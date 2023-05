Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl eines Arm­ban­des aus Wohnung

BAM­BERG. Am Sams­tag, 27.05.2023, vor­mit­tags, wur­de aus einer Woh­nung im Baben­ber­ger Vier­tel aus einer Schmuck­scha­tul­le ein dort auf­be­wahr­tes, gol­de­nes Pan­zer­arm­band im Zeit­wert von etwa 3000 Euro gestoh­len. Vom Täter fehlt bis­lang jede Spur. Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahls aufgenommen.

Dieb­stahl von Werk­zeug aus Vereinsgelände

BAM­BERG. In der Bres­lau­stra­ße gelang­ten zwi­schen Sams­tag, 19.30 Uhr, und Mon­tag, 14.45 Uhr, unbe­kann­te Täter über eine unver­schlos­se­ne Türe auf ein Ver­eins­ge­län­de. Dort wur­den aus einem Holz­ver­schlag, der mit Kabel­bin­der gesi­chert war, diver­se Werk­zeu­ge im Zeit­wert von etwa 450 Euro gestoh­len. Zudem wur­den noch meh­re­re Schmie­re­rei­en mit einem schwar­zen Edding-Stift ange­bracht, wes­halb die Poli­zei von einem Sach­scha­den in Höhe von etwa 50 Euro ausgeht.

Graf­fi­ti-Schmie­re­rei­en im Stadt­ge­biet Bamberg

BAM­BERG. Am Mar­kus­platz wur­den zwi­schen Frei­tag- und Sams­tag­abend an einem Wohn­haus die Wand sowie ein Gara­gen­tor mit grü­ner und oran­ger Far­be beschmiert. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 1000 Euro beziffert.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Maria-Ward-Stra­ße wur­de zwi­schen Frei­tag und Mon­tag der rech­te Rad­lauf eines dort gepark­ten blau­en VW Golf ange­fah­ren. Obwohl der Unfall­ver­ur­sa­cher Sach­scha­den in Höhe von etwa 1500 Euro ange­rich­tet hat­te, flüch­te­te die­ser von der Unfallstelle.

BAM­BERG. Zwi­schen Don­ners­tag und Mon­tag wur­de in der Lud­wig­stra­ße die vor­de­re Stoß­stan­ge eines wei­ßen Pkw Smart ange­fah­ren. Der Tat­ver­dacht rich­tet sich gegen einen davor gepark­ten wei­ßen VW, der ver­mut­lich mit der Anhän­ger­kupp­lung den Scha­den in Höhe von etwa 500 Euro an dem Smart ver­ur­sacht hat.

BAM­BERG. Am Sonn­tag­früh, gegen 09.00 Uhr, wur­de auf dem Park­platz einer Gast­stät­te in der Wil­densor­ger Haupt­stra­ße die Fah­rer­tü­re eines dort abge­stell­ten wei­ßen Kia ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher wur­de noch von Zeu­gen ange­spro­chen, die­ser mel­de­te aber den Zusam­men­stoß nicht. Er fuhr mit einem Sko­da mit slo­we­ni­scher Zulas­sung ein­fach weg, obwohl Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro ange­rich­tet wurde.

Fahr­gä­ste woll­ten Kosten für Taxi­fahrt prellen

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, zwi­schen 02.50 Uhr und 03.30 Uhr, ließ sich ein Pär­chen von einem Taxi zunächst von Bam­berg nach Ebing und anschlie­ßend wie­der zurück­fah­ren. Als die bei­den Fahr­gä­ste wie­der in Bam­berg ange­kom­men waren, flüch­te­ten die­se aus dem Fahr­zeug, ohne die Taxi­ge­bühr in Höhe von knapp 90 Euro zu bezah­len. Der 20-jäh­ri­ge Mann konn­te vom Fah­rer aller­dings fest­ge­hal­ten und zur Poli­zei gebracht wer­den, wo er sich wegen Betrugs straf­recht­lich ver­ant­wor­ten muss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

TROS­DORF. Weil eine 41-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin ver­bots­wid­rig ihr Han­dy benutz­te, kam sie auf dem Fahr­rad­weg der Indu­strie­stra­ße zu weit nach links und streif­te einen ent­ge­gen­kom­men­den 70-jäh­ri­gen Pedelec­fah­rer. Bei­de Rad­ler stürz­ten und zogen sich Ver­let­zun­gen zu. Der Seni­or muss­te zur Behand­lung durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. An bei­den Rädern ent­stand Scha­den in Höhe von ins­ge­samt ca. 200 Euro.

