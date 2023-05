Sport­ler­eh­rung 2023 – Medail­len und Urkun­den vor male­ri­scher Kulisse

Male­ri­sche Kulis­se, gutes Wet­ter, strah­len­de Sport­le­rin­nen und Sport­ler – die Sport­ler­eh­rung des Land­krei­ses Bay­reuth hat­te in die­sem Jahr alles, was es für eine gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung braucht. An den Och­sen­kopfschan­zen in Bischofs­grün wur­den die besten Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten sowie Ver­eins­funk­tio­nä­re des Land­krei­ses Bay­reuth mit Medail­len und Urkun­den ausgezeichnet.

Für die Sport­ler gab es ins­ge­samt 18 Mal Gold, 29 Mal Sil­ber und 69 Mal Bronze.

Dar­über hin­aus freu­ten sich 36 Ath­le­ten sowie 14 Ver­eins­funk­tio­nä­re über Urkunden.

„Ihr habt Außer­ge­wöhn­li­ches gelei­stet“, reif Land­rat Flo­ri­an Wie­demann den Geehr­ten zu. Er ergänz­te in Anleh­nung an ein berühm­tes Zitat von Ski­sprung-Iko­ne Die­ter Tho­ma: „All jene, die ich heu­te hier aus­zeich­nen darf, haben nicht an einen mög­li­chen Sturz oder ein mög­li­ches Schei­tern gedacht, als sie in den Wett­kampf gezo­gen sind – und der Erfolg gibt ihnen Recht.“ Der Land­rat bedank­te sich unter ande­rem beim BLSV-Kreis­vor­sit­zen­den Mar­kus Täu­ber und dem gast­ge­ben­den Ski­club Bischofs­grün für die her­vor­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit und hob noch ein­mal die Bedeu­tung der Och­sen­kopfschan­zen her­vor: „Zum einen sehen wir hier vor uns eine der toll­sten tou­ri­sti­schen Attrak­tio­nen, die wir zu bie­ten haben. Zum ande­ren ste­hen die­se Schan­zen im Ski­sprung eben auch für eine sehr bedeu­ten­de Wett­kampf­stät­te, auf der Ski­sprin­ge­rin­nen und Ski­sprin­ger ihre Fähig­kei­ten unter Beweis stel­len kön­nen.“ Bischofs­grün sei mit dem BLSV-Sport­camp und Frei­zeit­an­ge­bo­ten im Som­mer wie Win­ter ohne­hin ein Anzie­hungs­punkt für Sport­le­rin­nen und Sportler.

Umrahmt wur­de die Sport­ler­eh­rung des Land­krei­ses Bay­reuth erneut von sport­li­chen Auf­trit­ten. So gaben die Ski­sprin­ger des SC Bischofs­grün eben­so eine Kost­pro­be ihres Kön­nens ab wie die Cheer­lea­der des TSV Obern­sees. Zudem stell­te sich ein Teil des Rug­by-Teams der Bay­reu­ther Tur­ner­schaft mit einem inter­ak­ti­ven Info- und Mit­mach- Stand vor.

Zum Abschluss stand noch ein Fuß­balld­art-Wett­be­werb auf dem Pro­gramm, bei dem alle Anwe­sen­den um attrak­ti­ve Prei­se kämp­fen durften.