1686 weht ein fri­scher Wind durch die Acker­bür­ger­stadt: Mehr als 1000 fran­zö­si­sche Glau­bens­flücht­lin­ge suchen ein neu­es Zuhau­se. Mark­graf Chri­sti­an Ernst lässt für sie die barocke Ide­al­stadt „Chri­sti­an Erlang“ errich­ten, sichert ihnen die freie Aus­übung ihrer Reli­gi­on und wirt­schaft­li­che Pri­vi­le­gi­en zu. Im Gegen­zug brin­gen die Refu­giés mit ihren hand­werk­li­chen Fähig­kei­ten die Wirt­schaft in Schwung. Fran­zö­si­sches Flair, das damals Ein­zug in Erlan­gen hielt, ist auch heu­te noch in vie­len char­man­ten Details der Stadt zu finden.

Kei­ne Anmel­dung erfor­der­lich

Las­sen Sie sich 90 Minu­ten lang vom fran­zö­si­schen Charme der Huge­not­ten­stadt ver­zau­bern. Die Füh­rung kostet 12,00 EUR für Erwach­se­ne, Kin­der bis 14 Jah­re sind in Beglei­tung eines Erwach­se­nen frei. Tickets erhal­ten Sie direkt bei den Stadt­füh­rern. Kom­men Sie ein­fach zum Treff­punkt der Füh­rung: Sams­tag, den 10.06.2023 um 15.00 Uhr am Ein­gang der Huge­not­ten­kir­che, Hugenottenplatz.

Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auch im Inter­net unter www​.erlan​gen​.info/​s​t​a​d​t​f​u​e​h​r​u​n​g​en/