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Leicht ver­letzt muss­te am Mon­tag­abend eine 52-jäh­ri­ge Pedelec-Fah­re­rin nach einem Sturz durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. In der Lich­ten­fel­ser Stra­ße woll­te die Rad­le­rin vom Geh­weg auf die Stra­ße wech­seln und stürz­te dabei offen­sicht­lich aus Unachtsamkeit.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

LICH­TEN­EI­CHE. Einem auf­merk­sa­men Zeu­gen ist es zu ver­dan­ken, dass eine Unfall­flucht, die sich am Mon­tag, gegen 13 Uhr, in der Schle­si­en­stra­ße ereig­ne­te, rasch geklärt wer­den konn­te. Beim Ein­par­ken in eine Park­lücke stieß der Fah­rer eines wei­ßen Pkw, Ford Focus, gegen den hin­te­ren Rad­ka­sten sowie die Heck­stoß­stan­ge eines Pkw, Mitsu­bi­shi Space Star. Ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro zu küm­mern und die Poli­zei zu ver­stän­di­gen, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon. Er konn­te jedoch rasch durch eine Strei­fe der Land­kreis­po­li­zei ermit­telt wer­den und muss nun mit einer Anzei­ge wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort rechnen.

Son­sti­ges

BISCH­BERG. Auf­merk­sa­me Nach­barn eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Stämm­weg mel­de­ten am Mon­tag­nach­mit­tag einen Feu­er­mel­der-Alarm sowie Rauch­ge­ruch aus der Nach­bar­woh­nung. Dar­auf­hin rück­ten die Feu­er­weh­ren aus Bisch­berg, Tros­dorf, Vier­eth und der stän­di­gen Wache Bam­berg mit 50 Ein­satz­kräf­ten aus. Da nie­mand die ver­schlos­se­ne Woh­nungs­tü­re öff­ne­te, ver­schaff­te sich die Feu­er­wehr über ein gekipp­tes Ter­ras­sen­fen­ster Zutritt zur Woh­nung. In der Küche stell­ten die Ein­satz­kräf­te eine ange­schal­te­te Herd­plat­te fest, auf der ein Kunst­stoff­un­ter­set­zer ver­schmor­te und den Brand­ge­ruch ver­ur­sach­te sowie den Alarm aus­lö­ste. Es ent­stand glück­li­cher­wei­se kein Gebäu­de­scha­den. Die Mie­te­rin konn­te nicht ange­trof­fen werden.

SCHAM­MELS­DORF. In eine in der Stamm­berg­stra­ße durch­ge­führ­te all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet ein Auto­fah­rer am Mon­tag­abend, kurz vor 23 Uhr. Da beim 36-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer der Ver­dacht auf Alko­hol­ein­fluss bestand, wur­de vor Ort ein Alko­test durch­ge­führt, der einen Wert von 0,62 Pro­mil­le erbrach­te. Eine Blut­ent­nah­me folg­te. Der 36-Jäh­ri­ge muss mit einem Buß­geld sowie einem Fahr­ver­bot rechnen.

HIRSCHAID. Am Kirch­platz wur­de am Mon­tag­abend, kurz vor 20 Uhr, ein 23-jäh­ri­ger Fiat Duca­to-Fah­rer ange­hal­ten, da er nicht ange­gur­tet unter­wegs war. Dies blieb einer Strei­fe der Land­kreis­po­li­zei nicht ver­bor­gen. Bei der Kon­trol­le fiel zudem auf, dass auch die Bei­fah­re­rin und ein 2‑jähriges Kind unge­si­chert mit­fuh­ren. Da am Fahr­zeug außer­dem die bei­den Vor­der­rei­fen abge­fah­ren waren, wur­de die Wei­ter­fahrt unterbunden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Pedelecs aus Gara­ge gestohlen

BAY­REUTH. Unbe­kann­te ent­wen­de­ten zwei Pedelecs inkl. Lade­ge­rät und Fahr­rad­schlös­sern aus einer ver­schlos­se­nen Garage.

In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag dran­gen bis­lang Unbe­kann­te in eine Gara­ge in der Bay­reu­ther Rien­zi­stra­ße ein. Die­se ent­wen­de­ten die dort abge­stell­ten Pedelecs samt Fahr­rad­schlös­sern und Lade­ge­rä­ten. Von den Tätern fehlt bis­lang jede Spur. Der Ent­wen­dungs­scha­den liegt ins­ge­samt bei ca. 4.000 €.

Per­so­nen, die in die­ser Nacht bzw. auch tags­über ver­däch­ti­ge Per­so­nen in die­sem Bereich oder ande­re Fest­stel­lun­gen, die zur Auf­klä­rung der Tat bei­tra­gen kön­nen, gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Bay­reuth-Stadt unter Tel. 0921/506‑2130 zu melden.

Mit E‑Scooter ohne Ver­si­che­rung mit Dro­gen­ein­fluss unterwegs

BAY­REUTH. Am Frei­tag­abend wur­de ein jun­ger Mann mit sei­nem E‑Scooter kon­trol­liert. Das Gefährt hat­te kei­nen Ver­si­che­rungs­schutz, fuhr schnel­ler und der Fah­rer stand unter Drogeneinfluss.

Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth kon­trol­lier­ten am Frei­tag­abend einen 21-jäh­ri­gen Bay­reu­ther, der auf der Stra­ße Am Mistel­bach unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le stell­te sich sehr schnell her­aus, dass der jun­ge Mann unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­tel stand. Wei­ter­hin hat­te er sein Gefährt nicht ver­si­chert und es fuhr schnel­ler als die erlaub­ten 20 km/​h.

