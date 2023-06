Zelt­la­ger und Action­wo­chen in den Sommerferien

Im Rah­men des Bam­ber­ger Feri­en­aben­teu­ers fin­den in den Som­mer­fe­ri­en ein Zelt­la­ger in Burg­le­s­au (21. bis 25.8., orga­ni­siert von CVJM Bam­berg e. V.) und Action­wo­chen in Ober­haid (14. bis 18.8.) sowie Hirschaid (21. bis 25.8., bei­des orga­ni­siert von der kom­mu­na­len Jugend­ar­beit des Land­krei­ses Bam­berg) statt.

Kin­der im Alter von 8 bis 12 Jah­ren erwar­tet beim Zelt­la­ger eine Zeit­rei­se in den Mit­tel­punkt des römi­schen Welt­rei­ches. Mit Aben­teu­ern durch das anti­ke Rom, Spie­len und Spaß ver­brin­gen sie eine tol­le Zeit in Gemeinschaft.

Bei Kicker, Brett­spie­len, Biken, Bas­ket­ball, Jug­gern oder Fit­ness­trai­ning kön­nen sich Kin­der im Alter von 10 bis 14 Jah­ren bei den Action­wo­chen so rich­tig aus­to­ben! Dazu kom­men Bil­lard­tur­nier, Bogen­schie­ßen, Was­ser­ac­tion am See und ganz viel Spaß.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Aktio­nen, Betreu­ungs­zei­ten, Kosten und zur Anmel­dung fin­den Sie unter www​.feri​en​aben​teu​er​-bam​berg​.de