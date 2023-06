Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke begrüßt die Wahl von Andrea Hof­mann und Basti­an Sauer.

Der Begleit­aus­schuss, das Ent­schei­dungs­gre­mi­um für För­der­an­trä­ge an die Part­ner­schaft für Demo­kra­tie, hat Basti­an Sau­er (DGB Ober­fran­ken) und Andrea Hof­mann (Evan­ge­li­sches Deka­nat) zu sei­nen neu­en Sprecher:innen gewählt. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke begrüß­te die Wahl des neu­en Sprecher:innen-Teams und nahm sich die Zeit für einen Aus­tausch. „Unse­re Demo­kra­tie ist ein hohes Gut, das es zu ver­tei­di­gen und zu stär­ken gilt. Daher bin ich sehr froh dar­über, dass wir mit Mit­teln des Bun­des­pro­gramms ‚Demo­kra­tie leben!‘ nicht nur ent­spre­chen­des zivil­ge­sell­schaft­li­ches Enga­ge­ment in unse­rer Stadt för­dern kön­nen, son­dern es auch Men­schen gibt, die sich kom­pe­tent in die Gre­mi­en­ar­beit einbringen.“

Eine der Auf­ga­ben des neu­en Sprecher:innen-Teams ist es, den bei­den Ansprech­part­nern, dem feder­füh­ren­den Amt in der Stadt­ver­wal­tung sowie der Koor­di­nie­rungs- und Fach­stel­le, ange­sie­delt beim Evan­ge­li­schen Bil­dungs­zen­trum Bad Alex­an­ders­bad e.V., als Aus­tausch­part­ner für die Wei­ter­ent­wick­lung der Part­ner­schaft zur Ver­fü­gung zu ste­hen. Dar­über hin­aus ent­schei­den die Sprecher:innen gemein­sam mit dem feder­füh­ren­den Amt über Klein­pro­jek­te (bis 500 Euro) oder die Finan­zie­rung von Maß­nah­men, die auf­grund zeit­li­cher Bri­sanz – bei­spiels­wei­se bei aktu­el­len demo­kra­tie­feind­li­chen Vor­komm­nis­sen – nicht bis zu den regu­lä­ren Sit­zungs­ter­mi­nen war­ten können.

„Seit sei­ner Grün­dung 1949 hat sich der DGB dem Kampf gegen den Faschis­mus und der Erhal­tung der Demo­kra­tie ver­schrie­ben. Daher bringt sich der DGB von Beginn an ger­ne in die Arbeit der Part­ner­schaft für Demo­kra­tie ein“, so Basti­an Sau­er. Auch Andrea Hof­mann bekräf­tigt: „Ein demo­kra­ti­sches Selbst­ver­ständ­nis ist Grund­pfei­ler unse­rer Theo­lo­gie und genui­ner Teil unse­res Men­schen­bil­des. Kir­che muss Men­schen, die dis­kri­mi­niert und ange­grif­fen wer­den, unter­stüt­zend zur Sei­te stehen.“

Wer Pro­jek­te ein­rei­chen möch­te, kann sich über die För­der­be­din­gun­gen auf www​.demo​kra​tie​-leben​-bam​berg​.de infor­mie­ren und einen Antrag her­un­ter­la­den. Bera­tend steht auch Esther Gratz, Koor­di­nie­rungs- und Fach­stel­le, tele­fo­nisch unter 0951/91 41 95 45 oder per E‑Mail: gratz@​ebz-​alexandersbad.​de zur Verfügung.