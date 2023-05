Aus dem Bund-Län­der-Pro­gramm zur Städ­te­bau­för­de­rung ste­hen 2023 über zehn Mil­lio­nen Euro für Kom­mu­nen im Bun­des­wahl­kreis Bam­berg-Forch­heim zur Ver­fü­gung. Das teilt der ört­li­che Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Tho­mas Sil­ber­horn (CSU) mit.

Allein 5,6 Mio. Euro ent­fal­len auf die Kon­ver­si­on der LaG­ar­de-Kaser­ne und der War­ner Bar­r­acks in Bam­berg. Für städ­te­bau­li­che Maß­nah­men im Stadt­kern von Hall­stadt ste­hen 1,26 Mio. Euro bereit, für Hirschaid 812.000 Euro, für Bur­ge­brach und Forch­heim jeweils ca. 600.000, für Ste­gau­rach 390.000 und für Bam­berg 280.000. Auch für städ­te­bau­li­che Pro­jek­te zur Stär­kung des sozia­len Zusam­men­halts sind 2023 für den Bun­des­wahl­kreis über 400.000 Euro vorgesehen.

Die Schwer­punk­te der För­de­rung lägen in die­sem Jahr auf der bau­li­chen Anpas­sung der städ­ti­schen Infra­struk­tur an die Her­aus­for­de­run­gen des Kli­ma­wan­dels, erklärt Sil­ber­horn. „Städ­te und Gemein­den haben vie­le Pro­jek­te vor­an­ge­bracht, so dass sie jetzt geför­dert wer­den kön­nen“, lobt der Abge­ord­ne­te die Arbeit der Kom­mu­nal­po­li­tik. „Die För­de­rung für Bam­berg-Forch­heim konn­te so im Ver­gleich zu 2022 von fünf auf über zehn Mil­lio­nen ver­dop­pelt wer­den. Ange­sichts der gestie­ge­nen Bau­ko­sten und des Ein­bruchs im pri­va­ten Woh­nungs­bau bleibt die Städ­te­bau­för­de­rung ein wich­ti­ger Impuls für das ört­li­che Bau­ge­wer­be und Bauhandwerk.“