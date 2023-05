Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt: 5. Bergtag

Fest­ge­län­de

Trotz bestem Wet­ter kamen am Pfingst­mon­tag deut­lich weni­ger Besu­cher auf das Fest­ge­län­de am Erlan­ger Burg­berg wie an den Tagen zuvor. Zwar waren die Sitz­plät­ze auf den Kel­lern bereits am Vor­mit­tag gut besucht, das Besu­cher­auf­kom­men blieb den gan­zen Tag über bis zum Ber­gen­de konstant.

Bereits am Nach­mit­tag hat­te ein Fest­be­su­cher aus Unter­fran­ken offen­sicht­lich zu viel getrun­ken und muss­te sich an sei­nem Platz auf dem Kel­ler übergeben.

Die Mit­ar­bei­ter des Sicher­heits­dien­stes baten den jun­gen Mann den Kel­ler zu ver­las­sen, wor­auf sich die­ser unge­hal­ten zeig­te. Schließ­lich muss­ten Poli­zei­be­am­te den 25-Jäh­ri­gen vom Kel­ler abfüh­ren. Hier­ge­gen setz­te sich die­ser zur Wehr und griff die Beam­ten tät­lich an. Dem nicht genug, spuck­te er einen der Beam­ten auch noch ins Gesicht. Der Alko­hol­wert des Man­nes lag bei 1,7 Promille.

Zu Ende des Fest­be­trie­bes war ein 19-jäh­ri­ger Forch­hei­mer sein Wei­zen­glas gegen das Tor der Poli­zei­wa­che. Das Glas zer­schell­te an dem Metall­tor, wel­ches dadurch leicht beschä­digt wur­de. Die umher­flie­gen­den Glas­split­ter tra­fen eine Pas­san­tin, die eine klei­ne Schnitt­wun­de erlitt.

Gegen einen 25-jäh­ri­gen Mann aus Erlan­gen wur­den Ermitt­lun­gen wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setzt ein­ge­lei­tet. Der Mann fiel bei der Zugangs­kon­trol­le auf, da er gerin­ge Men­gen Mari­hua­na dabei­hat­te. Bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung fan­den die hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten knapp 20 Gramm Mari­hua­na in der mit­ge­führ­ten Bauch­ta­sche des Mannes.

Anson­sten ver­lief der Pfingst­mon­tag sehr har­mo­nisch, sodass die Fest­be­su­cher einen fried­li­chen Tag auf dem Fest­ge­län­de genie­ßen konnten.

Nach­träg­lich mel­de­te sich ein ver­letz­ter Mann bei der Poli­zei. Die­ser wur­de bereits am Sonn­tag von einem bis­lang unbe­kann­ten Täter auf dem Nick­las­kel­ler mit einem Cock­tail­glas ins Gesicht geschla­gen. Der 37-jäh­ri­ge Ver­letz­te wird der­zeit mit schwe­re­ren Ver­let­zun­gen in einer Kli­nik behandelt.

Nach­fei­ern in der Innenstadt

Ab etwa 23 Uhr zogen die Fest­be­su­cher wie­der in Rich­tung Innen­stadt. Im Gegen­satz zu den Vor­ta­gen waren die Per­so­nen­grup­pen im Bereich des Mar­tin-Luther-Plat­zes über­schau­bar. Den Groß­teil der Fest­be­su­cher zog auf direk­tem Wege in Rich­tung Innen­stadt bzw. Bahnhof.

Die Stim­mung unter den Fei­ern­den war abso­lut fried­lich. Vie­le bedank­ten sich bei den Ein­satz­kräf­ten für ihren Dienst.

So kam es im Rah­men der Fei­er­lich­kei­ten nach Ber­gen­de in der Innen­stadt zu kei­ner­lei Aggressionsdelikten.

Ledig­lich ein jun­ges Pär­chen fiel Zivil­be­am­ten auf, als die bei­den gewalt­sam ein Fahr­rad­schloss knack­ten, um an einen fahr­ba­ren Unter­satz zu gelangen.

Gescheh­nis­se im Bereich der Freizeitanlagen

Wäh­rend sich auf dem Gelän­de der Frei­zeit­an­la­ge Wöhr­müh­le nur ver­ein­zel­te klei­ne­re Per­so­nen­grup­pen auf­hiel­ten, fan­den sich am Bür­ger­mei­ster­steg in der Spit­ze bis zu 400, meist jun­ge Leu­te ein.

Hier spra­chen die Poli­zei­be­am­ten Beleh­run­gen wegen mit­ge­führ­ter Musik­bo­xen aus.

Bei einem 16-jäh­ri­gen Jugend­li­chen fan­den Beam­te im Rah­men einer Per­so­nen­kon­trol­le gerin­ge Men­gen Mari­hua­na und stell­ten dies sicher.

Nach den ein­satz­rei­chen Tagen war der Pfingst­mon­tag für die Erlan­ger Poli­zei sowie die Unter­stüt­zungs­kräf­te aus Mit­tel­fran­ken und der Bereit­schafts­po­li­zei ein Tag zum Durchatmen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Klein­kraft­rad beschädigt

Höch­stadt a.d.Aisch – In der Zeit von Sonn­tag und Mon­tag mach­te sich ein Unbe­kann­ter in der Bahn­hof­stra­ße bei der For­tu­na Kul­tur­fa­brik an einem abge­stell­ten schwar­zen Rol­ler zu schaf­fen. Dabei riss er u.a. einen Teil der vor­de­ren Ver­klei­dung des Fahr­zeugs ab. Wei­ter­hin riss der Unbe­kann­te die ver­sperr­te Sitz­bank auf und ent­wen­de­te aus dem dar­un­ter lie­gen­den Fach den Motor­rad­helm des Eigen­tü­mers im Wert von ca. 60.- Euro. An dem Fahr­zeug ent­stand ins­ge­samt Sach­scha­den in Höhe von ca. 500.- Euro. Die Poli­zei Höch­stadt hat Ermitt­lun­gen dahin­ge­hend auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.