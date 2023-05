Der Cobur­ger Arzt Mar­tin Lücke will bei den Wah­len im Juni 2024 für die ober­frän­ki­sche SPD in das Euro­pa­par­la­ment ein­zie­hen. Die Nomi­nie­rung soll am 19. Juli auf einem Bezirks­par­tei­tag der SPD in Kulm­bach erfol­gen. Lücke ist Gesamt­be­triebs­rats­vor­sit­zen­der im Kli­nik­ver­bund Regio­med Oberfranken/​Südthüringen, Stadt­rat in Coburg und nach eige­nen Anga­ben ein­zi­ger Arzt unter den ehren­amt­li­chen Rich­tern beim Bundesarbeitsgericht.

Lücke beton­te bei sei­ner Vor­stel­lung auf einem Unter­be­zirks­par­tei­tag der SPD in Creu­ßen, sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Kanz­ler sei­en immer die trei­ben­de Kraft in der deut­schen Poli­tik gewe­sen. Das Ver­dienst des amtie­ren­den Bun­des­kanz­lers Olaf Scholz sei es, Ame­ri­ka in der Ukrai­ne-Kri­se auf die Sei­te Euro­pa zu zie­hen. Scholz habe sich mit ruhi­ger Hand und Klug­heit in Abstim­mung mit den Part­nern der Pro­ble­me ange­nom­men. Die Prin­zi­pi­en der SPD, Frei­heit, Gleich­heit und Soli­da­ri­tät sei­en Vor­aus­set­zung für den Frie­den in Euro­pa. Euro­pa kön­ne aber nur gelin­gen, wenn nie­mand ver­ges­sen werde.

Der SPD-Euro­pa­ab­ge­ord­ne­te Ismail Ertug wies dar­auf hin, dass der euro­päi­sche Kon­ti­nent nur neun Pro­zent der Welt­be­völ­ke­rung stel­le. Die Euro­päi­sche Uni­on sei ein Sta­bi­li­täts­an­ker, die es ermög­li­che, in Frie­den, Frei­heit und Sta­bi­li­tät zu leben. Ertug erin­ner­te dar­an, dass mehr als die Hälf­te der heu­te 27 Mit­glied­staa­ten der EU nach dem Zwei­ten Welt­krieg noch Dik­ta­tu­ren gewe­sen sei­en, unter ande­rem die west­li­chen Län­der Spa­ni­en, Por­tu­gal und Grie­chen­land. Ertug wider­sprach der Behaup­tung, dass Deutsch­land nur Net­to­zah­ler in der EU sei. Durch die Gemein­schaft wer­de Deutsch­land als Export­land Jahr für Jahr um 132 Mil­li­ar­den Euro rei­cher. Demo­kra­tien sei­en in der Regel wirt­schaft­lich stär­ker als Dik­ta­tu­ren, da Unter­neh­men Inve­sti­tio­nen in tota­li­tä­ren Län­dern eher scheu­ten. Zugleich beton­te er aber, dass der Wohl­stand in Deutsch­land und Euro­pa immer wie­der aufs Neue erar­bei­tet wer­den müs­se. Euro­pa müs­se wei­ter auf Inno­va­tio­nen set­zen. Euro­pa müs­se die­se aber auch selbst pro­du­zie­ren und ver­kau­fen und dür­fe dies nicht Bil­lig­lohn­län­dern über­las­sen. Wich­tig ist es laut Ertug, unse­ren Pla­ne­ten lebens­wert zu erhal­ten und den Kli­ma­schutz zu ver­stär­ken, um wei­te­re kli­ma­be­ding­te Flucht­be­we­gun­gen mög­lichst zu ver­hin­dern. Schon heu­te sei­en des­halb welt­weit 22 Mil­lio­nen Men­schen auf der Flucht. Kri­tik übte Ertug am grü­nen Part­ner in der Bun­des­re­gie­rung. Wenn wie sei­tens der Grü­nen rein ideo­lo­gi­sche Poli­tik betrie­ben wer­de ohne auf die Aus­wir­kun­gen auf die Men­schen zu schau­en, wer­de die Kli­ma­po­li­tik zum Schei­tern ver­ur­teilt sein.

SPD-Land­tags­kan­di­dat Halil Tas­de­len sag­te, Ziel Euro­pas sei es, sich gemein­sam in Ver­bun­den­heit, Viel­falt und Soli­da­ri­tät den Her­aus­for­de­run­gen zu stel­len und die glo­ba­le Bedeu­tung Euro­pas zu stär­ken. „Wir müs­sen uns tag­täg­lich für die Demo­kra­tie ein­set­zen und jun­ge Men­schen für Euro­pa gewin­nen“, beton­te Tas­de­len. Nur so gebe es eine Zukunft in Frei­heit, Soli­da­ri­tät und Chancengleichheit.