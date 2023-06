Öko-Modell­re­gi­on orga­ni­siert Bus­tour zur zen­tra­len Landwirtschaftsausstellung

Neben der BIO­FACH MES­SE in Nürn­berg sind die Öko-Feld­ta­ge jähr­lich das größ­te Event der öko­lo­gi­schen Land­wirt­schaft in Deutsch­land. Am 14. Juni 2023 sind auch die Öko-Modell­re­gio­nen aus Ober­fran­ken vor Ort in Dit­zin­gen bei Stutt­gart. Anmel­dun­gen für Inter­es­sier­te sind noch bis zum 05. Juni 2023 möglich!

Inno­va­tio­nen für eine umwelt­freund­li­che Land­wirt­schaft sind in Zei­ten von Som­mer­trocken­heit und sich wan­deln­der Ver­brau­cher­nach­fra­ge wich­ti­ger denn je. Die bun­des­wei­ten Öko-Feld­ta­ge zei­gen zum vier­ten Mal neue Metho­den für eine umwelt­freund­li­che Land­wirt­schaft und sind offen für alle Anbau­ver­fah­ren. Sie zei­gen, was die öko­lo­gi­sche Land­wirt­schaft kann, wo sie steht und wie sie sich wei­ter­ent­wickelt. Die Öko-Feld­ta­ge bie­ten eine ein­zig­ar­ti­ge Mischung aus Pra­xis und For­schung im Pflan­zen­bau und in der Tier­hal­tung. Das The­men­spek­trum in der Aus­stel­lung und den Fach­fo­ren reicht von Saat­gut, Betriebs­mit­tel und Maschi­nen über Tier­hal­tung, Fut­ter­mit­tel bis zu Ver­mark­tungs­mög­lich­kei­ten und Poli­tik. Schwer­punkt­the­men auf den Öko-Feld­ta­gen 2023 sind Agri-Pho­to­vol­ta­ik und alter­na­ti­ve Ener­gie­for­men, Feld­ge­mü­se­bau und Bewässerungstechniken.

Heu­er fin­den sie in Dit­zin­gen bei Stutt­gart statt, wes­halb die Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz für den 14.06.2023 eine beque­me Bus­rei­se zur Aus­stel­lung orga­ni­siert hat. Das Ange­bot ist offen für Land­wir­te aus der Modell­re­gi­on, unab­hän­gig von der Wirtschaftsform.

Wei­te­re Infos fin­den Sie unter: https://​www​.oeko​-feld​ta​ge​.de.

Nut­zen Sie die Chan­ce und mel­den Sie sich an unter: https://​eve​e​no​.com/​2​7​4​1​1​8​492.

Die Bus­fahrt ist kosten­frei, solan­ge noch Plät­ze ver­füg­bar sind. Die Ein­tritts­kar­te besor­gen sich die Teil­neh­mer selbst über die Web­sei­te der Öko-Feld­ta­ge. Ein Tages­ticket kostet bis zu 20 Euro.

Die För­de­rung der Bus­rei­se erfolgt über die drei Öko-Modell­re­gio­nen Fich­tel­ge­bir­ge, Ober­main-Jura und Frän­ki­sche Schweiz sowie über das Pro­jekt bio-offen­si­ve, das aus För­der­mit­teln der Land­wirt­schaft­li­chen Ren­ten­bank unter­stützt wird. Trä­ger des Pro­jek­tes sind die Stif­tung Öko­lo­gie & Land­bau (SÖL) und der Ver­band der Land­wirt­schafts­kam­mern (VLK).