la­gen, Video­bot­schaf­ten und groß­zü­gi­ge Spen­den­bei­trä­ge für ihr Her­zens­pro­jekt. Ein Street­food-Cate­ring für die Wey­er­mann® Mit­ar­bei­ten­den auf dem histo­ri­schen Betriebs­ge­län­de und wei­te­re Fei­er­lich­kei­ten in Clingen, Thü­rin­gen run­de­ten die fröh­li­chen und far­ben­rei­chen Tage gebüh­rend ab.