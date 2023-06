Herz­li­cher Emp­fang im Rat­haus: Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus der ita­lie­ni­schen Part­ner­stadt Lugo zu Besuch in Kulmbach

Spen­den­ak­ti­on für die Part­ner­stadt Lugo am 3. Juni

„Ben­ve­nuti a Kulm­bach – herz­lich will­kom­men in Kulm­bach!“ hieß es für Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus der ita­lie­ni­schen Part­ner­stadt Lugo im Rah­men eines Schü­ler­aus­tau­sches. Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann begrüß­te die jun­gen Leu­te und ihre Leh­rer samt Ver­tre­ter des Beruf­li­chen Schul­zen­trums mit Alex­an­der Bat­ti­stel­la an der Spit­ze zu einem fei­er­li­chen Emp­fang im Rathaus.

OB Leh­mann beton­te in sei­ner Begrü­ßungs­re­de, wie wich­tig der per­sön­li­che Aus­tausch für Städ­te­part­ner­schaf­ten sei. „Denn nur sol­che Begeg­nun­gen sor­gen dafür, dass Städ­te­freund­schaf­ten wie unse­re über so vie­le Jahr­zehn­te leben­dig sind und bleiben!“

Er erin­ner­te auch dar­an, dass es in den 1960er Jah­ren vor allem jun­ge Men­schen waren, die den Grund­stein für die jahr­zehn­te­lan­ge Freund­schaft zwi­schen Lugo und Kulm­bach leg­ten. „Wir Erwach­se­nen brau­chen manch­mal den Anstoß von Euch, der jun­gen Gene­ra­ti­on, damit etwas Neu­es, etwas Wert­vol­les ent­ste­hen kann!“

Alex­an­der Bat­ti­stel­la, Schul­lei­ter des Beruf­li­chen Schul­zen­trums in Kulm­bach und Part­ner­schu­le, erin­ner­te in sei­nen Gruß­wor­ten an den beson­de­ren euro­päi­schen Gedan­ken, der Städ­te­part­ner­schaf­ten wie die zwi­schen Lugo und Kulm­bach so beson­ders mach­ten. Nach dem Emp­fang im Rat­haus genoss die ita­lie­ni­sche Dele­ga­ti­on auf Ein­la­dung von Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann noch Kulm­ba­cher Spe­zia­li­tä­ten bei einem Restaurantbesuch.

Die ita­lie­ni­schen Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 10. bis 12. Klas­se der Polo Tec­ni­co Pro­fes­sio­na­le nutz­ten den Besuch in Kulm­bach unter ande­rem dafür, bei Kulm­ba­cher Fir­men wie dem Rei­se­bü­ro Schaf­fr­a­nek, EDE­KA, G.U.T. Gebäu­de- und Umwelt­tech­nik Hein­lein oder auch der PR-Fir­ma Excell­ents erste prak­ti­sche Berufs­er­fah­run­gen sam­meln zu kön­nen. Auch die Fir­ma Glen Dim­plex am Stand­ort Kulm­bach wur­de besich­tigt. Am Beruf­li­chen Schul­zen­trum nah­men sie am Deutsch­un­ter­richt teil.

Dane­ben stand aber auch ein breit gefä­cher­tes Kul­tur­pro­gramm an. Gemein­sam besich­tig­ten sie in Kulm­bach unter ande­rem die Plas­sen­burg oder die Muse­ums­land­schaft im Mönchs­hof. Der Nach­bar­stadt Bay­reuth wur­de eben­falls ein Besuch abgestattet.

Hin­ter­grund­in­fo

Der Besuch der ita­lie­ni­schen Schü­le­rin­nen und Schü­ler fand vor dem ver­hee­ren­den Hoch­was­ser und der nach­fol­gen­den Erd­rut­sche statt, die Lugo und die Pro­vinz Emi­lia-Roma­gna vor weni­gen Tagen heim­ge­sucht haben. 15 Men­schen kamen bei dabei ums Leben. Ins­ge­samt muss­ten in der Pro­vinz zehn­tau­sen­de Men­schen ihr Zuhau­se ver­las­sen. In Lugo stand das Was­ser teils meter­hoch. Die Schu­len in der Kulm­ba­cher Part­ner­stadt sowie das städ­ti­sche Thea­ter wur­den schwer in Mit­lei­den­schaft gezo­gen und sind bis auf Wei­te­res geschlossen.

Um den Freun­den in der ita­lie­ni­schen Part­ner­stadt bei­zu­ste­hen und zu hel­fen, hat die Stadt Kulm­bach auf Ver­an­las­sung von Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann bereits ein Spen­den­kon­to für Lugo ein­rich­ten las­sen. „Wir wol­len unse­ren Freun­den in die­ser schwe­ren Stun­de zur Sei­te ste­hen und hel­fen! Die ersten Spen­den sind bereits ein­ge­trof­fen, dafür möch­te ich mich von Her­zen bedan­ken. Jeder Cent hilft und kommt an“, ver­spricht OB Lehmann.

Das Spen­den­kon­to für die Part­ner­stadt Lugo hat fol­gen­de Daten:

Stadt Kulm­bach, Spar­kas­se Kulm­bach-Kro­nach, IBAN DE84 7715 0000 0000 1000 73.

Wich­tig ist das Kenn­wort: „Flut­hil­fe Lugo“, um die Spen­den­gel­der gezielt dem Zweck in Lugo zuord­nen zu können.

Wer eine Spen­den­quit­tung möch­te, möge den Betreff bit­te um das Schlag­wort „Spen­den­quit­tung“ sowie die Anschrift (Stra­ße, Haus­num­mer, Wohn­ort) erwei­tern. Ohne Anschrift kann lei­der kei­ne Spen­den­quit­tung aus­ge­stellt werden.

Am Kulm­ba­cher Rat­haus wur­de als Zei­chen der beson­de­ren Ver­bin­dung und Soli­da­ri­tät mit der Part­ner­stadt Lugo auf Initia­ti­ve des 2. Bür­ger­mei­sters Frank Wil­zok die ita­lie­ni­sche Flag­ge gehisst.

Dar­über hin­aus fin­det am Sams­tag, 3. Juni 2023, ab 17 Uhr eine Spen­den­ak­ti­on für die Part­ner­stadt Lugo statt. Auf dem Kulm­ba­cher Markt­platz bie­ten auf Initia­ti­ve der Wäh­ler­ge­mein­schaft Kulm­bach e. V. unter ande­rem das Restau­rant „Due Fra­tel­li“ und die Eis­die­le „San Remo“ ita­lie­ni­sche Köst­lich­kei­ten an. Dar­über hin­aus wer­den vor Ort Blu­men­spen­den von „Blu­men im Rats­kel­ler“ ver­stei­gert. Der Erlös die­ser Akti­on kommt eben­falls zu 100 Pro­zent der Kulm­ba­cher Part­ner­stadt Lugo zu Gute.