Den Fahr­zeug­füh­rer erwar­ten nun u.a. Anzei­gen nach dem Betäu­bungs­mit­tel- und dem Straßenverkehrsgesetz.

Unfall nach Ver­bo­te­nem Kraftfahrzeugrennen

BAY­REUTH. Nach einem ver­bo­te­nen Kraft­fahr­zeug­ren­nen kam ein Teil­neh­mer von der Fahr­bahn ab und ver­ur­sach­te hohen Sachschaden.

Am Sams­tag kurz vor Mit­ter­nacht lie­fer­ten sich ein 44-jäh­ri­ger Fah­rer eines Kulm­ba­cher Dodge und ein 41-jäh­ri­ger Sko­da-Fah­rer aus Bay­reuth in der Bay­reu­ther Albrecht-Dürer-Stra­ße ein Ren­nen. Bei­de fuh­ren nach Umschal­ten der Licht­zei­chen­an­la­ge auf Grün mit sehr hoher Geschwin­dig­keit in stadt­aus­wär­ti­ge Rich­tung. Der Dodge-Fah­rer ver­lor kurz dar­auf die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug, kam von der Fahr­bahn ab und beschä­dig­te neben sei­nem Wagen, wei­te­re gepark­te Pkws und ein Gebäu­de. Der Gesamt­sach­scha­den wird auf min­de­stens 100.000 € geschätzt, der Unfall­fah­rer wur­de leicht ver­letzt in ein Bay­reu­ther Kran­ken­haus gebracht.

Die Füh­rer­schei­ne und Pkws der bei­den „Renn­fah­rer“ wur­den beschlag­nahmt, sie müs­sen sich u.a. wegen einem Ver­bo­te­nen Kraft­fahr­zeug­ren­nen verantworten.

Unfall mit betrun­ke­nem Radfahrer

BAY­REUTH. Ein alko­ho­li­sier­ter Pedelec-Fah­rer fuhr am Frei­tag­abend gegen ein gepark­tes Auto. Es ent­stand Per­so­nen- und Sachschaden.

Ein 25-jäh­ri­ger Bay­reu­ther war am Frei­tag gegen 22:30 Uhr mit sei­nem Pedelec im Stadt­teil Kreuz unter­wegs. Hier krach­te er in einen gepark­ten Pkw und ver­letz­te sich schwer. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab ein Ergeb­nis von 1,1 Pro­mil­le. Der Rad­fah­rer wur­de mit­tel­schwer ver­letzt in ein Bay­reu­ther Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert, ins­ge­samt ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 3.000 €.

Der jun­ge Mann wird nun u.a. wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Landkreispolizei

Flug­un­fall bei Segelflugmeisterschaft

Bindlach/​Glück im Unglück hat­te ein 67jähriger Segel­flie­ger, der am heu­ti­gen Abend auf Grund eines noch zu ermit­teln­den Grun­des die Lan­de­bahn ver­fehl­te und noch vor dem Flug­platz­be­reich abstürz­te. Bei dem Unfall zog sich der Flug­zeug­füh­rer Ver­let­zun­gen zu, die eine ärzt­li­che Kon­sul­ta­ti­on nach sich zogen. Der erfah­re­ne Pilot befand sich bei kla­rer Sicht und auf­kom­men­den Wind auf dem Lan­de­an­flug aus Rich­tung Bay­reuth. Noch außer­halb des Flug­platz­be­rei­ches streif­te der Segel­flie­ger eine Busch­grup­pe, dreh­te sich um 180 Grad und blieb dann am Abhang lie­gen. Zur Ber­gung des Ver­letz­ten, als auch des Flug­ge­rä­tes, waren Feu­er­wehr und THW vor Ort. Durch die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land wur­den in Abspra­che mit der ört­li­chen Staats­an­walt­schaft Ermitt­lun­gen zur Ursa­che des Abstur­zes auf­ge­nom­men. Der genaue Scha­den, der am Flie­ger ent­stan­den ist, kann noch nicht bezif­fert werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Stöck­ach. Eine 60-jäh­ri­ge Frau stell­te ihren Fiat 500 im Zeit­raum von Sonn­tag, 14.05.2023 bis Frei­tag, 19.05.2023 in der Stra­ße Die Gwän­den ab. Bei der Rück­kehr aus dem Urlaub stell­te sie dann fest, dass ihr Pkw hin­ten links zer­kratzt war. Die Schä­den wur­den ver­mut­lich von einem Fahr­rad ver­ur­sacht, da der angren­zen­de Weg nicht für Kraft­fahr­zeu­ge zugäng­lich ist. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 200 Euro und die Poli­zei­in­spek­ti­on bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Renault Senic ange­fah­ren und geflüchtet

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Sams­tag, 00.00 Uhr bis Mon­tag, 17.45 Uhr, tou­chier­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen grau­en Renault Senic, der zu die­ser Zeit in der Stra­ße Juden­hof geparkt war. An dem Pkw wur­de der vor­de­re Kot­flü­gel sowie der Fah­rer­spie­gel beschä­digt, sodass ein Sach­scha­den von etwa 500 Euro ent­stand. Zeu­gen der Ver­kehrs­un­fall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.