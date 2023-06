Tom Hug und Finn Gro­ße-Free­se gewin­nen Profi-Rennen

Die Tri­ath­lon-Sai­son 2023 kommt ins Rol­len und star­tet auch sehr ereig­nis­reich für zahl­rei­che Ath­le­ten des SV Bayreuth.

Tom Hug konn­te am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de die Mit­tel­di­stanz im nie­der­öster­rei­chi­schen St. Pöl­ten für sich ent­schei­den. Der SVB-Ath­let, der seit die­sem Jahr auch für das OMNi-BiO­TiC® Power-Team star­tet, pro­fi­tier­te dabei von einer star­ken Rad-Lauf-Kom­bi­na­ti­on nach­dem er das Was­ser noch auf Rang 10 lie­gend ver­las­sen hat. Mit einer Gesamt­zeit von 3:54:43 Stun­den setz­te sich Hug vor dem Öster­rei­cher Lukas Hollaus (3:56:32 Stun­den) und dem ehe­ma­li­gen Rad­sport-Pro­fi Ruben Zepunk­te (3:57:34) aus Deutsch­land durch. Eben­falls ver­tre­ten war der deut­sche Seba­sti­an Kien­le, der jedoch nach einer Zeit­stra­fe auf dem Rad vor­zei­tig aus dem Ren­nen ausstieg.

Auch im baye­ri­schen Ingol­stadt ging der Sieg über die Mit­tel­di­stanz mit Finn Gro­ße-Free­se an einen Ath­le­ten des SV Bay­reuth. Der Bay­reu­ther stieg nach dem Schwim­men als Erster mit Vor­sprung aus dem Was­ser und konn­te auch im Rad­fah­ren und Lau­fen die jeweils schnell­sten Zei­ten des Tages erzie­len. Vor einem Jahr wur­de Gro­ße-Free­se an glei­cher Stel­le noch deut­scher Vize­mei­ster auf der Mit­tel­di­stanz. Die­ses Jahr reicht die Gesamt­zeit von 3:28:16 Stun­den zum Sieg vor Felix Hent­schel (3:33:14 Stun­den) und Kili­an Bau­er (3:33:59 Stunden).

Das näch­ste Ren­nen für Tom Hug steht bereits die­ses Wochen­en­de beim Apfel­land-Tri­ath­lon in der Stei­er­mark an. Finn Gro­ße-Free­se star­tet eine Woche spä­ter zu sei­ner ersten Lang­di­stanz beim Iron­man Hamburg.

Nicht ganz so erfolg­reich lief das Wochen­en­de dage­gen für den SVB´ler Andi Dreitz, der für das Team Erdin­ger Alko­hol­frei star­tet. Er ent­schied sich beim Iron­man Lan­za­ro­te, einem der här­te­sten Lang­di­stanz Tri­ath­lons, an fünf­ter Posi­ti­on zum Aus­stieg aus dem Ren­nen bei Kilo­me­ter 26 des Mara­thons. Der Aus­stieg war aller­dings wohl über­legt, da eine Qua­li für die Iron­man Welt­mei­ster­schaft außer Sicht­wei­te war und Dreitz Kräf­te scho­nen woll­te, um den vol­len Fokus auf die Vor­be­rei­tung zur pre­sti­ge­träch­ti­gen Chall­enge Roth zu legen.

Auch unter den Alters­klas­sen-Ath­le­ten war der SV Bay­reuth am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de zahl­reich ver­tre­ten. So konn­te Susan­ne Grie­p­en­trog ihre Alters­klas­se bei der Mit­tel­di­stanz­wer­tung des neu­se­en­MAN in Fer­ro­po­lis mit einer Zeit von 4:57:32 Stun­den gewin­nen. Chri­sti­an Reusch ver­pass­te beim Main­Ci­ty Tri­ath­lon in Schwein­furt mit dem 4. Gesamt­platz auf der Olym­pi­schen Distanz das Podi­um um nur 5 Sekun­den. In der Alters­klas­sen­wer­tung (AK 25) konn­te er jedoch genau­so den drit­ten Platz ein­fah­ren, wie sein Ver­eins­kol­le­ge Mah­di Mah­di­pour in der AK 30. Außer­dem durf­te Elvi­ra Flur­schütz bei „The Cham­pi­on­ship“ im slo­va­ki­schen Samo­r­in star­ten, nach­dem sie sich ver­gan­ge­nes Jahr dafür qua­li­fi­ziert hat­te. Mit 5:13:26 erreich­te sie den 15. Platz in ihrer Altersklasse.