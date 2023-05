Am Pfingst­mon­tag, 29. Mai 2023, jährt sich zum 200. Mal der Geburts­tag des frü­he­ren Bay­reu­ther Bür­ger­mei­sters Theo­dor Rit­ter von Mun­cker. Die Stadt Bay­reuth wird aus die­sem Anlass an sei­nem Grab im Stadt­fried­hof einen Kranz nie­der­le­gen. Mun­cker war von 1863 bis 1900 erster rechts­kun­di­ger Bür­ger­mei­ster der Stadt Bay­reuth. Sei­ne Ver­dien­ste sind eng mit der Ent­ste­hungs­ge­schich­te der Bay­reu­ther Fest­spie­le verknüpft.

Gemein­sam mit dem Ban­kier Fried­rich Feu­stel gelang es ihm, Richard Wag­ner mit sei­ner Fest­spiel­idee an Bay­reuth zu bin­den und ihn davon zu über­zeu­gen, sein Fest­spiel­haus am Grü­nen Hügel zu errich­ten. In sei­ne 37-jäh­ri­ge Amts­zeit fal­len zudem zahl­rei­che Errun­gen­schaf­ten des Industriezeitalters.