Die Stadt­bi­blio­thek zeigt im Juni anläss­lich des „Tags der Musik“ (21. Juni) eine beson­de­re Foto­aus­stel­lung, die das, was Musik alles bewir­ken kann, in den Fokus nimmt. Die Wan­der­aus­stel­lung wur­de vom Ver­ein „Wir Sind Alten­pfle­ge“ kon­zi­piert. Sie ist vom 1. Juni bis 1. Juli in der Gale­rie des RW21 (1. OG) zu sehen.

Mit jeweils drei Moti­ven kon­zen­triert sich die Aus­stel­lung auf die The­men Begeg­nung, Kon­zen­tra­ti­on, Mit­ma­chen und neue Sichtweisen.

Begeg­nung

In der Bild­fol­ge ist ein­drucks­voll zu sehen, wie sich Men­schen mit einem ein­fa­chen Instru­ment näher­kom­men kön­nen. In die­sem Fall wur­den von der Anlei­ten­den will­kür­li­che Ton­fol­gen vor­ge­spielt. Die­se wur­den dann von der Teil­neh­me­rin nach­ge­spielt. Wobei mit Tem­po und Län­ge der Ton­fol­gen gear­bei­tet wur­de – etwas wie ein Memo­ry-Spiel ist dabei entstanden.

Kon­zen­tra­ti­on

Mit dem The­ma Kon­zen­tra­ti­on wird gezeigt, dass es mit Musik mög­lich ist, den rich­ti­gen Ton zu tref­fen. Auch im hohen Alter kön­nen Teil­neh­men­de reiz­vol­le Momen­te fin­den, wenn sie sich kon­zen­trie­ren. Der älte­ste Teil­neh­mer ist in die­sem Fall 102 Jahre.

Mit­ma­chen

Die Teil­neh­men­den waren herz­lich ein­ge­la­den, mit­zu­ma­chen. Dabei ging es nicht dar­um, Noten zu lesen. Mit ein­fa­chen Instru­men­ten zusam­men einen neu­en Ton anzu­schla­gen oder den Gefüh­len Aus­druck zu ver­lei­hen, ist oft schon eine enor­me Berei­che­rung für alle Beteiligten.

Neue Sicht­wei­sen

Die drei Bil­der aus die­ser Rubrik spre­chen für sich. Den­noch ver­si­chern die Ausstellungsmacher/​innen, dass die­se Teil­neh­me­rin kei­ne Musi­ke­rin ist und zum ersten Mal mit die­sem Instru­ment in Berüh­rung gekom­men ist. Die Bil­der sind inner­halb von zehn Minu­ten ent­stan­den, weil die Teil­neh­me­rin gefragt wur­de: „Was wür­den Sie denn damit machen?“ Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Aus­stel­lung gibt es unter https://​wir​-sind​-alten​pfle​ge​.de/​w​a​n​d​e​r​a​u​s​s​t​e​l​l​u​ng/.