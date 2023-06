Im Rah­men einer Klau­sur­ta­gung haben der Bezirks­vor­stand der FDP Ober­fran­ken und die libe­ra­len Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten zur Bezirks­wahl 2023 ein gemein­sa­mes Wahl­pro­gramm beschlos­sen. Auf zwölf Sei­ten ent­wer­fen die ober­frän­ki­schen Libe­ra­len ein Pro­gramm für einen Bezirk, der sich als star­ker Für­spre­cher ober­frän­ki­scher Anlie­gen und Inter­es­sen ver­steht. Dabei umfasst es Ideen und For­de­run­gen aus den Berei­chen Sozia­les, Gesund­heit, Kul­tur- und Hei­mat­pfle­ge, Land­wirt­schaft und Fische­rei sowie der Bil­dungs- und Jugendarbeit.

Bezirks­rat Tho­mas Nagel, Spit­zen­kan­di­dat zur Bezirks­wahl und Bezirks­vor­sit­zen­der der Ober­fran­ken-FDP stellt eini­ge Eck­punk­te des Bezirks­tags­wahl­pro­gramms vor:

„Wir set­zen uns dafür ein, dass Jugend­li­che ab dem 16. Lebens­jahr auch den Bezirks­tag wäh­len kön­nen. Wir machen uns stark für mehr Mit­spra­che­recht, weni­ger Büro­kra­tie, mehr Digi­ta­li­sie­rung und Trans­pa­renz und die beste For­schung in der Land­wirt­schaft und Fische­rei, um auf die Her­aus­for­de­rung des Kli­ma­wan­dels vor­be­rei­tet zu sein. Als FDP Ober­fran­ken for­dern wir die Abschaf­fung der Kosten­tra­gungs­pflicht der baye­ri­schen Bezir­ke für die Unter­brin­gung und Ver­sor­gung von unbe­glei­te­ten jun­gen voll­jäh­ri­gen Flücht­lin­gen. Ein wich­ti­ges Anlie­gen ist uns das The­ma Digi­ta­li­sie­rung: Eine unkom­pli­zier­te Antrags­stel­lung von zuhau­se aus muss für jeden in Ober­fran­ken mög­lich sein. Wir befür­wor­ten Ange­bo­te und Ser­vice­lei­stun­gen, wie Bür­ger­sprech­stun­den, die flä­chen­deckend vor Ort erreich­bar sein müs­sen. Beschlüs­se soll­ten im Inter­net ver­öf­fent­licht, die Bezirks­tags-Sit­zun­gen online über­tra­gen wer­den. Für vie­le Men­schen ist der Bezirk unbe­kannt. Um die Bekannt­heit und das Inter­es­se an der drit­ten kom­mu­na­len Ebe­ne zu erhö­hen, braucht es mehr Trans­pa­renz, und eine schlan­ke effi­zi­en­te Ver­wal­tung. Als FDP for­dern wir frei­es WLAN in allen Bezirks­ein­rich­tun­gen, aber auch eine Imke­rei­fach­be­ra­tung am Bei­spiel des Bezirk Ober­bay­ern. Eine Her­aus­for­de­rung der näch­sten Jah­re wird es sein den Sanie­rungs­stau bei den Kli­nik­ge­bäu­den der Gesund­heits­ein­rich­tun­gen des Bezirks Ober­fran­ken zu been­den und die Kom­mu­nen mit dem Hebe­satz nicht zu überfordern.“