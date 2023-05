Im Krei­se Ihrer Fami­lie und bei guter Gesund­heit konn­te die­ser Tage Irma Bur­ger-Bor­ut­ta ihren 90. Geburts­tag bege­hen. Teil­wei­se von weit her waren auch Geschwi­ster und Enkel ange­reist um die­sen Tag mit der Jubi­la­rin zu fei­ern. Viel gab´s bei so einem Fami­li­en­tref­fen zu erzäh­len und so kam manch net­ter Plausch zustan­de. Für die Markt­ge­mein­de über­brach­te Bür­ger­mei­ster Bert Horn einen Blu­men­gruß und wünsch­te Irma Bur­ger-Bor­ut­ta Gesund­heit und Got­tes Segen im neu­en Lebensjahr.